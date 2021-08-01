Землетрясение произошло у берегов Греции Власти Крыма объявили чрезвычайную пожарную опасность 1 августа 2021, 10:44 Текст: Алина Назарова

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС России. «В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность 2-4 августа, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Спасатели отметили, что в республике запрещено посещение лесов и разведение костров, выжигание сухой растительности. Штраф – от 2 тыс. до 400 тыс. рублей. Ранее синоптики сообщали, что в ряде регионов России, в том числе в Крыму, в августе прогнозируется дефицит осадков. При этом в июне и июле Крым пострадал от сильных дождей. Подтвержденный размер ущерба от ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей.

Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы 30 июля 2021, 10:29

Фото: крмут.мвд.рф

Текст: Дмитрий Зубарев

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за морского животного, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте. Судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма. «Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Следователями организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна. «Пострадавших нет», – подчеркнули в управлении. Ранее шесть человек утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки. В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя 30 июля 2021, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль в курсе сообщений о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то «специальной информации» на этот счет. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», – заметил Песков, подчеркнув, что «совершенно необязательно Кремлю с кем-то (из руководителей соответствующих ведомств) об этом говорить». Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы (участвовали в драке), это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами». Как ранее сообщил источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и «регулярности таких ситуаций» в Симферополе «оказались беспочвенными». Первую партию пресной воды добыли из скважины в Азовском море 30 июля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас проверяют ее состояние», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Также он уточнил, что данные по качеству пресной воды, найденной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, будут получены к концу сентября, когда дополнительно пробурят еще несколько скважин. Между тем, по его словам, Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. «Мы имеем запас подземных вод, мы имеем сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина. Вице-премьер добавил, что к этому результату привела системная работа по поиску новых запасов подземной воды и уменьшение потерь в существующих сетях. «За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе – большие работы производятся по снижению потерь. 14 объектов находятся в стройке, в ближайшие месяц-два должны быть закончены. Потери в сетях – одна из причин, почему воды не хватало. Эта работа системно ведется», – сказал Хуснуллин. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Напомним, в мае Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле. В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси 29 июля 2021, 11:35

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов. Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма. «Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента. Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков. Российские Бе-200 начали тушить пожары в Турции 29 июля 2021, 15:55

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Алина Назарова

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило российское посольство в Анкаре. «Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом», – говорится в сообщении российской дипмиссии, передает РИА «Новости». Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Эксперты: ЦИК не сможет наказать «Яблоко» за позицию по Крыму 30 июля 2021, 17:01

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Требование депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова снять «Яблоко» с выборов за позицию по Крыму похоже на пиар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал жалобу, которую Антонов подал на «Яблоко» в ЦИК за то, что партия ставит целью признание суверенитета Украины в границах 2013 года. «ЦИК не может снять с выборов в Госдуму партию «Яблоко» по жалобе депутата Ростислава Антонова. Если в партийных документах «Яблока» и указана цель «добиться признания суверенитета Украины в границах 2013 года», то это не является юридическим утверждением. Это политическая риторика партии, ее отношение к событиям вокруг Крыма. Так что подача жалобы попытка пиара Антонова», – считает политтехнолог Марат Баширов. В четверг депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией. В пятницу депутат сообщил, что Центризбирком принял его заявление по поводу отмены регистрации партийного списка «Яблока» на выборах в Госдуму. С точки зрения Антонова, такая позиция партии могла рассматриваться как мнение до 2020 года. «Однако теперь, когда мы приняли поправки в действующую Конституцию и закрепили статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, требовать признания украинских границ образца 2013 года – равнозначно требованию о нарушении границ России. Со всеми вытекающими правовыми последствиями», – полагает новосибирский депутат. Баширов, со своей стороны, отмечает – поводом для снятия партии с выборов может быть только нарушение закона. «Партия «Яблоко» обсуждает статус Крыма не в правовом поле, а в дискуссионном – это не запрещено. Если, например, «Яблоко» будет предпринимать какие-то антиконституционные действия, например, по изменению федеральных законов, то это должно будет получать правовую оценку. ЦИК не является органом, который выносит правовую оценку. Он является органом, который наблюдает за легитимностью выборов, за соблюдением процедуры», – уточнил Баширов. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко тоже уверен, что партии ничего не угрожает. «Яблоко» с высокой долей вероятности останется в бюллетене, но имиджево это ударит по партии», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. В феврале 2016 года тогдашний председатель «Яблока» Эмилия Слабунова утверждала, что партия «сможет разрешить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь». «Мы не отдадим Крым, мы говорим, что нужно цивилизованно разрешать ту ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией Крыма», – говорила политик в интервью РСН. В декабре 2014 года один из основателей партии Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян 31 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, они находятся в безопасности, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. «31 июля около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии. «Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», – добавили дипломат. Ранее в Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе. Президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Постояльцев трех отелей эвакуировали из-за нового пожара в Турции 31 июля 2021, 18:41

