Опубликовано видео с падающими людьми с взлетевшего из Кабула самолета

В соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.

На кадрах видно, как с самолета падают две точки. По видео невозможно точно определить, являются ли упавшие предметы неким грузом или же людьми.

Между тем афганское агентство Хама-пресс утверждает, что два человека погибли, упав с самолета. По данным агентства, люди при попытке вылететь из аэропорта Кабула уцепились за шасси самолета ВВС США, однако не удержались и сорвались с большой высоты, передает ТАСС.

Кадры с самолетом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.

«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.

На другом видео, появившемся в СМИ, запечатлены толпы людей на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, штурмующие военный самолет. Некоторые пытаются залезть на дверь и шасси воздушного судна.

В аэропорту Кабула со вчерашнего дня царит хаос: на взлетное поле вышли сотни людей, которые пытаются улететь после взятия Афганистана талибами (движение «Талибан» запрещено в России).

В посольстве России в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.

Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».