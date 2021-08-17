Почти три четверти украинцев считают развитие событий в стране неправильным Националисты потребовали от Зеленского амнистии для воевавших в Донбассе 17 августа 2021, 22:08 Текст: Елена Мирошниченко

Возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел митинг украинских националистов, которые требовали амнистию для участников военной операции в Донбассе, которые ранее были осуждены по разным причинам. Участники украинской националистической организации «Основа будущего» принесли плакат, на котором написано «Ветеранам – амнистию». Они просят, чтобы в зарегистрированные в Раде законопроекты об амнистии была включена статья «амнистия для ветеранов украинско-российской войны», передает РИА «Новости». «Все в жизни оступаются, никто не застрахован от ошибок. Ветераны - это люди, которые рисковали жизнью ради страны. Они заслуживают прощения...Мы обращаемся к президенту с просьбой посодействовать амнистии», – заявил один из участников митинга. Полиция не препятствовала проведению митинга. Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован ряд законопроектов «об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины». По данным Минюста Украины, в случае принятия законопроектов под амнистию попадут более тысячи осужденных, в том числе несовершеннолетние и женщины, а также мужчины, имеющие на содержании малолетних детей, инвалиды, больные туберкулезом, а также участники боевых действий.

Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны 16 августа 2021, 10:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. «По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта. Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали. Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии 17 августа 2021, 15:57

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД. По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня. По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев. Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США обвинили Россию в «краже» украинского флота 16 августа 2021, 12:13

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest. По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости». Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве. Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации. При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море. Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги. Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости 17 августа 2021, 11:01

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович. «По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», – заявил Янукович в своем обращении к 30-летию независимости страны, передает РИА «Новости». По его словам, отказ от России привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. «Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», – сказал бывший президент Украины. Также Янукович отметил, что Украину в первые годы независимости, пока шла выработка конституционных основ государства, спасли экономические связи с Россией. Он отметил, что в 90-е годы на Украину пришел «дикий» капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс». «В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная «вестернизация» внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», – отметил бывший президент Украины. По словам Януковича, пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на проблемы геополитического толка. «Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», – говорится в обращении. Экс-президент отметил, что нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени. Янукович подчеркнул, что госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом «мягкости» властей, он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия». По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Экс-президент отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение». «Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем на Украине сегодня, упала бы на действующую власть», – сказал он. Также бывший президент заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, «при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения». Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. «Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов», – сказал он. Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле» 16 августа 2021, 08:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai. «Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи. Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства. «Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале. По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2». При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор. Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги скорее дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики. «Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу. На Украине заметили показательный момент в истории с Афганистаном 16 августа 2021, 07:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко выразил мнение, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины – если союзник Соединенных Штатов не готов сражаться, то американцы особо «париться не будут». «В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», – передает РИА «Новости» слова Романенко. Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО, причем Вашингтон потратил внушительные 85 млрд долларов на обучение афганских силовиков. Пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, дроны и легкие вертолеты, пишет обозреватель. «Все это в огромном количестве уже досталось талибам», – констатировал он. Романенко уточнил, что Киев добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года. Украина надеется, что американская армия «впишется» за нее в гипотетическом конфликте против России и «не будет щадить живота своего». «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул эксперт. В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России. Ранее глава Белого дома Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру. На Украине из 100 тыс. чиновников экзамен по госязыку сдали менее 8% 16 августа 2021, 19:34 Текст: Елена Мирошниченко

За месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине, сообщила Нацкомиссия по стандартам государственного языка. «С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека», – говорится на сайте комиссии. Указывается, что показатель не сдавших экзамен не превышает 2%. Только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком, а сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 – три человека. Больше всего получили сертификаты уровня С1 (1075 человек) и уровня С2 (2065 человек). В Нацкомиссии указали на то, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. После этого результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия, а затем они вносятся в Реестр государственных сертификатов. С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер». Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. Полиция назвала три версии гибели мэра Кривого Рога 16 августа 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. «Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием», – цитирует ТАСС Шевченко. По его словам, причина смерти и характер ранения погибшего будут установлены судебно-медицинской и баллистической экспертизами. В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов. На Украине разоблачили схему продажи младенцев 17 августа 2021, 14:12 Текст: Евгения Шестак

Правоохранительные органы Украины раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко. «Организатор – руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, «заказчик» должен оплатить около 70 тыс. долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства», – написал он в Facebook. Клименко уточнил, что следователи и сотрудники департамента миграционной полиции вели этот случай торговли младенцами более двух лет. По его словам, в дальнейшем матери отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии. «Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей проданы и вывезены с Украины», – указал Клименко. Также глава полиции заявил, что на Украине действует множество подобных групп, так как законодательство в данном аспекте «слишком лояльно». Он отметил, что без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу. Ранее СК предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних 17 августа 2021, 08:39 Текст: Евгения Шестак

Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз». По состоянию на 15 августа подземные газохранилища (ПГХ) были заполнены на 57% от всего возможного объема (17,6 млрд кубометров). Такое количество газа на треть ниже прошлогоднего: к середине августа 2020 года газом было заполнено 77,1% от общего объема украинских ПГХ (23,8 млрд кубометров), передает РИА «Новости». Ранее цена газа в Европе обновила исторический максимум превысив 585 долларов за 1 тыс. кубометров после решения Газпрома забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти 17 августа 2021, 20:05

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Установление власти «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости». По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы». Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет. Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Политолог назвал суицидальной антироссийскую политику Украины 16 августа 2021, 13:10

Фото: Петр Задорожный/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Выбор в качестве главной государственной идеи антироссийский тренд делает Украину не государством, а странным псевдогосударственным образованием», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин в преддверии 30-летней годовщины независимости Украины. «Украина совершила системную ошибку, выбрав в качестве главной государственной идеи антироссийский тренд. Официальный Киев последовательно идет по пути создания антироссийского проекта, разрывая по живому все связи с Россией», – отметил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Такой выбор, по словам собеседника, имеет серьезные социальные, экономические и политические последствия. «Это делает Украину не государством, а странным псевдогосударственным образованием, – считает политолог. – Нельзя строить государственность на противопоставлении одной страны другой. Это деструктивный путь, путь разрушения, а не созидания». Мухин добавил, что у Киева были варианты формирования другого будущего. «Украине следовало оставаться в составе СНГ, а она фактически вышла оттуда. Также ей следовало бы позаботиться о единстве славянских народов, а не делать из себя заряженную торпеду против России. Это суицидальный путь», – подчеркнул политолог. В конце августа Украина отмечает 30-летие существования в качестве независимого государства. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). К юбилею независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Показательно, что флагштоки привезут из Турции. Политолог Лариса Шеслер ранее отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД: «На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот». Вследствие разрыва хозяйственных связей с Россией, Украина утеряла все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электронику, превратившись в аграрную страну и самое бедное государство в Европе с ВВП на душу населения, сопоставимым с показателями стран Африки. Население республики в 1993 году составляло 52 млн человек, а на данный момент, по ряду косвенных данных – менее 30 млн человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Найдена несостыковка на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога 17 августа 2021, 08:56 Текст: Евгения Шестак

Пользователи Сети обратили внимание на несоответствие фотографий и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Пользователи отметили, что на видео из дома Павлова он ходит перед смертью по коридору с оружием и телефоном в руках. На ногах у него были надеты тапки на босу ногу. Затем на кадрах видно, как кошка убегает прочь, испугавшись громкого выстрела, передает украинский телеканал ТСН. После смерти были опубликованы фото погибшего мэра Кривого Рога. На снимках на ногах мера надеты высокие носки. Как отмечают журналисты, в полиции не смогли объяснить несостыковку. В воскресенье пресс-служба управления национальной полиции Украины сообщила, что дело возбуждено по статье «Умышленное убийство». В тот день около 16.00 (совпадает с московским) поступило сообщение, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. Погибшим оказался мэр Кривого Рога Константин Павлов. Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Украине предрекли нехватку питьевой воды 16 августа 2021, 08:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина в скором времени рискует столкнуться с острой нехваткой питьевой воды, заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов. «Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, с водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду по часам. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране», – цитирует РИА «Новости» Несмиянова. По его словам, очистные сооружения в стране устарели. При этом в случае отсутствия шагов по решению данной проблемы «через 20 лет лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать», отмечает эксперт. «У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», – заявил директор. Он напомнил, что недавно госпродпотребслужба Украины опубликовала информацию о том, что в некоторых регионах страны 90% воды не соответствует действующим нормам. Ранее на Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра. Почти три четверти украинцев считают развитие событий в стране неправильным 17 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, об этом говорят данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг». «Наш мониторинговый вопрос: насколько люди считают, что события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении. Можно увидеть, что остается тот же тренд: почти три четверти считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и немного больше четверти – что она развивается в правильном направлении», – сказала глава правления центра Ольга Балакирева на пресс-конференции, ее слова приводит РИА «Новости». Она отметила, что негативнее всего настроены жители Донбасса, там 85% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только 15% считают, что направление правильное. Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тыс. респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%. Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу.