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Пес из России впервые получил итальянскую премию «Собачья верность»
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Служебный пес Волк-Меркурий из Центра кинологической службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал первой российской собакой, которая получила итальянскую премию «Собачья верность», сообщают информационные агентства.
Торжественная церемония прошла на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи. На церемонии присутствовало около 200 человек, билеты бронировались как минимум за месяц. При этом действуют строгие правила в связи с распространением коронавируса.
В городе проводится праздник, на который обычно съезжаются тысячи собаководов со всей Италии и из-за рубежа. Самой премии «Собачья верность» уже 60 лет. В 2021 году ей наградили 11 собак из Италии и немецкую овчарку из России, передает РИА «Новости».
По видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо официально сообщила инспектору-кинологу Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу и выразила восхищение их сложной и полезной работой.
Напомним, пес спас от изнасилования пропавшую 15-летнюю девочку – он по запаху нашел ее в одном из заброшенных домов, где ее удерживал рецидивист, который «собирался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера», рассказала Копцева. Волк-Меркурий – это первая собака, с которой работает Копцева, служащая в ЦКС с 2017 года.
Опубликовано видео с падающими людьми с взлетевшего из Кабула самолета
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В соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
На кадрах видно, как с самолета падают две точки. По видео невозможно точно определить, являются ли упавшие предметы неким грузом или же людьми.
Между тем афганское агентство Хама-пресс утверждает, что два человека погибли, упав с самолета. По данным агентства, люди при попытке вылететь из аэропорта Кабула уцепились за шасси самолета ВВС США, однако не удержались и сорвались с большой высоты, передает ТАСС.
Кадры с самолетом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
На другом видео, появившемся в СМИ, запечатлены толпы людей на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, штурмующие военный самолет. Некоторые пытаются залезть на дверь и шасси воздушного судна.
В аэропорту Кабула со вчерашнего дня царит хаос: на взлетное поле вышли сотни людей, которые пытаются улететь после взятия Афганистана талибами (движение «Талибан» запрещено в России).
В посольстве России в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта.
Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Военные США открыли огонь по гражданским в аэропорту Кабула, есть погибшие
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Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.
Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Самолет ВВС Афганистана сбит системой ПВО Узбекистана
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Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы, сообщили в Минобороны Узбекистана.
«15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», – рассказал представитель Минобороны страны РИА «Новости».
Два летчика самолета афганских ВВС, который упал в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе.
Ранее министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Стало известно об участии машин Центра им. Хруничева в столкновении с перестрелкой на Кутузовском проспекте в Москве
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Во время перестрелки на Кутузовском проспекте в Москве, в которой был убит уроженец Махачкалы, был ранен еще один человек, СМИ сообщают, что подозреваемые скрылись на машинах, принадлежащих Центру им. Хруничева.
Пострадавший 25-летний мужчина поступил в больницу в воскресенье вечером, перестрелка произошла в ночь на 15 августа. У мужчины прострелена лопатка, он утверждает, что стал случайной жертвой, передает «Московский комсомолец». Уточняется, что пострадавший родом из Дагестана.
Также сообщается, что две машины Toyota Camry, на которых, предположительно, скрылись преступники, по документам принадлежат космическому Центру им. Хруничева.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, шестеро неизвестных напали на 28-летнего мужчину в ночь на 15 августа в Москве. Двое из них открыли стрельбу. Расстреляв молодого человека, убийцы скрылись на двух автомобилях Toyota Camry. Позднее на месте преступления полиция обнаружила 15 гильз, банковскую карту, мобильный телефон и ключи от автомобиля.
По предварительной информации, жертвой киллеров стал уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев. Он хотел сбежать и спрятаться от злоумышленников во дворах, но сделать это ему не удалось.
Стало известно о бегстве президента Афганистана на набитом деньгами вертолете
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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны, рассказали в посольстве России.
«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
В воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
В воскресенье талибы установили контроль над университетом Кабула, после чего вошли в президентский дворец, подняв свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже он объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития. По данным телеканала Al Jazeera, Гани покинул республику и вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана.
Грузия отправила в Кабул спецборт за брошенными Украиной гражданами
Грузия по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили отправляет спецборт за 23 своими гражданами в Афганистан, так как Украина, которая должна была их вывезти, не смогла этого сделать, заявили в МИД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили сообщил в понедельник, что в Афганистане после службы в миссии НАТО в этой стране в частных канадской и американской компаниях остались работать 23 гражданина Грузии.
