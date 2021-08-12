Сервис «Время карьеры» протестировал более 700 студентов и выпускников

Сервис оценки резюме «Время карьеры», который запустили в рамках Всероссийского выпускного, протестировал 711 студентов и выпускников: сервис позволяет не допустить ошибки на первом этапе трудоустройства.

Цифровая площадка создана проектом «Время карьеры» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Минобрнауки и Уральским федеральным университетом, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении пресс-службе платформы.

В результате оценки резюме студентов и выпускников удалось выявить, что каждый пятый пользователь сервиса рассчитывает работать в IT-секторе (17,98% резюме), также ребят интересуют госслужба и НКО (8,31%), юриспруденция (8,11%). К проверке анкет и составлению рекомендаций для их улучшения подключились более 120 рекрутеров и карьерных консультантов.

«Большинство студентов и выпускников российских вузов ответственно относятся к трудоустройству и почти не допускают в резюме серьезных ошибок – средний балл проверенных анкет составил 92,9 из 100. Этому во многом способствуют удобные цифровые сервисы: на единой площадке проекта «Время карьеры» можно воспользоваться онлайн-конструктором, выбрать подходящие вакансии и стажировки из 9300 проверенных вариантов», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Самой частой ошибкой молодых соискателей стало отсутствие в резюме названия желаемой должности (не указана в 41% анкет). Также студенты и выпускники не всегда указывают личные достижения и хобби (не приводятся в 30% и 20% анкет соответственно).

Среди сильных сторон проверенных анкет эксперты отметили внимание к профессиональным навыкам. Этот раздел качественно заполнили 93% пользователей. Также абсолютное большинство соискателей включили в свои резюме опыт работы, в том числе в студенческих, учебных и волонтерских проектах (92%). Большинство пользователей сервиса избегают и самой массовой ошибки соискателей – непрезентабельной фотографии в резюме (92% анкет отправлены с корректными фото).

«Уральский федеральный университет совместно с ведущими российскими работодателями уже больше года развивает цифровую платформу «Время карьеры». Мы запустили полноценный набор сервисов, которые помогут студентам и выпускникам на всех этапах трудоустройства. Кроме того, молодые соискатели пользуются опытом профессиональных рекрутеров – уже опубликовано более 80 полезных статей, вебинаров и обучающих видео», – рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Сервис проверки резюме будет доступен на главной странице портала времякарьеры.рф до конца лета, после чего станет частью цифровой платформы проекта. Бесплатная оценка резюме и карьерные рекомендации от опытных HR-специалистов будут также доступны участникам всероссийской акции «Время карьеры», которая состоится осенью 2021 года.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

Цель проекта «Время карьеры» – знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи «работодатель-студент», формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров.