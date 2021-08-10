Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам

«Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы, а не устраивать травлю», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер, комментируя претензии России к золоту израильской гимнастки Линой Ашрам.

«В Израиле все единодушно поддерживают победу нашей олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Ее готовили хорошие тренеры, и по мнению судей, она показала лучшие результаты. Поэтому ее золото абсолютно заслуженное», – отметил бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.

Векслер признается, что ему непонятно, почему россияне пытаются оспорить результаты. «Согласно оценкам судей, в двух из четырех видов победила Ашрам, в третьем победила Аверина, а в четвертом – была ничья. Да, было несколько ошибок, но в некоторых аспектах программа Ашрам была сильнее, чем у Авериной, о чем говорят и тренеры, и судьи. Причем было 15 судей из разных стран, и среди них не было ни одного еврея или израильтянина», – указал собеседник.

По словам Векслера, россиянам не нужно делать из проигрыша драму. «Нельзя постоянно выигрывать. Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы. Это же касается и русской музыкальной школы, например. Этим следует гордиться, а не устраивать травлю», – считает политолог.

«Если наша спортсменка получила больше баллов, нет сомнения, что Россия должна успокоиться и подумать, как придерживаться нормальных человеческих правил и не возвращаться к антисемитизму советского образца, потому что это ни к чему хорошему не приведет. От этого будет хуже только самой России», – убежден Векслер.

«Поэтому медаль остается у израильтянки. А российским гимнасткам следует готовиться к Играм 2024 года, чтобы в следующий раз выиграть у Ашрам», – заключил Векслер.

В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

В свою очередь тренер Ашрам Айелет Зуссман заявила, что «россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни». «Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – сказал Зуссман.

В то же время олимпийская чемпионка Алина Кабаева сочла вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.

«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», – отметила она.

«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.

При этом, по ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны. «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.

Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, что «на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам – серебро». Об этом Венедиктов написал в Twitter.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что гегемонию России в художественной гимнастике остановили судейским беспределом.

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