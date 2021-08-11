Руководитель «Сириуса» анонсировала бессрочную аккредитацию для вузов В «Единой России» отреагировали на идею изменения логотипа 11 августа 2021, 17:00 Текст: Дарья Григоренко

Логотип «Единой России», на котором изображен один медведь, уже зафиксирован в документах партии и именно он будет использоваться во время выборов, но не исключено обсуждение этой темы в будущем, сообщил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Партийная символика и ее использование – очень непростой вопрос в условиях кампании. Партией поданы документы в ЦИК России, и в настоящем электоральном цикле зафиксировано использование существующего партийного логотипа», – пояснил Перминов, передает РИА «Новости». Он также отметил, что в будущем не исключено обсуждение этого вопроса. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что медведю, изображенному на логотипе партии «Единая Россия», следует добавить семью, чтобы ему не было одиноко.

Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму 9 августа 2021, 18:16

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Западные страны активно готовятся к попытке подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» глава МИД России Сергей Лавров. «К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, Москва знает, «что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Французский политолог задался вопросом о целесообразности участия России в ОБСЕ 10 августа 2021, 12:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент Французского гуманитарного движения и политолог Эммануэль Леруа, комментируя отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию, задался вопросом, есть ли у Москвы интерес оставаться в организации. Он напомнил, что ОБСЕ – это международная организация, возникшая в результате холодной войны, в частности после подписания Хельсинкских соглашений в 1973 году. «На самом деле это идеологическая военная машина, в основном контролируемая англосаксами и предназначенная для ослабления евразийских стран в интересах Запада. Единственное ограничение ОБСЕ состоит в том, что решения должны приниматься в форме консенсуса, что сужает их объем и позволяет России и другим членам предотвращать принятие обязательных решений», – сказал эксперт журналистам. «Но действительно хороший вопрос, который следует задать, заключается в следующем: какой интерес у России есть в том, чтобы оставаться в такой международной организации, поскольку 80% ее членов следуют американским или британским директивам», – заключил Леруа. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она. В ЕР объявили об отмене обязательной вакцинации студентов 10 августа 2021, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации, сообщила пресс-служба партии. Принудительная вакцинация от COVID-19 в вузах неприемлема, нельзя ставить в зависимость от нее возможность получения образования и право на заселение в общежитие. Об этом заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в первую пятерку списка партии, в рамках круглого стола на тему вакцинирования студентов, который прошел в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» 10 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Мы понимаем, что во всех университетах действуют абсолютно разные образовательные программы и невозможно дать какие-то единые рекомендации. Очевидно, что принудительная вакцинация и меры, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустимы. Это будет идти вразрез с интересами студентов и преподавателей», – подчеркнула она. В Минобрнауки поддержали позицию Шмелевой. Отсутствие прививки не должно быть основанием для ограничений, подчеркнул заместитель министра Дмитрий Афанасьев. По его словам, позиция ведомства заключается в добровольности вакцинации, которая является одним из необходимых инструментов профилактики распространения COVID. «Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведем с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие. И тем более не допустимы эксцессы. По каждому мы будем проводить проверку, у нас работает «горячая линия». В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения», – сказал замминистра. Эту позицию разделяют и ректоры ведущих вузов страны. МГУ имени М. В. Ломоносова начнет новый учебный год 1 сентября, преимущественно в очном формате и с заселением студентов в общежития – без ограничений для непривитых учащихся, заявил ректор университета, член Высшего совета «Единой России» Виктор Садовничий. «Есть потоки по 300-500 человек. Здесь мы будем допускать лекции в смешанном формате. Наш опыт говорит, что это можно делать без потери качества образования. В условиях, когда не можем обеспечить требования рассадки – будем применять дистанционный формат», – пояснил он. С ним согласились и ректоры Высшей школы экономики, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, принявшие участие в обсуждении. На площадке «Единой России» они анонсировали начало учебного года в очном формате традиционно, 1 сентября. Зарубежные эксперты оценили отказ ОБСЕ и БДИПЧ направлять наблюдателей на выборы в Россию 9 августа 2021, 13:00 Текст: Елизавета Булкина

Организации ОБСЕ и БДИПЧ давно политически ангажированы, поэтому неудивительно, что они отказались направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России. При этом их политические претензии утратили свой вес, заявили журналистам зарубежные эксперты. «Что касается вопроса международных организаций, которые высказывают претензии касаемо выборов в России, с точки зрения Черногории, можно сказать, что у нас было несколько выборов и референдум о разделении Сербии и Черногории. Все эти международные организации закрывали глаза на нарушения прав граждан, закона и большое количество неправильных политических шагов и позитивно оценивали эти выборы», – отметил независимый журналист, колумнист, общественный деятель, координатор движения «Бессмертный полк Черногория» Игорь Дамьянович. «Что касается критики России, они давно потеряли свой международный вес и репутацию. На мой взгляд их политически мотивированные претензии не имеют никакого веса, ровно как и на выборах в Черногории. Когда был референдум о государственной независимости, представители Еврозоюза отвергли более тысячи претензий со стороны Сербии и Черногории», – считает эксперт. По словам президента французской НКО Le Collectif France-Russie Андре Мишеля Шанклю, отказ БДИПЧ и ОБСЕ от миссии наблюдения на выборах в России закономерен: «Неудивительно, что БДИПЧ и ОБСЕ в такой экстравагантной форме отказались от миссии наблюдения на выборах в России. Эти организации, как и многие подведомственные организации ООН и ЕС, давно политически ангажированы, и после крушения Советского Союза стабильно обслуживают интересы политических заказчиков из Вашингтона и Брюсселя. России же достаточно сделать выборы открытыми для любых частных лиц и общественных организаций, что она и сделала. Специальная экспертиза БДИПЧ для подтверждения честности и прозрачности выборов точно не нужна. Достаточно посмотреть на выборы в США, куда многие штаты, согласно своему законодательству, не пускают международных наблюдателей – вообще никаких!» – сказал он. В свою очередь депутат палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн подчеркнул, что постоянные провокации со стороны Запада должны прекратиться. «Совершенно непонятно, почему ОБСЕ не хочет направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу России. Этот спор без надобности обострился и представляет собой ненужную провокацию. Сейчас нам нужна новая политика разрядки и более тесное сотрудничество с Россией», – заключил эксперт. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она. Эксперт на примере дела Грудинина посоветовал будущим политикам сначала решить вопросы с женами 9 августа 2021, 19:59 Текст: Елизавета Булкина

Предпринимателю Павлу Грудинину, перед тем как идти в политику, стоило сначала разобраться со своими семейными проблемами, которые в итоге и сыграли решающую роль в ситуации с его попыткой принять участие в выборах в Госдуму, считает известный адвокат Алексей Мельников. «Вывод Верховного суда является достаточно ожидаемым. Снятие Грудинина с регистрации имеет бытовые основания из-за конфликта при разделе имущества, нажитого в браке. Как когда-то написал Булгаков, что москвичей сгубил квартирный вопрос, так политиков губит взаимоотношение с противоположным полом – с женами, любовницами и так далее», – передает его слова РАПСИ. «Я для себя разбирался в этой истории и понял, что действительно белизская компания существует, ее действие восстановлено по иску бывшей жены Грудинина, и в ее владельцах числится лично господин Грудинин. Как сказано в одном из решений ЕСПЧ, человек, участвующий в выборах, соглашается поставить себя под пристальный контроль общества и, говорю это как своё мнение, государственных органов. Обществом они и создаются, в принципе, для защиты его интересов. Теперь можно только рекомендовать политикам не оставлять нерешенными проблемы с женами», – пошутил Мельников. По мнению эксперта, решение Верховного суда ставит на данном вопросе совершенно четкую юридическую точку. «Если какие-то органы государства и можно подозревать во влиянии рейдеров и олигархов, то ЦИК и ВС неоднократно доказывали свою независимость от любого частного влияния. Любые спекуляции на статусе гонимого политика тут неуместны», – заключил он. В понедельник Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым». По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Напомним, Грудинин в июле 2018 года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью. При этом тогда Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой. Представитель Центризбиркома России также объяснял, что главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора. Кузнецова предложила изменить логотип «Единой России» 9 августа 2021, 19:41 Текст: Елизавета Булкина

Медведю, изображенному на логотипе партии «Единая Россия», следует добавить семью, чтобы ему не было одиноко, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на площадке штаба общественной поддержки партии. «Я смотрю на логотип «Единой России», мне кажется, что медведю одиноко, семьи не хватает. Мама, дети, медвежата – как-то это должно быть визуализировано. Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим», – передает РИА «Новости». Кузнецова вошла в число лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму, кроме нее в перечень включены министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева. Эксперт: «Дело Грудинина» – часть предвыборной технологии КПРФ 9 августа 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

«У товарища Грудинина было достаточное количество времени, чтобы «очиститься» и подойти к избирательной кампании без законодательных, правовых изъянов», поэтому история с его исключением из избирательных списков КПРФ может быть предвыборной технологией коммунистов, рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «Лично мне, как первому заместителю председателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, непонятно упорство отдельных партий в попытке продвижения кандидатов, которые сознательно идут на нарушение российских законов, которые, по идее, должны быть хорошо знакомы депутатам Госдумы, которые участвовали в принятии этих законов. Мы живем сейчас в эпоху максимальной, невероятной открытости. Благодаря интернету очень легко найти, проверить, перепроверить любую информацию», – считает Малькевич. По его словам, «политики, как действующие, так и начинающие, должны понимать, что скрыть сегодня невозможно ничего». Малькевич отмечает, что у Грудинина было достаточно времени, «чтобы «очиститься» и подойти к избирательной кампании без законодательных, правовых изъянов». «Почему это не было сделано – совершенно непонятно. Но, конечно, целый ряд политиков, особенно в регионах, это видно по нашему мониторингу, они используют свои же собственные нарушения для того, чтобы реализовать себя сразу в информационной повестке сразу в двух направлениях. Во-первых, они могут кричать, что их злая власть не пускает, снимает, зажимает, а во-вторых, они свои собственные провалы списывают на некие козни власти», – сказал Малькевич. По его словам, «образно говоря, можно плохо собирать подписи, вообще их не собирать, провалить подготовку к кампании, принести в избирком, образно выражаясь, стопку резаной бумаги – получить отказ и сообщить, что вот как власть нас боится, не пускает, смотрите, какой я бедный и несчастный! Заодно можно аннулировать все договоренности со спонсорами». «То есть это тоже такая предвыборная технология и КПРФ использует ее на 200%, представляя себя в образе такой страшной оппозиционной силы, которую власть якобы гнобит, хотя все совсем, мягко говоря, не так», – заключил эксперт. Ранее адвокат заявил, что предпринимателю Павлу Грудинину, перед тем как идти в политику, стоило сначала разобраться со своими семейными проблемами, которые в итоге и сыграли решающую роль в ситуации с его попыткой принять участие в выборах в Госдуму. В понедельник Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым». По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Верховный суд признал законным снятие Грудинина с выборов из-за доли в иностранном офшоре 9 августа 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

Верховный суд России признал обоснованным решение Центризбиркома об исключении директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Причиной этому стало наличие у Грудинина доли в офшорной компании в Белизе. «Отклонить жалобу политической партии КПРФ и Грудинина», – передает решение суда РИА «Новости». В конце июля ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. КПРФ после исключения Грудинина из списка подала жалобу в Верховный суд. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания назвал решение Центризбиркома о снятии кандидатуры Грудинина с выборов «абсолютно неправовым и несправедливым». По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Напомним, Грудинин в июле 2018 года подал на развод после 38 лет брака. В ходе судебных слушаний выяснилось, что у него кроме взрослых сыновей есть несовершеннолетние дети от другой женщины, что он подтвердил в интервью. При этом тогда Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой. Представитель Центризбиркома России также объяснял, что главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора. «Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание», – отметил тогда член ЦИК Евгений Шевченко. Он также отметил, что документы, подтверждающие принадлежность офшора Грудинину, были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза. «Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», – добавил Шевченко. Выборы-2021: Зюганов пообещал дойти с Грудининым до Страсбурга, Шнур спелся с Булановой 10 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал оспорить в ЕСПЧ исключение Павла Грудинина из предвыборного списка своей партии. Сопредседатель Партии роста, певец Сергей Шнуров выразил в стихах солидарность с кандидатом от «Родины», певицей Татьяной Булановой. Ранее Буланова жаловалась на помехи с размещением своей агитации. Мосгорсуд снял с выборов в Госдуму «яблочника» Льва Шлосберга. Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин на законных основаниях был исключен ЦИКом из списка КПРФ на выборах в Госдуму. Это подтвердил Верховный суд, отклонив соответствующие иски партии и самого кандидата, сообщает Lenta.ru. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал судебное решение «провокационным» и пообещал направить иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Сопредседатель Партии роста, шоумен Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором выразил поддержку певице Татьяне Булановой, сообщают «Аргументы и факты». Ранее певица, которая баллотируется от партии «Родина» в Госдуму и в петербургское Заксобрание, обратилась в ЦИК, заявив о возникших сложностях с размещением наружной рекламы. Для проверки жалобы председатель ЦИК Элла Памфилова направила в Петербург своих представителей, сообщает ТАСС. Шнуров в своем стихотворении исказил фамилию главы ЦИКа, назвав ее «Панфиловой». Московский городской суд отменил регистрацию в качестве кандидата в Госдуму Льва Шлосберга, члена Федерального политкомитета партии «Яблоко». По словам самого политика, суд принял такое решение на основании иска от кандидата от партии «Зеленые» Андрея Пангаева, который выдвинулся по тому же, что и Шлосберг, Ховринскому одномандатному округу Москвы. Шлосберг одновременно баллотируется в Псковское областное Заксобрание. 4 августа местный избирком также снял его с выборов. Причиной стало участие Шлосберга в несанкционированном мероприятии, организованном Фондом борьбы с коррупцией* (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан Мосгорсудом экстремистской организацией). Позднее решение Псковского избиркома было отменено. «Некоторое упрямство в борьбе КПРФ за Грудинина всем очевидно. Партия пыталась оставить его в списке любой ценой, но мы видим, что этого не случилось», – сказала политолог Анна Федорова, комментируя заявление Зюганова. По ее словам, мало кто верил в возможность восстановления Грудинина на выборах. «У него действительно есть серьезные доказанные нарушения», – подчеркнула эксперт. Впрочем, потеря Грудинина не вызовет серьезного оттока избирателей, считает аналитик. «Электорат КПРФ – это отнюдь не фан-клуб Грудинина. Тем более после скандального письма жены политика о том, что него есть доля в иностранной компании», – напомнила политолог. Что касается предвыборной деятельности Татьяны Булановой и Сергея Шнурова, то на этом поприще их вряд ли ждет успех, поскольку в обществе нет серьезного запроса на появление звезд шоу-бизнеса в парламенте, полагает Федорова. «Рейтинг доверия к медиазвездам в качестве политиков снижается. Люди хотят видеть парламент, который состоит из профессиональных политиков, а не из тех, кто пытается хайповать на своей старой медийности», – уверена Федорова. По ее словам, исключение из этого правила составляют лишь шоумены и журналисты, которые занялись государственной деятельностью профессионально. «Напомню об удачном опыте Оксаны Пушкиной, пришедшей в политику с ТВ и ставшей очень приятным и содержательным депутатом. Но она занималась политикой ежедневно, день за