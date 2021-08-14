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Российская актриса получила приз за лучшую роль на фестивале в Локарно
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Драма режиссера Натальи Кудряшовой «Герда», участвовавшая в основном конкурсе кинофестиваля в швейцарском Локарно, получила один из главных призов. Награда в номинации «Лучшая женская роль» присуждена актрисе-дебютантке Анастасии Красовской, сообщила пресс-служба компании «Белые ночи».
Также фильм получил специальный приз от Молодежного жюри, как и другая российская картина – «Медея» Александра Зельдовича, передает РИА «Новости».
«Уверен, что «Герду» ждет замечательная судьба, ведь это притча о самом важном – о том, что можно сохранить чистоту души в любых обстоятельствах, о любви, о семье… Российский кинематограф еще раз доказал, что мы абсолютно конкурентоспособны и с каждым годом все увереннее занимаем достойное нашей страны место на международном индустриальном ландшафте», – заявил продюсера ленты Рафаэла Минасбекяна.
Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является «Золотой леопард». В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман.
Ранее российский актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно.
Тимановская пожалела о своем поступке
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Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть не самым умным шагом.
«Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать.
Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников»
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк раскритиковал США за сделку с Германией по «Северному потоку – 2».
«В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников». Польские раны от того, что нас бросили на растерзание соседям в 1939 году, а потом в Ялте, все еще не затянулись, поэтому в медийно-политической сфере были предприняты попытки смягчить разочарование народа, который мог в очередной раз почувствовать себя обманутым», – приводит его слова ИноСМИ со ссылкой на Mysl Polska.
По его словам, сделка вызвала разочарование в Варшаве и Киеве. Он считает завершение строительства российского газопровода победой Германии. По словам Щенсняка, Польша «играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения экономических и политических интересов». Он заявил, что его страна «ввязалась в войну на два фронта». Польша «в итоге потерпела болезненное поражение», передает «Прайм».
«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», – заявил он.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Грузинский «Альянс патриотов» обрадовался ответу Москвы
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Инициатор обращения более 40 грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников к президенту России Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией, экс-зампред парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили назвала «заслуживающим большого приветствия» ответ Москвы, которая разделила озабоченность подписантов нынешним уровнем отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Видно, что Москва настроена решить все вопросы, – заявила Ирма Инашвили. – Отношения двух стран в последнее время из-за учений НАТО в Грузии очень осложнились. Наше письмо сыграло роль в том, чтобы это напряжение разрядилось».
«Мы должны быть готовы к сотрудничеству (с Москвой), – сказала она. – Только нам нужно понять, что НАТО нас не примет, а для России неприемлемо наше членство в НАТО. Все остальные вопросы решаемы, нам пора понять это!».
Накануне Москва разделила озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Тбилиси и призыв к улучшению ситуации, сообщила пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между двумя странами.
В пресс-службе заявили, что в Кремле разделяют высказанную озабоченность состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Подчеркивается, что Россия «всегда вступала за конструктивные отношения с Грузией», и, как известно, не Москва была инициатором их разрыва. Также там назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами.
Напомним, 3 августа более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
При этом представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил письмо грузинских политиков и общественных деятелей к Путину.
В МИД России ранее также заявили о желании восстановить отношения с Грузией.
Стало известно место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
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Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов - в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии, сообщил высокопоставленный источник.
По словам источника, приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году, передает Ura.ru.
«Проектом два года занимались в правительстве России и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент России Владимир) Путин поручил правительству и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», – пояснил он.
Источник добавил, что именно тогда глава государства впервые за многие годы указал на необходимость серьезного развития Сибири.
Профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха пояснил, что в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.
Минусинская котловина – это южная часть Минусинской впадины, расположенной между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. Здесь имеется месторождение угля.
Напомним, в августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
В качестве примера министр, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.
Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что план Шойгу по строительству в Сибири нескольких городов будет стимулом для развития экономики и научного прорыва России, это сильный вдохновляющий всю страну проект. Депутат Евгений Ревенко заявил, что «экономический потенциал проекта по строительству городов в Сибири – невероятный», и «реализация этого проекта придаст импульс развитию не только экономике региона, но и всей страны в целом». Член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев заявил, что строительство в Сибири новых городов позволит привлечь туда сотни тысяч человек, а сам регион получит новые возможности для развития.
Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию
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Жалобы вице-спикера Сената Польши Богдана Борусевича на то, что ему запрещен въезд в Россию, вызвали насмешки у соотечественников, сообщают информационные агентства.
В интервью польскому порталу Interia Борусевич рассказал, что хотел посетить похороны правозащитника Сергея Ковалева в Москве. Однако в польском посольстве Борусевичу объяснили, что ему закрыт въезд в Россию еще с 2015 года, передает РИА «Новости».
Читатели портала напомнили Борусевичу, что Польша проводит антироссийскую политику, а сам он – «известный русофоб». В частности, читатели вспомнили, как Польша «не хотела впускать мотоциклистов», собиравшихся «почтить День Победы». По мнению читателей, Борусевич «должен быть счастлив, что ему напомнили» о запрете «заранее, а не задержали в аэропорту в Москве». «Вот это был бы позор», – отметил читатель под ником Jojo.
«Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», – заявил еще один читатель.
Напомним, российский мотоклуб «Ночные волки» сталкивался с попытками Польши сорвать акцию «Дороги Победы», в ходе которой мотоциклисты проезжают по европейским городам, где шли бои Великой Отечественной войны, и возлагают цветы на могилы павших воинов.
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Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»
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Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.
По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – заявила Скабеева в Telegram.
Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.
Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.
«А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – заявила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».
Что делать проживающим на Украине русским?
На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.
Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».
«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.
На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста
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Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины.
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РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости».
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии
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После того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, она будет получать пенсию примерно в 15 тыс. евро в месяц, сообщают информационные агентства.
DPA ссылается на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии. Размер пенсии обусловлен тем, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага (стала депутатом по итогам первых общегерманских выборов в 1989 году), а также занимала пост канцлера, передает ТАСС.
В частности, Меркель полагается пенсия в размере от 65% депутатской зарплаты. Кроме того, как бывший канцлер она имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем, передает РИА «Новости».
СМИ сообщали, что Герхард Шредер, который занимал пост главы немецкого правительства в течение семи лет, по сообщениям СМИ, получает около 6,5 тыс. евро. Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером в 2005 году.
Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.
В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200
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Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России.
«При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства.
Посольство России в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета в Турции.
Ранее сообщалось, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России
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Пользователь портала WeChat из Китая назвал несколько самых вкусных блюд в России, среди них оказались шаурма, плов и мороженое.
Китаец отметил популярную в России шаурму, в которой, по его словам, «идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы». Также, по его мнению, в России стоит попробовать плов, хотя он и считается ближневосточным блюдом, передает РИА «Новости».
Далее пользователь Сети обратил внимание на блины, которые обладают «нежным вкусом и запахом свежего молока». А сладкоежкам он порекомендовал попробовать таящее во рту российское мороженое.
Квас или, как назвал его автор, «славянский прохладительный напиток», отличается кисловато-сладким вкусом. Китаец посоветовал попробовать его в сочетании с популярным в России шашлыком.
При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки. По его мнению, сочетание сахарной пудры и аромата теста вызывает «пиршество на кончике языка». В Казани и Туле автор рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками.
Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. Особенно житель КНР отметил колбасу и шоколад.
Британия раскритиковала отказ России продлевать визу журналистки Би-би-си
Решение Москвы не продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си Сары Рейнсфорд является необоснованным, заявило посольство Великобритании в России.
Оно раскритиковало «угрозу высылки удостоенной наград журналистки» и призвало российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России», передает ТАСС.
В пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.
На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским
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Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (...) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать.
Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы
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Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, украинский силовик передал ряд служебных документов с различными грифами секретности, «раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих, и доказывающие их участие в преступлениях против народа Донбасса».
«Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на сторону республики перешел украинский военнослужащий.
В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике.
Посол осудил попытку обвинить Россию «во всех бедах Америки»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал появившиеся в американских СМИ «вбросы» о якобы попытках Москвы вмешиваться во внутриполитические процессы в США.
По словам Антонова, «ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки». России «приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму». «Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», – приводятся его слова на странице посольства в Facebook.
Антонов заявил, что очередной «виток спекуляций на тему пресловутого российского «вмешательства» уже даже не удивляет». Он подчеркнул, что не приводятся «ни доказательства, ни даже факты». Те, кто обвиняет Россию, просто «излагают домыслы», видимо, стремясь «поддержать высокий градус русофобии» в США.
Посол заверил, что Россия «не вмешивается во внутренние дела других государств». Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. При этом Россия готова строить отношения «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».
Антонов указал, что и Россия, и США оказываются перед «глобальными вызовами и угрозами», которые требуют сотрудничества – без совместной работы не получится победить терроризм и пандемию, помешать распространению оружия массового уничтожения, уберечь экосистему, а также решить вопросы кибербезопасности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. В Кремле заявили, что российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии.