Большинство американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой

Только треть американцев придерживаются мнения, что войны в Афганистане и Ираке не были ошибкой, 62% считают, что участие в них США «не стоило того» следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.

«Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того», – приводит данные центра РИА «Новости».

Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около четырех из десяти опрошенных республиканцев по сравнению с примерно тремя из десяти демократов.

Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.

Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Ранее были приведены данные опроса исследовательской компании Trafalgar Group, согласно которым большинство американцев (69,3%) не одобряют действия американского лидера Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане.

Байден же заявил о более серьезной угрозе терроризма из Сирии, чем из Афганистана.

Между тем поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 млн долларов в день в течение последних 20 лет.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

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