В аэропорт Кабула они должны были прибыть ночью, но не смогли сделать это из-за напряженной ситуации в городе.
«Поэтому украинский борт вылетел без них», – сказал Александр Хвтисиашвили.
По его словам, турецкая сторона обещает доставить граждан Грузии в аэропорт на бронированных машинах, после чего их эвакуирует грузинский самолет.
Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена 875 военнослужащими – это наивысшее число среди стран, не входящих в Североатлантический альянс. За годы службы в Афганистане погибли 32 грузинских солдат и офицеров.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В Москве заявили о наличии у России плана «Б» по Афганистану
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Сейчас Россия работает в Афганистане по плану «А», но у Москвы всегда есть и план «Б», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А», если брать вашу терминологию», – передает его заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» РИА «Новости».
По словам Кабулова, Россия не опасается, что Афганистан под властью движения «Талибан» (запрещено в РФ), станет реинкарнацией ИГИЛ* (запрещено в РФ).
«Нет, вот этого опасения у меня нет, поскольку я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, от всего НАТО вместе взятого, включая бежавшее афганское правительство, которое не боролось с ИГИЛ, а кое-где потворствовало ИГИЛ, а вот талибы как раз с ними воевали. Воевали беспощадно. Мне неоднократно представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один – пленных брать не будут», – пояснил дипломат.
Кабулов также прокомментировал побег афганского правительства из Кабула: «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось – это будет основой бюджета. Во-вторых, да, международное сообщество говорит о том, что если талибы не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится», – сказал он, добавив, что сейчас есть неопределенность.
«Поэтому подождем, пусть новая власть покажет себя не на словах, а на деле. Дальше будет видно», – сказал представитель ведомства.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании »Исламского Эмирата Афганистан».
Соловьев указал Украине и Грузии на опыт подготовленной США армии Афганистана
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«За последние полвека США не удалось подготовить ни одной достойной армии», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ряда украинских политологов о том, что причина победы «Талибана» в Афганистане в нежелании афганской армии сражаться за свою страну.
«Я советую украинским политикам и Михаилу Саакашвили обратить внимание на то, как еще месяц назад президент США Джо Байден гордился тем, каких успехов достигла Америка в строительстве афганской армии. Он рассказывал про 300 тысяч прекрасно подготовленных вооруженных людей, которые смогут противостоять 75 тысячам талибов», – напомнил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
В понедельник руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины. «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул Романенко.
Практически дословно тот же тезис озвучил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Афганистан – урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», – заявил бывший грузинский руководитель. Саакашвили утверждает, что США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». Напомним, что война в Южной Осетии, которую инициировал Саакашвили, закончилась разгромом грузинских войск через пять дней после начала боевых действий.
Соловьев рекомендовал авторам подобных заявлений посмотреть выступления всех президентов США на эту тему за 20 лет нахождения американцев в Афганистане. «Не увидеть, что всему мировому сообществу вежливо говорили неправду, довольно сложно», – подчеркнул телеведущий.
Телеведущий указал, что «20 лет США строили, как они говорили, свободный демократичный Афганистан, провели там несколько выборов, которые были признаны всеми международными структурами. Американцы считали, что все идет хорошо, что они строят гражданское общество, где уважают права женщин».
Именно поэтому, по словам собеседника, «сейчас большое недовольство в США. В частности, высказываются претензии разведслужбе, что она не информировала о реальном положении дел в Афганистане. Разведка же парирует, что они как раз говорили правду, а политики не желали ничего слышать». Вина в провале американской политики на афганском направлении лежит исключительно на самих США, уверен собеседник.
«Экс-глава США Дональд Трамп, который получше понимает в американской политике, чем Саакашвили и его коллеги, считает, что это колоссальное поражение лично Байдена и американцев в целом», – напомнил Соловьев.
Собеседник также отметил, что «никакой помощи в 2008 году Грузии со стороны США оказано не было. Американцы готовили грузинские войска, а те не продержались и трех суток. Напомню, что Тбилиси был практически беззащитен и только по воле Дмитрия Медведева столица Грузии не была взята».
«Со времен Вьетнамской войны США не удалось подготовить ни одной более-менее достойной армии. В течение 20 лет американцы занимались Афганистаном, ну и как – нравится? Украинцы думают, что они чем-то будут лучше», – резюмировал собеседник.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана, установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В МИД России назвали виновников хаоса в аэропорту Кабула
Хаос в аэропорту Кабула спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из Афганистана, заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».
