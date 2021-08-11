Дельфинарий в Анапе обнаружил масляные пятна в море

Работники дельфинария на Большом Утрише вблизи Анапы обнаружили масляные пятна на поверхности воды в акватории Черного моря.

«Утро в дельфинарии сегодня началось вовсе не с кофе и не с подготовки рыбы для животных. При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды... Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка», – сообщил дельфинарий в Instagram.

Отмечается, что в данный момент сотрудники достают ленты сорбирующего бона, который должен, как огромная губка, притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным.

«Слаженная командная работа, и акватория защищена. Но, к сожалению, не все море», – отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что площадь загрязнения от выброса нефти вблизи Новороссийска составила 80 кв. км, а не 200 кв. м, как утверждалось ранее.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм возле Новороссийска, случившийся несколько дней назад, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, однако спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка.