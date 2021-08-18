В Минпросвещения рассказали о работе школ в новом учебном году в Пензенской области

Новый учебный год в школах Пензенской области начнется в очном режиме, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая в формате видеосвязи на пленарном заседании с участием врио главы Пензенской области Олега Мельниченко, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко и замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой.

По словам Кравцова, благодаря самоотверженной работе педагогических коллективов занятия в образовательных учреждениях удалось проводить, в основном, в очном формате. Начало следующего учебного года состоится также в режиме офлайн, с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на обеспечение безопасности учителей, учеников и родителей.

«У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками», – приводятся слова министра на сайте правительства региона.

«Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать, в зависимости от своей методической системы, те или иные формы их использования», – добавил он.

В новом учебном году инициативы по оснащению сельских школ будут федеральным центром, как и прежде, поддержаны. В рамках нацпроекта 27 тыс. сельских школ на территории Российской Федерации оснастят современным оборудованием.

врио главы Пензенской области выразил признательность Министру просвещения за поддержку нашего региона.

«Все мы осознаем, что добиться качественного обучения, воспитания и всестороннего развития детей, максимального проявления ими лучших способностей возможно лишь в условиях комфортных и безопасных. Детским образовательным учреждениям нужна современная материально-техническая база. В 2020 году капитально отремонтированы 53 образовательных организации: 31 школа, 4 детских сада, одна государственная образовательная организация, 12 спортивных залов сельских школ. В четырех учреждениях образования создана доступная среда. На эти цели из федерального бюджета выделено 100,6 млн рублей, из областного – 112,5 млн рублей. Средства муниципальных бюджетов составили около 27 млн рублей», – поинформировал Мельниченко.

«На реализацию национальных проектов «Демография» и «Образование» в 2020 и 2021 годах выделено более двух миллиардов рублей. В рамках национального проекта «Демография» в Пензенской области дополнительно создано 380 мест для дошкольников – за счет строительства двух детских садов на 120 мест каждый: в поселке Заря Пензы и в Городе Спутнике. Еще 140 мест создано в действующих детских садах за счет капитального ремонта и реконструкции», – констатировал он.

Мельниченко сделал акцент на том, что одним из важнейших вопросов при организации учебного процесса является сохранение и укрепление здоровья учащихся.