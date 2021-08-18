В концерне «Калашников» рассказали об интересе к продукции в мире

Интерес к продукции российского «Калашникова» в большей степени проявляют представители из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил руководитель направления дирекции по ВТС концерна Владимир Онокой.

Онокой заявил журналистам на международной выставке оборонной промышленности IDEF-21 в Стамбуле, что концерт «участвует в рамках экспозиции «Рособоронэкспорта», в организации «очень рады этой возможности», так как «IDEF – это все таки международная выставка, которую посещают не только представители турецкой стороны, но и заинтересованные лица со всего региона, поэтому здесь у нас есть возможность поговорить и с представителями турецкой армии, а также пообщаться с потенциальными партнерами о продажах на гражданский рынок и в то же время поговорить с огромным количеством наших партнеров со всего мира», передает ТАСС.

«Интерес, как обычно, к нашей продукции большой со стороны африканских государств, государств Ближнего Востока, Юго-восточной Азии», – указал он.

По его словам, «в рамках выставки запланировано достаточно много переговоров, но конечно же здесь только часть нашей продукции представлена».

«Основной массив нашей продукции, в том числе новинки, буду представлены на следующей неделе выставке «Армия 2021», которая будет проходить в Москве. Там мы представим целый ряд новинок, как в области стрелкового оружия, так и в других областях», – добавил Онокой.

Выставка IDEF-21 открылась во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Она организована министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз.

В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских (входящие в Ростех «Рособоронэкспорт» и группа компаний «Калашников», ВКО «Алмаз-Антей»).

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