днем. А про избирательную кампанию Булановой мы знаем только то, что она вдруг возникла с какими-то заявлениями, а потом ушла обратно в тень. Это не политика, а краткосрочный проект», – пояснила эксперт. В свою очередь Шнуров постоянно высказывается на острые политические темы, признала Федорова. «Но лично у меня язык не повернется назвать его политиком. Он шоумен, который иногда затрагивает политические вопросы. Это может повлечь за собой определенное повышение уровня цитируемости, но это не то, чего избиратели сейчас хотят», – подчеркнула аналитик. «Выступление Шнурова вряд ли повлияло на решение ЦИК откликнуться на жалобу Булановой. Памфилова всегда очень чутко реагирует на все подобные сигналы. В данном случае, скорее всего, председатель ЦИКа хочет элементарно разобраться в том, что произошло», – прокомментировала Федорова решение Памфиловой направить в Петербург группу проверки. Скорее всего, Шлосберг будет теперь также снят с выборов в Госдуму и по федеральному списку, предположил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Его исключат отовсюду – и, на мой взгляд, это будет правильным решением. Незачем ему было устраивать незаконные уличные акции во время пандемии», – пояснил политолог. Не исключено, что Шлосберг будет оспаривать решение Мосгорсуда в более высоких судебных инстанциях, признал Данилин. «Если он поборется, то теоретически еще может восстановиться. Или, по крайней мере, покажет свою активность. Но «Яблоку» все равно не поможет ни это, ни что-либо другое – перспективы у партии мизерные», – резюмировал аналитик. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Руководитель «Сириуса» назвала дискриминацией допуск к занятиям только вакцинированных студентов 9 августа 2021, 19:30 Принудительная вакцинация студентов от коронавируса для допуска их к обучению на очной форме является дискриминацией определенных категорий студентов, заявила в понедельник в ходе открытия штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Москве руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии на выборах в Госдуму. «Я считаю, что принудительно студентов прививать нельзя и вообще ничто принудительное не может сработать эффективно. Чтобы ситуация была эффективна и безопасна для всех, надо собираться с союзом ректоров и с министерством и обсуждать. Мы против такого подхода, это дискриминация определенных категорий студентов», – сказала Шмелева, отвечая на вопрос об отношении к инициативе введения ограничений на посещение не вакцинированными студентами очных занятий. Она добавила, что обсуждаемая позиция, когда студентов хотят пускать в общежития только по справке о вакцинации, исключит из образовательного процесса часть учащихся. При этом, подчеркнула Шмелева, рекомендации по вакцинации несовершеннолетних еще до конца не приняты, передает ТАСС. «Давайте на нашей площадке соберем совещание. И я уже разговаривала с Валерием Николаевичем [Фальковым, главой Минобрнауки РФ], они готовы давать те разъяснения, которые помогут начать учебный год для всех, но безопасно и с максимальным пониманием каждого шага по вакцинированию всех категорий студентов или мониторингу ситуации в каждом вузе», – добавила Шмелева. Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования считает целесообразным перевести не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Выборы-2021: Шойгу предостерег от угрозы разложения общества, Буланову сняли с выборов в Петербурге 11 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

Лидер федерального списка «Единой России» Сергей Шойгу назвал «разложение общества» самой большой угрозой для страны. «Новые люди» зарегистрировали в ЦИКе списки своих кандидатов в Госдуму. Певицу Татьяну Буланову сняли с выборов в парламент Петербурга из-за «нарушений в подписных листах». Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», министр обороны, лидер федеральной пятерки «Единой России» Сергей Шойгу назвал самой страшной для безопасности государства внутреннюю угрозу. «Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, «есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны». Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. В федеральный список вошли 211 кандидатов, среди которых – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Главе исполкома партии, сооснователю компании Faberlic Александру Даванкову отказали в регистрации, поскольку у него обнаружено второе гражданство – Греции. ЦИК заверил и список партии по 195 одномандатным округам. После решения ЦИКа Нечаев выступил на круглом столе в Центре международной торговли, обнародовав свою экономическую программу. В частности, он предлагает снизить налоги для бизнесменов, – в расчете на то, что они повысят зарплаты своим сотрудникам, пишут «Известия». Территориальная избирательная комиссия № 17 Петербурга отказала в регистрации певице Татьяне Булановой на выборах в региональное заксобрание по седьмому одномандатному округу. