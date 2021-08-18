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В Минпросвещения рассказали о работе школ в новом учебном году в Пензенской области
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Новый учебный год в школах Пензенской области начнется в очном режиме, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая в формате видеосвязи на пленарном заседании с участием врио главы Пензенской области Олега Мельниченко, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко и замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой.
По словам Кравцова, благодаря самоотверженной работе педагогических коллективов занятия в образовательных учреждениях удалось проводить, в основном, в очном формате. Начало следующего учебного года состоится также в режиме офлайн, с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на обеспечение безопасности учителей, учеников и родителей.
«У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками», – приводятся слова министра на сайте правительства региона.
«Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать, в зависимости от своей методической системы, те или иные формы их использования», – добавил он.
В новом учебном году инициативы по оснащению сельских школ будут федеральным центром, как и прежде, поддержаны. В рамках нацпроекта 27 тыс. сельских школ на территории Российской Федерации оснастят современным оборудованием.
врио главы Пензенской области выразил признательность Министру просвещения за поддержку нашего региона.
«Все мы осознаем, что добиться качественного обучения, воспитания и всестороннего развития детей, максимального проявления ими лучших способностей возможно лишь в условиях комфортных и безопасных. Детским образовательным учреждениям нужна современная материально-техническая база. В 2020 году капитально отремонтированы 53 образовательных организации: 31 школа, 4 детских сада, одна государственная образовательная организация, 12 спортивных залов сельских школ. В четырех учреждениях образования создана доступная среда. На эти цели из федерального бюджета выделено 100,6 млн рублей, из областного – 112,5 млн рублей. Средства муниципальных бюджетов составили около 27 млн рублей», – поинформировал Мельниченко.
«На реализацию национальных проектов «Демография» и «Образование» в 2020 и 2021 годах выделено более двух миллиардов рублей. В рамках национального проекта «Демография» в Пензенской области дополнительно создано 380 мест для дошкольников – за счет строительства двух детских садов на 120 мест каждый: в поселке Заря Пензы и в Городе Спутнике. Еще 140 мест создано в действующих детских садах за счет капитального ремонта и реконструкции», – констатировал он.
Мельниченко сделал акцент на том, что одним из важнейших вопросов при организации учебного процесса является сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk
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Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.
Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.
Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто.
Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане
В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».
Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Москву шокировала реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане
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Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане вызывает шок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что она с ужасом наблюдает «те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу».
«Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, – запевка хорошая, действительно так, – и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что «шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис».
«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок (...) Направляют самолеты? (...) Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? (...) Нет, все намного интереснее – они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», – подчеркнула она.
Напомним, в воскресенье отряды талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
После афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после этого инцидента заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».
Между тем автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные у моста Термез – Хайратон, создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.
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Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними
В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
«10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье
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Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщили в силовых структурах.
«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», – сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель отключился бы.
«Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», – сообщили в силовых структурах. По информации источника, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. «Самолет 30 секунд горел в воздухе», – сказал собеседник агентства.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В ОАК сообщали, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.
Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО
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В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США с уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера и возникают сомнения о смысле существования НАТО.
«По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости».
Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма.
«Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальной обороне», – отметил чешский президент.
По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия.
«Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он.
Чешский президент отметил, что недоверие к НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков
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Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол.
Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России.
Посол России рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула
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Афганские силовики, бежавшие из Кабула при наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) уносили «самое дорогое» для них – пиво, рассказал российский посол в стране Дмитрий Жирнов.
«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти – старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было – пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», – передает слова дипломата РИА «Новости» в эфире «Первого канала».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
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На Украине сочли бессмысленным построение демократического государства
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После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», – передает РИА «Новости» слова советника.
Как отметил советник, теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. «Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «борются», – утверждает Арестович.
Это доказывает, что «идеалы выше интеллекта», при этом они способны застилать глаза даже «самым высокоразвитым типам и институциям», уверен он.
«В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», – заявил советник, добавив, что бороться стоит сразу «за построение новой цивилизации».
Ранее американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии.
Заслуженный учитель России защитил одну из традиций 1 сентября
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Традицию дарить своему педагогу цветы на День знаний ни в коем случае нельзя разрушать, поскольку букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к преподавателю, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.
За последние годы активно развивается тенденция дарить на День знаний учителю всего один цветок от ученика в качестве символа внимания, а оставшиеся деньги, которые родители были намерены потратить на букет, предлагается переводить в различные благотворительные фонды. Одна из таких – акция «Дети вместо цветов», согласно которой сэкономленные средства направляются на помощь детским приютам. Как же к такому новшеству относятся сами педагоги?
