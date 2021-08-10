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Назван наиболее популярный у россиян мед
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Мед ест более 80% россиян, самым популярным стал цветочный и липовый, следует из результатов опроса ВЦИОМ, приуроченного к Медовому спасу, который отмечается 14 августа.
«Большинство россиян (82%) употребляют мед, при этом 16% едят его ежедневно, 18% – несколько раз в неделю, 20% – несколько раз в месяц, а 28% – несколько раз в год. Не употребляют мед 17% наших сограждан. Ежедневно едят мед 24% граждан старшего поколения, 22% жителей Приволжского федерального округа и 21% жителей Кавказского федерального округа, а также 21% жителей сел и 19% граждан в хорошем материальном положении», – говорится сообщении на сайте ВЦИОМ.
Ранее врачи рассказали, что без вреда для организма можно съедать две столовые ложки меда в первой половине дня, а к самому продукту следует относиться как к обычному лакомству.
Китай отозвал посла в Литве
Китайская сторона отозвала посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР.
«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.
В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.
Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом отношение Китая к уйгурам в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции.
Стал известен результат допинг-проб российских олимпийцев в Токио
На Олимпиаде в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат, сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Он рассказал, что отбор проб делали каждый день. Кроме того, от спортсменов требовалось информировать о месте своего нахождения, передает РИА «Новости».
Напомним, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму
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Западные страны активно готовятся к попытке подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России, заявил на открытии штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» глава МИД России Сергей Лавров.
«К нашим внутренним делам, особенно к выборам, проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, Москва знает, «что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году.
Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России.
Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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Блинкен пожаловался на разговоры России и Китая об упадке США
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Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов, что США переживают упадок, но это не так, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
По его словам, «ни для кого из нас не секрет», что Москва и Пекин – «среди прочих» – и в «частном порядке», и публично заявляют об «упадке» США. Блинкен сказал, что Россия и Китай советуют «связать свое будущее с их авторитарным видением мира», а не с американским «демократическим». Однако, как утверждает глава Госдепа, США «в состоянии напомнить им и напоминают одной мерой за другой», что сил Вашингтону «хватает с лихвой».
При этом госсекретарь не стал отрицать, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене. Так, США опустились на 13-е место по качеству инфраструктуры, на девятое – по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту. По мнению Блинкена, США необходимо «внутреннее обновление», чтобы остаться глобальным лидером, передает РИА «Новости».
Блинкен также заявил, что «прежде чем заключать новые торговые сделки», необходимо «произвести поколенческие инвестиции в конкурентоспособность» США. Вашингтон готовит триллионный пакет инвестиций в модернизацию инфраструктуры страны, предполагающий ремонт тысяч мостов и дорог, переход на экологически чистый транспорт и внедрение широкополосного интернета.
Напомним, администрация США сообщила, что смогла договориться с группой американских сенаторов от обеих партий по инфраструктурному плану. Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев за соглашение с Белым домом, назвав однопартийцев «слабыми и тупыми».
Эксперт рассказал, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток - 2»
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«Новый спецпосланник США по «Северному потоку-2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о назначении Хохштейна на пост спецпосланника по «СП-2»
«По своему карьерному положению Амос Хохштейн – человек из команды Джона Керри, бывшего госсекретаря, а ныне – спецпредставителя президента США по вопросам климата. Хохшейн известен как лоббист нефтегазового сектора, при этом у него большой стаж в Демократической партии. Он работал в предвыборных кампаниях сначала сенаторов, потом кандидатов в президенты, в том числе самого Керри в кампании 2004 года. Хотя квалификация управленческих кадров в Вашингтоне снижалась в последнее время, Хохштейн – безусловно квалифицированный специалист», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
С одной стороны, Хохштейн владеет информацией в сфере нефтегазового бизнеса, с другой стороны – он знаком с политической повесткой европейских стран, досконально разбирается в политике Германии, Франции и Австрии, указал собеседник. «Он был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю «Северный поток-2», – отметил Дробницкий. – Он просто парализовал бы работу немецких бизнес-структур, которые завязаны на этом проекте, или во всяком случае создал очень серьезные проблемы для Nord Stream».
По мнению собеседника, если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, «то у нас бы появился очень опасный враг». «А так это цербер от Демократической партии, который будет приглядывать за газовым хабом в Германии, и за исполнением условий американо-германской сделки», – заметил Дробницкий.
«У США давно сложилась такая практика специальных представителей. Но не всегда приносит успех. У них долго была должность спецпредставителя Госдепа по энергетическим проектам Каспия – в частности, трубопроводу «Набукко». В итоге «Набукко» не состоялся», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Что касается Хохштейна, то он знает специфику именно «Северного потока-2», и он поднаторел в рассказах о том, как опасен газопровод, он понимает расклад сил в этом проекте. Ему достаточно знать, что Польша, страны Прибалтики и Украина сделают то, что прикажут Соединенные Штаты, а с другими игроками он разберется по ходу дела, в координации с посольствами США в странах ЕС. По его мнению, в общении с европейцами Хохштейн будет использовать метод кнута и пряника – кому-то обещать инвестиции со стороны Соединенных Штатов и газовые поставки в случае прекращения российского транзита, а против кого-то инициировать санкции на уровне Еврокомиссии.
Кроме того, в задачу спецпосланника будет входить координация информационного потока, который идет с Украины, добавил Юшков. «Сейчас явно идет поток сообщений, что во всех бедах на европейском газом рынке виновата Россия, которая преследует свои политические интересы, – заметил эксперт. – А в соглашении США и Германии по «Северному потоку-2», напомню, записано, что Германия обязуется ввести санкции, если Россия будет применять газ в качестве энергетического оружия или если Россия проявит какую-то агрессию по отношению к Украине».
«Так называемую «агрессию» мы, наверное, еще увидим – какие-то провокации на Донбассе, которые будут предъявлять как доказательство агрессивных намерений Москвы», – заметил Юшков. Он также отметил, что в вину России ставят повышение цены на 1 тыс. кубометров газа до 550 долларов. Цена скакнула из-за сильного пожара на газохимическом комплексе «Газпром переработки» в Новом Уренгое. «И что бы ни происходило, во всем виновата Россия», – заметил Юшков.
«Впрочем, не думаю, что будет какой-то прорыв в кампании против «Северного потока-2». Скорее Хохштейн сыграет роль координатора заявлений и действий на Украине и в Восточной Европе», – полагает эксперт.
Отметим, что Хохштейн по завершении работы в администрации Барака Обамы (где он занимал пост помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам), ушел в частный бизнес. Так, с ноября 2017 года по октябрь 2020 года он работал в качестве независимого директора в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины».
В декабре 2019-го внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач утверждал, что руководство «Нафтогаза» под видом европейского газа и под прикрытием Джо Байдена (на тот момент – бывшего вице-президента) продавало украинцам российский газ, заработав 1,5 млрд долларов.
О том, что президент США Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости».
Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией.
В июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС
Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога.
Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь».
«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам
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«Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы, а не устраивать травлю», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер, комментируя претензии России к золоту израильской гимнастки Линой Ашрам.
«В Израиле все единодушно поддерживают победу нашей олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Ее готовили хорошие тренеры, и по мнению судей, она показала лучшие результаты. Поэтому ее золото абсолютно заслуженное», – отметил бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Векслер признается, что ему непонятно, почему россияне пытаются оспорить результаты. «Согласно оценкам судей, в двух из четырех видов победила Ашрам, в третьем победила Аверина, а в четвертом – была ничья. Да, было несколько ошибок, но в некоторых аспектах программа Ашрам была сильнее, чем у Авериной, о чем говорят и тренеры, и судьи. Причем было 15 судей из разных стран, и среди них не было ни одного еврея или израильтянина», – указал собеседник.
По словам Векслера, россиянам не нужно делать из проигрыша драму. «Нельзя постоянно выигрывать. Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы. Это же касается и русской музыкальной школы, например. Этим следует гордиться, а не устраивать травлю», – считает политолог.
«Если наша спортсменка получила больше баллов, нет сомнения, что Россия должна успокоиться и подумать, как придерживаться нормальных человеческих правил и не возвращаться к антисемитизму советского образца, потому что это ни к чему хорошему не приведет. От этого будет хуже только самой России», – убежден Векслер.
«Поэтому медаль остается у израильтянки. А российским гимнасткам следует готовиться к Играм 2024 года, чтобы в следующий раз выиграть у Ашрам», – заключил Векслер.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В свою очередь тренер Ашрам Айелет Зуссман заявила, что «россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни». «Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – сказал Зуссман.
В то же время олимпийская чемпионка Алина Кабаева сочла
вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», – отметила она.
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
При этом, по ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны. «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, что «на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам – серебро». Об этом Венедиктов написал в Twitter.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что гегемонию России в художественной гимнастике остановили судейским беспределом.
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Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
Россия решила помочь США с ремонтом Starliner
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша (входит в госкорпорацию) быть готовыми помочь коллегам из НАСА и Boeing разобраться с неполадками корабля Starliner, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения», – сообщил источник РИА «Новости».
НАСА 29 июля перенесло старт корабля, связав это с тем, что экипажу МКС нужно разобраться с прилетевшим на станцию модулем «Наука», у которого через несколько часов после стыковки неожиданно включились двигатели.
Позже запуск Starliner вновь отложили – теперь по техническим причинам. Это уже не первые проблемы корабля от Boeing. В ходе первого испытательного полета в декабре 2019 года он из-за сбоя бортовых часов не смог выйти на заданную орбиту и вернулся на Землю.
Напомним, после стыковки с МКС на «Науке» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива «Науки».
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации»
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Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс.
Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан.
В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом.
Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций».
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
Во Владикавказе девять человек погибли из-за прорыва трубы с кислородом в больнице
Девять человек скончались в результате прорыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе.
«На 19.24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, в тяжелом состоянии – два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19.46 врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти», – сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает РИА «Новости».
Ранее в результате пожара в отделении реанимации рязанской областной больницы имени Семашко погибли трое пациентов, а число пострадавших выросло до десяти человек. Уточняется, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.
Россия ввела санкции против ряда граждан Британии
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Москва вводит персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, сообщили в МИД России.
«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – передает сообщение российского МИДа РИА «Новости».
Отмечается, что меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года.
«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – заявили в МИДе.
В МИДе пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».
В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении».
«Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», – заключили в МИДе.
Также Москва призывает Британию отказаться от конфронтации в отношении России, недружественные шаги не останутся без адекватного ответа.
В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека.
В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать.
На британского принца Эндрю подали в суд в США за сексуальное насилие
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В США американка Вирджиния Джуфре (Робертс) подала в суд на британского принца Эндрю. Она обвиняет его в сексуальном насилии, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.
Бойс сказал, что в США «ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом». Также он подчеркнул, что «ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона». Бойс отметил, что в течение пяти лет принц Эндрю и его советники «блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства». Адвокат считает, что принца «уже давно пора призвать к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, обвинения стали частью скандала вокруг сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна. Джуфре, которая сейчас живет в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Свел их Эпштейн. Сам принц заявил, что никогда не встречался с Джуфре. По его версии, фото, на котором они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой. Эпштейн, обвиняемый в организации оргий с несовершеннолетними для ведущих политиков и бизнесменов мира, был найден мертвым в тюремной камере.