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба партии «Родина», от которой выдвигается Буланова. Избирком проверил около тысячи подписных листов в поддержку Булановой и признал негодными более 200. По данным избиркома, к примеру, двое подписавшихся оказались умершими, авторы еще нескольких автографов живут в других районах Петербурга, хотя подписи следовало собирать в пределах округа. В партии решение ТИК пообещали обжаловать, указав, что подписи проверялись независимыми экспертизами, и никаких нарушений найдено не было. В любом случае Буланова остается участницей избирательной кампании, поскольку она одновременно баллотируется в Госдуму – по одномандатному округу и по федеральному списку «Родины». «Шойгу дал понять, что есть силы, заинтересованные в разложении российского общества. Эти силы связаны с нашими внешними врагами, они намерены использовать в своих интересах в том числе и сентябрьские выборы», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя выступление лидера федеральной пятерки единороссов на форуме «Территория смыслов». «Ситуация тревожит Шойгу, поскольку то, что он назвал разложением общества, неоднократно подводило нашу страну на разных этапах истории. Так было в XIX веке, когда наши оппозиционеры обучались за границей, а потом возвращались в Россию и пытались устраивать перевороты. Похожая ситуация наблюдалась в начале XX века. И в 1917 году, и в 1991 году мы, к сожалению, «сами себя победили», – отметил профессор. «Шойгу имел в виду отсутствие патриотизма, коррозию традиционных ценностей, моральных и нравственных скреп, благодаря которым народы нашей страны выживали тысячелетиями. Некоторые граждане России по каким-то причинам предпочитают отказываться от этих ценностей. Думают, что им не нужны ценности отцов и дедов, – поясняет Матвейчев. – Некоторые молодые люди только рады будут, если нашу страну кто-то захватит. А другие только и мечтают об эмиграции». Впрочем, само по себе выступление Шойгу может привлечь дополнительных избирателей и на сторону «Единой России», полагает эксперт. Первыми номерами в общефедеральном списке «Новых людей» идут председатель партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, напоминает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Авксентьева – наиболее удачное приобретение партии. В ряде регионов «Новые люди» выдвинули интересных фронтменов. Правда, и в федеральном списке, и в регионах некоторые кандидаты «Новых людей» не смогли пройти регистрацию, – признал эксперт. – Видимо, причина в том, что партия молодая, и юристы еще не везде хорошо подготовлены». «Несмотря на свою молодость, «Новые люди» претендуют на верные три процента голосов, – прогнозирует Данилин. – Кстати, примерно такие же перспективы – у «Яблока» и Партии пенсионеров. Что касается одномандатных округов, то не думаю, что «Новым людям» где-то удастся набрать больше половины голосов и победить». «Подписи за свое выдвижение Буланова, разумеется, собирала не сама. Это делали работающие на нее люди из партии «Родина», от которой Буланова баллотируется», – отметил Данилин, комментируя решение избиркома снять певицу с выборов в городское ЗакСобрание. «Возможно, сборщики подписей из «Родины» действительно где-то, так сказать, «накосячили». Но мы также знаем, что к питерскому избиркому возникли вопросы у Центризбиркома России. Не исключено, что по отношению к «Родине» и Булановой петербургский избирком допустил предвзятость. Надо будет разбираться», – полагает эксперт. Но в целом, скандал вокруг Булановой может сработать ей даже на пользу, допускает эксперт. «Возможно, и ее личный рейтинг, и рейтинг ее партии в городе еще и взлетит. Грубо говоря, вместо двух-трех процентов «Родина» в Петербурге получит пять-семь процентов. Народ любит обиженных», – подытожил эксперт. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В Москве открылся штаб общественной поддержки «Единой России» 9 августа 2021, 18:06 Штаб общественной поддержки «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Открыл церемонию руководитель штаба, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что «Единая Россия» рождалась вынужденно, потому что не было той силы, которая бы объединила людей ради будущего страны». «Тех кто хотел бы и мог взять на себя ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале партии. «Когда мы начинали Единство, у нас был рейтинг в пределах статистической погрешности. Нам удалось убедить людей, что мы берем на себя ответственность за завтрашний день. Партия была и есть партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы партией», – сказал Шойгу. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, передает ТАСС. Выборы-2021: «Единая Россия» борется за голоса в Донбассе, ЛДПР предлагает отдохнуть в День знаний 9 августа 2021, 08:50 Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

