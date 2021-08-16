Китайцы резко раскритиковали Литву за решение открыть представительство Тайваня

Литва могла решить открыть представительство Тайваня только из-за желания угодить «американскому хозяину», так считают читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао», которые раскритиковали решение Вильнюса.

«Я вообще до этих новостей не знал о существовании Литвы. Это что за страна, где она – такая крошечная, что я даже не подозревал о ней», – написал пользователь, чей ответ цитирует РИА «Новости».

«Как и ожидалось, Китай и Россия должны объединиться, чтобы победить и заставить уняться некоторые страны, которые США и Запад постоянно поддерживают в провокации наших двух стран и заставляют их сожалеть о том, что они превратились в чужих верных гончих», – отметил другой комментатор.

«Литва – разве численность ее населения не равносильна численности населения одного из наших поселков? Это просто маленькая шавка Америки, нужно стереть ее в порошок», – написал еще один читатель.

«Будущее все покажет, кто прав, а кто – безмозглый лакей», – считает один из комментирующих.

«В международной борьбе Китай должен объединить больше наших друзей против Соединенных Штатов и их приспешников и создать собственный союз по борьбе с американским гегемонизмом», – заключили читатели.

Ранее Китай отозвал посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – говорится в заявлении МИД.

В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.

Китаевед Николай Вавилов, комментируя решение Пекина отозвать посла в Литве, рассказал газете ВЗГЛЯД, что «смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс преследует цель стать в глазах Вашингтона центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Литва решилась на этот шаг, по каким причинам Китай считает литовский жест абсолютно недопустимым – и какой будет китайская месть за нежелание Литвы «встать на колени»?