Фото: Арсен Хасанов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

В Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе, угрозы для местных жителей или туристов нет. «Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40, затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Турции. На данный момент не сообщается, были ли среди эвакуируемых гостей граждане России. Ранее президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Сотрудница отеля с российскими туристами в Турции рассказала об эвакуации 29 июля 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля «Титаник» рассказала об эвакуации, а также о грозящей опасности туристам из соседней гостиницы. «Представляете, в нашем и в соседнем отеле в общей сложности около 5 тыс. человек – гостей и персонала! И эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно. Мы сейчас приехали в Бодрум, а на той стороне сейчас очень опасно», – приводит РИА «Новости» слова сотрудницы отеля. Она отметила, что оба отеля находятся в не в самом Бодруме, а в 25 километрах от него. Эвакуирован пока только отель «Титаник». Ранее в городе Бодрум в Турции из-за лесного пожара эвакуировали отель. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Задержан подозреваемый в поджоге леса в Турции 31 июля 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

В связи с пожаром в Миласе задержан один человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган прибыл в кризисный центр в провинции Мугла, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Глава государства заявил: «Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг», – передает РИА «Новости». Напомним, Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Крыму удвоили финансирование на строительство инфраструктуры 31 июля 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Правительство готово удвоить федеральное финансирование строительства инфраструктуры в Крыму в рамках проектов комплексной застройки территорий, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». «Мы очень подробно обсудили, и я дал поручение. Сейчас у них заявка на 7-8 млрд рублей. Я сказал, что, если будут готовы площадки, мы готовы со стороны федерации в два раза увеличить, до 15-16 млрд [рублей], объем средств на инфраструктуру – на дороги, сети, социальную инфраструктуру при комплексной застройке. Единственное требование – новый микрорайон должен быть комплексно обеспечен всей инфраструктурой», – приводит слова Хуснуллина ТАСС. Как отметил вице-премьер, обеспеченность крымчан жильем достаточно низкая и нужно создавать возможности, чтобы люди могли улучшать жилищные условия. «А это и подготовленные площадки для ИЖС, и дороги к микрорайонам, и большое количество комплексной застройки. Это и инвестиционные, и бюджетные кредиты», – добавил он. Хуснуллин также сообщил, что принято решение достроить восьмой этап трассы «Таврида» почти на год раньше срока. «И мы договорились, что выделим дополнительное финансирование. Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных денег и Крыму, и Севастополю – как раз на опережающее строительство вот таких объектов», – сказал вице-премьер. «Мы порядка 3-4 млрд [рублей] дополнительно готовы выделить, если строители готовы подтвердить сроки, а они готовы», – уточнил Хуснуллин. Напомним, в марте вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма к основным городам республики будут построены четырехполосные съезды, запланирована реконструкция дороги от Ялты до Бахчисарая. Открытие автомобильного движения по трассе «Таврида» состоялось 27 августа 2020 года. 22 января 2021 года «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как «Таврида» повлияет на экономику Крыма. Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая стала основой новой дорожной системы полуострова. Семь этапов уже введены в эксплуатацию, в 2020 году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок трассы. Песков объяснил блокировку интернет-трансляций Олимпиады в Крыму 30 июля 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в Токио на территории Крыма ограничены не Первым каналом, а Международным олимпийским комитетом, который является владельцем всех прав на вещание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, знает ли Кремль о ситуации, сложившейся в Крыму с интернет-трансляциями Игр, и как относится к ней. «Права же регулируются МОК», – напомнил в ответ представитель Кремля, передает ТАСС. Он пояснил, что комитет является владельцем прав и на теле-, и на интернет-вещание, и на иные трансляции. «Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно», – резюмировал Песков. Как пояснял ранее директор Первого канала Константин Эрнст, неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернет-среде, которые Первый канал получает от официального вещателя – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Подсчитана сумма ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму 30 июля 2021, 23:22 Текст: Антон Никитин

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». «Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба [составляет] 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег еще на порядка 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания», – приводит слова Хуснуллина ТАСС. Вице-премьер добавил, что просьба о выделении средств будет направлена в министерство финансов и руководству страны. Напомним, Крым дважды – в июне и июле – пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Прямой ущерб от обильных осадков и подтоплений оценили в 12,5 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявили зоной бедствия 31 июля 2021, 11:33 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган заявил, что «мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия», власти Турции продолжат «предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции 31 июля 2021, 14:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку»: ранее из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми. «Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки», – говорится в сообщении администрации Эрдогана, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин и Эрдоган позитивно оценили заседание двусторонней Межправительственной комиссии. Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров.