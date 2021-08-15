Тимановская назвала свой поступок «не самым умным»

Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть «не самым умным шагом».

«Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать.

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей.

Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.