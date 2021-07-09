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9 июля, пятница | Последнее обновление — 16:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека
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Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека
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Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах».
В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы».
«Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе.
Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации».
Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США.
«Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России.
Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества».
«На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе.
Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах.
«Выходцы из африканского и азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада.
Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения.
Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов».
«В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти.
Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России
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Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС.
По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке».
«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наших друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать».
Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки».
Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.
Глава МИДа сообщил, что Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.
Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что на российских властях якобы лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
«Я подчеркну, что взгляд президента [США Джо Байдена] и взгляд администрации [Соединенных Штатов] заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность», – приводит мнение Псаки ТАСС.
«В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это», – сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
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Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
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Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
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США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности
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Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).
«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США
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Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.
По сведениям источников Bloomberg, атака была осуществлена посредством взлома систем компании – поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. В статье приводится заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании «знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft».
Bloomberg при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля «не было признаков того», что сети комитета подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Он уточнил, что сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex «могла подвергнуться» внешнему вмешательству.
«Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР)», – заявил Рид. Bloomberg отмечает, что нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к атакам вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.
Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз.
«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
Россия отреагировала на обвинения в атаке на Республиканскую партию
Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
«Обратили внимание на публикацию [агентства] Bloomberg от 6 июля о якобы взломе «российскими правительственными хакерами» компьютерных систем Национального комитета Республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления», – приводит текст заявления ТАСС.
В комментарии особо отмечается, что «в самой Республиканской партии опровергли факт кибернападения». «Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», – констатировали в дипмиссии.
В посольстве призвали журналистов агентства «вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения». «Напомним, что в ходе саммита президентов России и США в Женеве тематика кибербезопасности заняла одно из центральных мест. Была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме», – указывается в тексте.
«Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают», – заявили в посольстве.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
Ранее посольство России в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
В Республиканской партии США отреагировали на сообщения о кибератаке
Хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии США, говорится в заявлении главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса.
«На выходных нам стало известно, что атаке подвергся сторонний поставщик [IT-услуг] Synnex. Мы немедленно перекрыли доступ к нашим облачным серверам из сети Synnex. Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами [корпорации] Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что [хакеры] не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии», – приводит ТАСС слова Уолтерса, переданные Bloomberg.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Названы даты визита Керри в Москву
Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри состоится на следующей неделе, сообщил Госдеп.
Керри «посетит Москву 12–15 июля», говорится в сообщении. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», передает ТАСС.
Напомним, в МИД России заявляли, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества с Вашингтоном по вопросам борьбы с климатическими изменениями.
Десантный корабль ВМС США «Юма» зашел в акваторию Черного моря
В Черное море вошел быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма», об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов, отслеживающих информацию о движении судов.
Корабль уже прошел через Босфор, на данный момент он находится у побережья Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Marine Traffic.
Между тем в Национальном центра управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны) сообщили, что российские военные начали отслеживать «Юму».
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна «Юма» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля», – цитирует сообщение центра ТАСС.
О движении «Юмы» в сторону Черного моря сообщал шестой флот ВМС США. Отмечалось, что корабль следует в Черное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО».
Ранее в четверг Черное море покинул британский эсминец «Дефендер», который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма.
Кремль опроверг причастность Москвы к кибератаке на Республиканскую партию США
Кибератака на облачные сети Национального комитета Республиканской партии США не имеет никакого отношения к официальной Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о кибератаке, что «мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве», передает ТАСС.
Представитель Кремля также сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты по кибербезопасности после июньской встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Он напомнил, что по итогам саммита «было объявлено о запуске механизма консультаций по кибербезопасности».
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США.
В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой.
Рябков назвал небылицами сообщения о причастности России к кибератаке на США
Те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о том, что на прошлой неделе предположительно «связанная с Россией» хакерская группировка Cozy Bear якобы взломала Национальный комитет республиканской партии США.
Рябков отметил, что в США «немало тех, кому перспектива хотя бы относительной стабилизации российско-американских отношений претит, кому такая перспектива представляется нежелательной». «Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, из-за «отсутствия фантазии» у авторов подобных материалов им «приходится» использовать «вторсырье». «В виде вот этих басен про неких российских хакеров. Вот и все», – констатировал замминистра.
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США. В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Анонсирована встреча Лаврова и Керри в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля в Москве проведет встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Имеется в виду предметно обсудить вопросы климатической повестки дня в контексте подготовки предстоящей осенью текущего года 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и с учетом текущего председательства Российской Федерации в Арктическом Совете», – сказала Захарова.
Она добавила, что стороны также обменяются мнениями относительно приоритетов двух стран и возможностей совместных действий для достижения реалистичных климатических целей, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что визит Керри в Москву состоится 12-15 июля. Он намерен обсудить с российскими властями «различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата».
Москва призвала Вашингтон ответственно подходить к выводу войск из Афганистана
Россия призывает США к ответственному подходу к выводу американских войск из Афганистана, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов.
«Данный уход должен проводиться ответственно, с тем чтобы он действительно не влиял на сферу безопасности на афганском пространстве. Это для нас самое главное», – передает его слова ТАСС.
По мнению Венедиктова, будет ли вывод войск «негативно или позитивно влиять на переговоры [по урегулированию в стране] – уже вторично».
«Время покажет, как проводился этот вывод. Но мы, по крайней мере, наших западных партнеров, США прежде всего, призываем именно к такому, к ответственному выводу [войск из Афганистана]», – сказал замсекретаря СБ.
Он добавил, что влияние талибов (Талибан» – запрещенная в России организация) в Афганистане нарастает, однако пока они не могут взять всю страну под контроль.
«Мы получаем информацию о росте их (талибов) влияния, о захвате тех или иных уездов, но пока однозначно говорить о том, что [у талибов есть шанс вернуться к контролю над Афганистаном], я думаю, преждевременно», – сказал Венедиктов.
«Потому что да, мы видим, что ведутся активные действия», – отметил он.
Замсекретаря СБ пояснил, что «этот период времени традиционно характеризуется активными наступательными действиями талибов, это происходит в конце каждой весны». «Так что я бы пока не делал преждевременных выводов о том, что талибы смогут взять ситуацию под контроль на территории страны в целом», – заключил он.
Напомним, президент США заявил, что «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан. Он также сообщил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа.
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