«В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <...>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо», – передает его слова РИА «Новости».
Кабулов уточнил, что аэропорт открыт для международных рейсов. «Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <...>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак», – пояснил дипломат.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Летчик оценил шансы выжить при попытке проникнуть во взлетающий самолет
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У людей, которые зацепились за шасси самолета, вылетавшего из аэропорта афганской столицы, не было никаких шансов спастись. Если бы их не сдуло ветром, то раздавило бы при уборке ходовой части, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов.
В Сети появилась видеозапись падения двух людей с самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. Уточняется, что два человека уцепились за шасси самолета ВВС США с целью выбраться из Афганистана, но не удержались и сорвались с большой высоты.
«У этих людей не было никаких шансов на выживание. Во-первых, их бы смяло при уборке шасси. Во-вторых, поскольку самолет ускоряется, набегающий поток усиливается. Их попросту сдуло, то есть им сил не хватило руками удержаться, это было неизбежно», – говорит Серов.
Он рассказывает, что в Африке были случаи, когда люди прятались в гондолу шасси, но на высоте девять тысяч метров замерзали насмерть из-за температуры, которая достигает 50–60 градусов ниже ноля. К тому же данная часть самолета негерметична, поэтому там не хватает кислорода.
«Понятно, что пришли талибы и люди пытаются спастись, чтобы головы им не отрезали. Жаль людей, жаль, что их бросили американцы. Все это от отчаянья поступки», – заключил собеседник.
В воскресенье радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) вошло в Кабул, установило контроль над городом и подняло свой флаг над президентским дворцом.
Эксперт объяснил шок американцев от происходящего в Афганистане
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«Ситуация в Афганистане производит шокирующее впечатление на всю американскую публику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление члена палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни, в котором она назвала происходящее в Афганистане «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России).
«Противники президента США Джо Байдена будут использовать ситуацию в Афганистане как мощнейшее оружие против американской администрации. В США есть поговорка, что каждый кризис надо использовать. И они будут это делать», – убежден политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт добавил, что «после первой растерянности будет контратака с либерального фланга. Они попытаются обвинить кого-то другого». «Но сейчас картина обвального падения того, что американцы строили в Афганистане или делали вид, что строили, производит шокирующее впечатление на всю американскую публику, и сторонников Байдена в том числе. Это настоящий удар по Америке», – подчеркнул собеседник.
«Несмотря на все попытки заштукатурить бегство США из Афганистана, картина, усиленная современными СМИ, получилась очень яркая. Кадры афганцев, пытавшихся зацепиться за вертолет, упавших и разбившихся насмерть, будут стоять перед глазами у многих американцев», – заключил Дробницкий.
Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила в понедельник член палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни. По ее словам, тветственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну врагам-террористам».
Ранее экс-президент Трамп возложил на Байдена ответственность за провал в Афганистане. Действия нынешнего президента станут одним из величайших поражений в истории, заявил бывший глава Белого дома.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В США обвинили Россию в «краже» украинского флота
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Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest.
По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости».
Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.
Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации.
При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги.
В Таджикистане и Узбекистане рассказали, что ждут от прихода талибов к власти в Афганистане
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«Есть ощущение, что американцы «разворошили улей» в соседней стране – осталась досада от их поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог из Таджикистана Абдугани Мамадазимов, комментируя настроение в республике после победы талибов в Афганистане. В Душанбе и Ташкенте не опасаются провокаций собственно от «Талибана», но указывают на опасность со стороны террористических структур, связанных с ИГ*.
«Единого мнения по поводу причин такого поспешного ухода американцев из Афганистана в Таджикистане нет. Но есть ощущение, что американцы «разворошили улей» в соседней стране – осталась досада от их поведения. Многие в нашей республике обижены тем, что двадцать лет они там находились, а перед уходом даже не предупредили хозяина дома об уходе, не согласовали. Напротив, уход согласован с противником афганского правительства – «Талибаном», – отметил глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов.
По словам собеседника, «люди не испытывают особого страха» в связи с победой в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Есть ожидание, что основной поток афганских беженцев из хлынет в Пакистан и Иран – страны, цивилизационно более близкие Афганистану, нежели светские республики Центральной Азии, отметил Мамадазимов. «Еще с советских времен пограничная река Амударья стала не только природным водоразделом, но и цивилизационным, – подчеркнул таджикистанский политолог. – На левом берегу расположились исламские страны – на правом – светские государства».
По мнению Мамадазимова, «Талибан» будет нуждаться в признании своего «Исламского эмирата Афганистан» со стороны международного сообщества. Следовательно, отмечает эксперт, руководство движения, пришедшего к власти, не заинтересовано в каких-либо провокациях на границе со среднеазиатскими государствами, а тем более, в попытках вторжения в них. «Важно, что «Талибан» исповедует концепцию эмирата в границах Афганистана, а не халифата, не признающего существующих границ. Поэтому мы ожидаем, что они будут утверждать сейчас власть у себя в Афганистане», – отметил эксперт.
При этом, надо учесть, что «Исламское государство*» – сетевая организация, имеющая аффилированные группы в Центральной Азии, указал Мамадазимов. «Это «Исламское движение Узбекистана», «Исламское движение Восточного Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) и так далее. Эти группы могут прорваться, в таком случае наша армия сможет с ними справиться. В первую очередь мы будем рассчитывать на свою армию, на своих пограничников. Но в случае форс-мажорных обстоятельств мы опираемся на мощную поддержку ОДКБ», – отметил собеседник.
«Сейчас в пограничных районах усилены пункты охраны границы. Во многом помогли недавние трехсторонние учения Таджикистана, Узбекистана и России, – отметил Мамадазимов. – Это послужило примером превентивной дипломатии, а также усилило уверенность людей в том, что если ситуация выйдет из-под контроля, наши ближайшие союзники и соседи придут нам на выручку. Кроме того, эти учения остудили пыл тех, кто по ту сторону наблюдал за ними в бинокль».
«Республика Узбекистан граничила с талибами с 1996 по 2001 год. Как некоторые аналитики обратили на это внимание, талибы не нападали на границе. Такого не было, чтобы они специально нападали на сопредельную страну. Полагаю, что не следует ожидать каких-либо попыток вторжения», – сказал газете ВЗГЛЯД советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов. По его мнению, приход талибов к власти в Кабуле был фактически согласован с Вашингтоном.
«Выход американцев из Афганистана объясняется договоренностями с движением «Талибан», которые были заключены еще при Трампе в Дохе. Насколько знаю, американцы должны были вывести войска еще до начала мая», – заметил Заитов.
«11 сентября должен завершиться вывод американских войск из Афганистана, – в свою очередь отметил Мамадазамов. – А 15 сентября в Душанбе пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Думаю, что эти авгиевы конюшни теперь предстоит отчасти выгребать ШОС».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в Кабул. В тот же день талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. По мнению экспертов, «Исламский эмират Афганистан» будет рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство – Хорасан» как своих непосредственных врагов.
Ранее, в субботу, группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Как сообщает ТАСС, в воскресенье вечером появились сообщения о крушении самолета афганских ВВС в приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана. Минобороны Узбекистана изучает ситуацию.
В воскресенье появились сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, сложив с себя полномочия после падения Кабула, бежал в Таджикистан или Узбекистан. МИД Таджикистана и источники «Интерфакса» в Узбекистане опровергли эти утверждения.
В середине августа пограничники стран СНГ, в том числе Узбекистана и Таджикистана провели в России совместные учения, на которых отработали взаимодействие при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах. С 10 по 16 августа минобороны России, Таджикистана и Узбекистана проводили совместные маневры на полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы, сообщает RT. Антитеррористические учения прошли с участием 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружений и военной техники, в том числе армейской авиации России и Таджикистана.
На 16-17 сентября в Душанбе запланирован саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что одной из главных тем будет ситуация в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Немецкий дипломат шокирован «тотальным поражением» спецслужб США
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Ситуация в Афганистане свидетельствует о тотальном провале спецслужб США, стремительное продвижение талибов к Кабулу вызывает шок и возмущение, заявил в прямом эфире телеканала N24 глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Как почти все, я шокирован и возмущен тем, что мы все вместе, США и их европейские союзники, ошиблись так сильно, так сильно верили в «потемкинские деревни», то есть в хорошо вооруженные и хорошо подготовленные вооруженные силы Афганистана, которым, по заявлениям американцев, которые поступали мне еще несколько дней назад, доверяли, что они могут защищать Кабул в течение месяцев.
То, что это рухнуло, как карточный дом, это тотальное банкротство, тотальное поражение в военных оценках, как я предполагаю, оценках американских спецслужб», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.