Молодежная организация «Единой Россия» провела спортивный фестиваль в ДНР совместно с донецкой «Народной дружиной». Справороссы призывают упростить получение российского гражданства для жителей Украины, а региональные организации ЛДПР начали кампанию за превращение 1 сентября в выходной день. В преддверии Дня работников физкультуры и спорта «Молодая Гвардия Единой России» и донецкая «Народная дружина» провели в Донецке фестиваль #ЗАРЯДКА_РФ. Участие в нем приняли общественные организации и объединения, представители республиканских и местных властей, депутаты Народного Совета ДНР, жители городов и районов России, Донецкой и Луганской народных республик. Акция ежегодно проходит во всех регионах России, и теперь пришло время Донбасса стать не только частью большой страны, но и истории», – сказал исполняющий обязанности руководителя «Народной Дружины» Владимир Тараненко. Разминку для участников акции провели известные фитнес-тренеры Евгений Фабиянский и Дарья Амельченко. Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил дать возможность жителям Украины, «чувствующим связь с Россией», получать российское гражданство по упрощенной схеме. По мнению Миронова, всем, кто чувствует свою связь с Россией - не только этническим русским на Украине, - нужно дать возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину. Примером, по мнению лидера СРЗП, может служить Израиль, где упрощен процесс принятия гражданства репатриантами. Представители Самарского регионального отделения ЛДПР, как и их коллеги в других регионах страны, обратились к губернатору области с предложением предоставить родителям первоклассников выходной в «День знаний» 1 сентября. Далеко не все работодатели идут навстречу родителям, и многим приходится пропустить такой важный день в жизни их детей только потому, что не получилось отпроситься с работы, – и это положение дел нельзя признать правильным, говорится на сайте партии. «Проект «Единой России» и донецкой «Народной дружины» безусловно пойдет в плюс в предвыборной кампании партии. На первенство в работе с жителями Донбасса (в том числе с гражданами России, живущими в ДНР и ЛНР) претендовала «Справедливая Россия» – точнее, та ее часть, которая раньше составляла партию «За правду» и пришла «СР» с Захаром Прилепиным. «Единая Россия» – благодаря, в первую очередь, секретарю генсовета партии Андрею Турчаку – достаточно активно проявила себя в помощи Донбассу. Можно предположить, что среди российских граждан, которые живут там, большое количество голосов получат именно единороссы», – отметил Максим Григорьев, глава Координационного совета по общественному контролю за выборами при Общественной палате России. «Что касается предложения Миронова – давать российское гражданство жителям Украины по упрощенной схеме – то оно достаточно логично. Эта идея позитивна сама по себе, и может принести определенную популярность «Справедливой России», – отметил Григорьев. Но все же эта инициатива вряд ли всерьез изменит число голосов за «СР» на сентябрьских выборах в Госдуму, добавил эксперт. «Предложение справороссов привлечет, в первую очередь, граждан Украины, которые хотят получить российское гражаднство, но пока его не получили – и следовательно, пока не могут голосовать на российских выборах», – пояснил Григорьев. «Предложение самарского отделения ЛДПР ввести еще один выходной день – 1 сентября, не будет воспринято всерьез, – считает эксперт. – Люди понимают, что до бесконечности увеличивать число нерабочих дней нельзя. Ведь рано или поздно возникнет вопрос – как будет выплачиваться зарплата», – заметил эксперт. По мнению Григорьева, призывы устроить россиянам длительный отдых, например на месяц, лишь выглядят популистскими, но на самом деле не найдут отклика у избирателей. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В ЕР заявили о необходимости единой цены на набор оборудования для газификации 10 августа 2021, 15:36 Текст: Елена Мирошниченко

