В Москве задержали оставившую младенца на скамейке женщину

Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже

Причиной взрыва автобуса в Воронеже могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах. Перевозчик, которому принадлежал взорвавшийся автобус, уже попадался на незаконном переоборудовании транспорта: в 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.

Следователи не исключают возможность незаконного переоборудования на газовое топливо, хотя представитель перевозчика заявлял, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе, передает RT в Telegram.

Представитель перевозчика также заявил, что «автобус был технически исправен», передает РИА «Новости».

Между тем сообщается, что по документам о 47 проведенных МВД, Минтрансом, Ространснадзором, Роспотребнадзором проверках ООО «АТП-1» проверках с 2015 по 2021 год были обнаружены 19 нарушений, включая установку газового оборудования.

В марте 2021 года сотрудники ГИБДД установили: автобусы не оснащены медицинскими аптечками, а на некоторых установлены шины с разным рисунком протектора, что влияет на безопасность движения.

В 2020 году инспекторы также нашли ряд нарушений, при которых запрещается эксплуатация автобусов: в салонах не было огнетушителей, не работали внешние световые приборы, звуковой сигнал. Кроме того, на двух машинах не было пробки топливного бака газобаллонного оборудования.

В 2017 году проверка показала, что в одном автобусе было установлено газобаллонное оборудование без разрешения ГИБДД.

В свою очередь в департаменте здравоохранения по Воронежской области сообщили, что четверо из 18 пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации, передает ТАСС.

«Состояние троих людей тяжелое, они находятся в реанимации в БСМП № 1. Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ № 1, из них один пострадавший с ожогами первой-второй степени находится в реанимации в тяжелом состоянии, одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась», – сообщили в департаменте.

Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек. Лечение в медучреждениях проходят 14 человек, состояние девяти из них оценивается как средней степени тяжести.

Одна женщина умерла, четверым в удовлетворительном состоянии госпитализация не потребовалась.

Напомним, накануне взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Уже высказывалось предположение о том, что мог взорваться газ, однако местные власти сообщали, что автобус работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.

Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Также он поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа. Прокуратура начала проверку.