«Идея дарить всего один цветок от ученика или букет от класса, потому что на этом можно сэкономить для якобы других благих целей, мне кажется фальшивой. Давайте на педагогах не экономить! Это благое дело - подарить букеты учителю. Это и есть отчасти та благотворительность, о которой некоторые, упиваясь этим понятием, рассуждают, не вникая в его суть», – говорит Снегуров, который уже 35 лет в педагогике. Собеседник убежден, что тот, кто действительно щедр душой и хочет жертвовать денежные средства на благотворительность, это делает не с сэкономленных от цветов денег.
«Я помню первое сентября, когда представлялась пестрая картина букетов, нарядные одежды детей, их улыбок – все это создавало невероятную атмосферу. И главное, это не получить эти букеты, а потом считать цветы и взвешивать, не в этом смысл. Букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к педагогу, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим. Таких возможностей в течение года не много, поэтому данную традицию ни в коем случае нельзя разрушать», – объясняет учитель.
Цена букета для преподавателя, по словам Снегурова, не имеет никакого значения. По его мнению, это могут быть даже дачные цветы, аккуратно собранные в простую, но милую композицию. «Важна трансляция душевного расположения через этот букет. Не сам этот объект, а возможность продемонстрировать эту симпатию педагогу», – считает собеседник.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, поскольку очень важно, чтобы дети пришли в классы, встретились со своими учителями.
Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели
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Человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления ресурсов Земли, заявил министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению», – сказал он в интервью журналу «Вокруг света».
По его словам, он мечтает чтобы однажды все поняли, что пора остановить безумную гонку потребительства. «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть... Но зачем тебе эти десять кроликов?!!», – добавил он.
В качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы министр привел своего деда, охотника. «Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», – отметил Шойгу.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.
В ДТП с начальником отдела ГИБДД погибли два сотрудника ФСБ
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В Алтайском крае по дороге в аэропорт Барнаула в аварии погибли двое сотрудников управления ФСБ по Ставропольскому краю, также пострадали двое детей; за рулем находился начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.
Авария произошла в среду в Шипуновском районе края, водитель 1978 года рождения за рулем Hyundai Creta не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом, сообщили в региональном МВД, передает РИА «Новости».
В результате на месте погибли мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения.
«Водитель и еще два пассажира легкового автомобиля, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы», – отметили в ведомстве.
В региональном следственном управлении СК пояснили, что «Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузового автомобиля». «Погибшие и их дети – жители Ставропольского края, направлялись в аэропорт города Барнаула», – указали в СК.
Источник в силовых структурах Алтайского края уточнил, что «погибшие – сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю».
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Во вторник в Кабардино-Балкарии в результате попутного столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли три человека, еще семеро пострадали.
Талибы открыли огонь по митингующим в Нангархаре
Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил источник среди местных жителей.
Источник сообщил, что есть жертвы и пострадавшие, передает РИА «Новости».
Источник в департаменте здравоохранения подтвердил эту информацию, сообщив, что по меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы.
Ранее талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие.
В воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение объявило о взятии под контроль всей территории страны.
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Жители Украины попросили патриарха Варфоломея не приезжать в Киев
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Ряд деятелей науки, культуры и спорта Украины, а также православные верующие призвали Константинопольского патриарха Варфоломея отказаться от визита в Киев.
На сайте украинского канала «Первый независимый» было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической Украинской православной церкви не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх Варфоломей, передает ТАСС.
«Не стоит ли Вам посмотреть такие свои планы? Ведь, во-первых, согласно Конституции Украины, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а во-вторых, существуют вполне обоснованные опасения, что Ваш приезд на празднование Дня провозглашения независимости Украины может вызвать обострение религиозной ситуации», – говорится в обращении.
Указывается, что предоставление томоса не учитывало позицию УПЦ, спровоцировав захват православных храмов, нападения на священников и верующих. Отмечается, что патриарх Варфоломей знает об этом, но «не осудил ни одного из этих случаев, ни эту позорную тенденцию в целом». Его призвали «остановиться на пути нагнетания церковного противостояния на Украине и в мире». Патриарху предложили «перенести визит на более благоприятное время, до соборного решения всех разногласий».
Верующие Украинской православной церкви тоже выступили против его приезда. В многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». В октябре 2018 священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.