Цена минимального набора оборудования, необходимого по программе дополнительной газификации домовладений, должна быть стандартизирована, заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время рабочей поездки в Удмуртии. «Важный момент, о котором мы договорились с «Газпромом», нам необходимо стандартизировать минимальный необходимый набор оборудования, чтобы его стоимость не отличалась от региона в регион, от Дальнего Востока на Запад и так далее», – приводит его слова ТАСС. Он рассказал, что, по оценкам специалистов, цена минимального набора, в который входит газовый котел, плита, счетчик и газоанализатор, составляет от 42 до 45 тыс. рублей. «Наша задача сделать так, чтобы стандартное домовладение со стандартным размером земельного участка укладывалось от 80 до 100 тыс. рублей, все вместе, с трубой и оборудованием. Соответственно, если регион берет на себя компенсацию 80-процентную, как это сегодня было сказано, вот считайте, во сколько обойдется газификация одного домовлаления», – отметил он. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Начал работу федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» 10 августа 2021, 10:02 Текст: Наталья Ануфриева

Федеральный штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» (ЕР) приступил к работе, в него вошли крупнейшие общественные организации страны, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах. Возглавил штаб герой России, сенатор Александр Карелин, говорится в сообщении на сайте ЕР. Члены штаба представляют более 30 некоммерческих организаций, в том числе – ОНФ, движения «Мы вместе» и «Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание», Благотворительный фонд «Память поколений», общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти» и многие другие. «Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», – отметил Карелин на открытии штаба. Министр обороны, член бюро высшего совета ЕР Серей Шойгу подчеркнул в своем выступлении, что на партии лежит большой груз ответственности за то, что сделано и то, что предстоит сделать. «Партия была и остается партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «Единой России». Это огромная, важная и кропотливая работа», – отметил министр. Роль ЕР в вопросах международной политики отметил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, внешняя политика России, которую определяет президент Владимир Путин, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения безопасности, социально-экономического развития, благосостояния граждан. «Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны, прежде всего, «Единой России» нашего внешнеполитического курса», – сказал он. Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки ЕР, сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева подчеркнула, что он станет площадкой экспертного диалога с людьми. «Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед. За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в нее, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей», – добавила Шмелева. По ее словам, российскую систему образования ждут масштабные преобразования. Они помогут детям не просто сидеть за партой, а заниматься наукой, искусством, культурой, спортом. Перезагрузки ждет и система здравоохранения. Чтобы осуществить ее, «Единая Россия» обсуждает предложения в народную программу в сфере медицины с врачами с «земли», отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами сестрами, фельдшерами, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы. Эту задачу передо мной ставил наш Президент – система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент», – сказал он. В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба общественной поддержки «Единой России» получили президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актер и режиссер Владимир Машков и другие. Как отметила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, штабы будут наполняться настоящими и действенными идеями. «Важно выстраивать диалог. Это помогает видеть, как работают на самом деле поручения Президента, реализуются те или иные нормы – не только в красивых отчетах. Я вижу открытие штаба общественной поддержки очень важным. Работа НКО – это реальная поддержка. Быстрая, точная и очень нужная», – сказала она. Региональные штабы общественной поддержки ЕР открылись практически по всей стране – их возглавили лидеры общественного мнения в регионах. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. На площадках штабов в регионах уже прошло много мероприятий – круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приемов граждан – в ходе которых, в том числе, идет сбор предложений в народную программу партии.