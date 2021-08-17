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17 августа, вторник | Последнее обновление — 14:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В
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После падения Ил-112В возбуждено уголовное дело
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По факту падения опытного образца Ил-112В в Московской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», – пояснила Марковская ТАСС.
Между тем в Минпромторге сообщили, что замглавы ведомства Олег Бочаров возглавит комиссию по выяснению причин крушения.
«Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы», – добавили в ведомстве.
Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200
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Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России.
«При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства.
Посольство России в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета в Турции.
Ранее сообщалось, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200
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Экипаж из пяти человек российского пожарного самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны погибли, сообщило Минобороны России.
«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли» – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. говорится в сообщении.
На место крушения российского Бе-200 ВВС Турции отправили самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной операции.
«В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи», – говорится в Twitter ВВС Турции.
Между тем, авиационный эксперт Роман Гусаров назвал самолет Бе-200 надежным и ни разу не попадавшим в авиакатастрофы. «За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы», – приводит ТАСС слова Гусарова.
«Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», – отметил эксперт. Также он добавил, что в первую очередь требуется изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур.
Ранее в Турции сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели.
Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов
Чавушоглу по-русски выразил соболезнования России в связи с крушением Бе-200
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением российского пожарного самолета Бе-200 в Турции, экипаж которого погиб.
«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» – написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
В Турции заявили об отсутствии выживших в крушении российского Бе-200
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Выживших в катастрофе с арендованным у России пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщил телеканал NTV. На борту находились восемь человек.
По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы, передает РИА «Новости».
Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели.
Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции. «На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции», – отметили в ведомстве.
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших при крушении в Турции российского самолета Бе-200, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно); Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно); Кузнецова Евгения Викторовича – подполковника (посмертно); Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно); Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.
Российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Началось расследование причин крушения российского Бе-200 в Турции
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Организована судебная и техническая экспертиза в рамках расследования причин крушения российского пожарного самолета Бе-200ЧС, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
«В настоящее время продолжается расследование. Ведется техническая и судебная экспертиза», – приводит слова Пакдемирли ТАСС.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции заверил, что данные бортового самописца будут изучены. При этом он не уточнил, удалось ли уже найти черные ящики.
Ранее в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. На борту разбившегося воздушного судна мог находиться легендарный российский летчик Евгений Кузнецов.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося воздушного судна и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.
Напомним, российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту находились восемь человек, сообщило Минобороны России.
«На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин крушения Бе-200 к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
О крушении пожарного самолета в субботу сообщило турецкое управление лесного хозяйства.
Ранее стало известно, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Названы имена членов экипажа разбившегося Ил-112В
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Опытный образец Ил-112В, потерпевший крушение в Московской области, летел из аэродрома в Кубинке в Раменское, он рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
«Самолет после падения взорвался и полностью разрушен», – сообщил собеседник РИА «Новости».
«Самолет разрушен и полностью сгорел, сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, на земле нет пострадавших и разрушений.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
Источник 5-tv.ru сообщил, что на борту были три человека: это шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уточнили, что борт потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.
«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», – указали в ОАК.
Он участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ, Ил-114-100 и Ил-112В. Всего летчик освоил свыше 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Расковой, а в 1989 году – Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.
В 2019 году Куимов командовал экипажем, который проводил первый испытательный полет опытного образца Ил-112В.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.
«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», – сообщил источник ТАСС.
Тем временем Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», – сообщили в Ростехе.
Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Экипаж, по предварительным данным, погиб.
Стало известно о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Экипаж опытного Ил-112В, рухнувшего в Московской области, погиб, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», – сказал собеседник РИА «Новости».
Экипаж состоял из трех человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», – добавил он.
По этим данным, за штурвалом разбившегося Ил-112в был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
Напомним, во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.
Найдены тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке
Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Вчера была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», – приводит текст сообщения ТАСС.
В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.
Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Ранее удалось найти тела пятерых пропавших, в том числе погибшего пилота, судьба еще троих была неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке, приостановленные из-за непогоды, возобновлены, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Поисковая операция возобновлена. Волны на озере стали меньше», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Накануне спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета. Также со дна Курильского озера подняли тело пилота Ми-8.
В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.
Найдено тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
Тело еще одного погибшего пассажира поднято со дна Курильского озера после крушения вертолета с туристами, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
«Работы в зоне крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере продолжаются. 16 августа в ходе поисковых работ с помощью глубоководных аппаратов министерства обороны и водолазов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю со дна Курильского озера было извлечено пятое тело», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне со дна Курильского озера с помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России подняли тело четвертого погибшего. В тот же день для поиска тел погибших спасатели предприняли попытку завести глубоководные аппараты внутрь вертолета.
Как отметили в МЧС, в воскресенье поисковые работы на месте крушения Ми-8 «осложнялись неблагоприятными погодными условиями, из-за которых в течение дня работы приходилось приостанавливать и возобновлять при улучшении погоды».
В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.
Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Тела пятерых пропавших удалось найти, в том числе погибшего пилота, судьба остальных неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В ОАК подтвердили аварию самолета Ил-112В
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку в Подмосковье, выяснять причины будет комиссия, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия», – передает РИА «Новости» сообщение ОАК.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой – 1,2 тыс. километров.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.
Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В
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«На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье.
«Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Однако какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. Руководство полетной эксплуатации этого самолета не раскрывало такой информации, скорее всего, ее нет в открытом доступе».
По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато, как минимум, потерей управляемости, а, как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев.
Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев.
Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник.
Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена.
«Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты АН-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник.
«Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследований. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское, и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА Новости. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибка пилотирования.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.
Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.
На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич», и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.
13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».
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