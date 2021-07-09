Поликлиника загорелась в Москве Взрыв произошел на прогулочном судне в Анапе 9 июля 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

На борту, предположительно, прогулочного судна в Анапе произошел взрыв, сообщил источник. Данные о пострадавших уточняются, передает ТАСС. Ранее на торговом судне на территории порта Джабаль-Али в Дубае произошел взрыв, и начался пожар.

Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. В ЕК ответили на возмущение польского депутата из-за тайных переговоров России и Нидерландов 9 июля 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель ответил польскому евродепутату Косме Злотовскому, возмутившемуся тайному сотрудничеству Нидерландов и России по строительству газопровода «Северный поток – 2». Злотовский, ссылаясь на некое журналистское расследование, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с российской стороной по поводу строительства «Северного потока – 2». Однако, по словам депутата, в отчетах голландских властей не было информации об этом, передает RT. Политик убежден, что «сокрытие» факта сотрудничества с Москвой по вопросу строительства газопровода является «очередным примером нарушения Нидерландами принципов Евросоюза». В связи с этим Злотовский поинтересовался, считает ли ЕК нарушением антироссийских санкций вышеупомянутые «тайные встречи» и как поступит Еврокомиссия, чтобы помешать Нидерландам в будущем вести политику, «несовместимую с европейской солидарностью». Боррель, в свою очередь, ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с Россией является внутриполитическим делом страны, которое ЕК не может комментировать. Кроме того, Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной. «Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», – заявил он. Он также подчеркнул, что санкции в отношении России нацелены на отдельные секторы экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. Задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити 9 июля 2021, 07:55

Фото: REUTERS

Текст: Антон Антонов

Граждане США, которых задержали в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, рассказали, что у нападавших не было цели убить главу государства, сообщил судья Клеман Ноэль. По словам американцев гаитянского происхождения Джеймса Солажа и Жозефа Венсана, они «были переводчиками», сказал участвующий в следствии судья. Как утверждают граждане США, нападавшие хотели «арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его». Солаж заявил, что «нашел эту работу в интернете». Он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники три месяца назад. В машинах предполагаемых убийц нашли оружие и американские доллары, а также сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nouvelliste. Напомним, глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что из 28 членов отряда, убившего президента, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. 11 человек задержали на территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Талибы пообещали в Москве не использовать Афганистан для нападения на другие страны 8 июля 2021, 19:17 Текст: Елена Мирошниченко

Талибы не будут использовать Афганистан для нападения на другие страны, заверил официальный представитель «Талибана» (организация, запрещенная в России) в Катаре Мухаммед Наима на встрече в Москве. «На встрече в Москве делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – отмечается в сообщении, сообщает РИА «Новости». Талибы прибыли на встречу со спецпредставителем МИД России по Афганистану Замиром Кабуловым. Отмечается, что на встрече делегация политофиса талибов с Кабуловым обсудили перспективы мирного процесса в Афганистане и вопросы, касающиеся Афганистана и России. Ранее официальный представитель политофиса движения «Талибан», чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин сообщил, что делегация движения прибыла в Москву, визит продлится два дня. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. В Калужской области медсестра вколола воду вместо вакцины от COVID 8 июля 2021, 18:28

Фото: Издание "Подъем"/vk.com

Текст: Елена Мирошниченко

В Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». К ситуации подключился губернатор области. В калужском минздраве заявили, что пациент, которому вкололи воду для инъекций вместо вакцины, в тот же день получил должную вакцинацию. Видео, на котором медсестра вкалывает пациенту физраствор, распространилось в Сети. «Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», – приводит сообщение минздрава «Калужские губернские ведомости». Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что «26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан». «Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», –отметил губернатор. Он сообщил, что медсестра сейчас в отпуске. «Но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил Шапша. Глава региона поручил министру здравоохранения области проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ: «Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса». СМИ: В Подмосковье за подготовку к убийству задержали главу ОМВД Егорьевска 8 июля 2021, 20:36

Фото: егорьевск.50.мвд.рф

Текст: Вера Басилая

В Подмосковье задержан начальник ОМВД России по городу Егорьевску Олег Ермаков, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело. «В настоящий момент на работе и дома у задержанного начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску Ермакова Олега проходят обыски. Оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого полицейским преступления», – сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело. «Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Олег Ермаков работает в МВД с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени. Ранее полицейского в Омске отдали под суд за разглашение гостайны. Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Хуснуллин: Оставшиеся со времен СССР недострои метро надо завершать 8 июля 2021, 21:49 Текст: Вера Басилая

Вопросы, связанные с недостроенными со времен Советского Союза метро в городах России, необходимо решить, приняв решение о завершении строительства, в том числе с привлечением инфраструктурных кредитов или консервации, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «С Советского Союза недострои по метро [остались], с ними надо ставить точку. Если их не достраивать, тогда их нужно полностью, как мы говорим строительным языком, забутовать (заполнить, засыпать, заложить, – прим.ВЗГЛЯД). Забутовать их на глубине 60 метров. Это по деньгам стоит 20% от строительства нового [метро]. Поэтому не просто так президент принял решение. И я ему докладывал о сложностях, которые есть, о рисках при консервации дальнейшей. Принято решение за счет бюджетных кредитов достроить метро», – цитирует ТАСС Хуснуллина. В настоящее время прорабатывается вопрос о завершении строительства метро в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее было принято решение о консервации Омского метрополитена, который строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства челябинского метро с интеграцией его в существующую трамвайную сеть. Проект упоминал в своем послании президент Владимир Путин. В Швеции разбился самолет с пассажирами 8 июля 2021, 21:48

Фото: Kamerapress /Ibl Bildbyr/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Самолет, на борту которого находились девять человек, упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру. «Это парашютистский самолет, который разбился после взлета», – сказал глава координационного центра спасателей Эмиль Густавссон. Он отметил, что информации о погибших или пострадавших пока нет, сообщает Reuters. Напомним, в среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших. Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов 9 июля 2021, 06:49

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Белоруссии проводится широкомасштабная операция по зачистке страны от радикалов, сообщил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что отряды радикалов объединял Telegram-ресурс с 2,5 тыс. подписчиков. Как сообщил Бычек, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены». Сейчас в стране ведутся «следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания», проверки на причастность «к совершению противоправных деяний», передает РИА «Новости». «Беларусь 1» сообщает, что через Telegram-сообщества велись «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма». При этом правоохранительные органы в результате антитеррористической операции получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в августе 2020 года. Подчеркивается, что работа ведется по всей Белоруссии, осуществлены «десятки обысков и задержаний». Некоторые из участников деструктивных интернет-сообществ рассматриваются как подозреваемые, другие – в качестве свидетелей. Напомним, Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. В Грузии арестованы 25 «воров в законе» 8 июля 2021, 19:49 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов, заявил официальный представитель ведомства Мамука Челидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По его словам, операция против них готовилась в течение полугода, собиралась соответствующая информация. «Арестованные устраивали воровские сходки, на которых планировали преступления, разрешали спорные вопросы, получали финансовую прибыль, укрепляли криминальное влияние», – отметил он. Как сказал Мамука Челидзе, «установлено, что арестованные имели контакты с девятью «ворами в законе», которые находятся за пределами страны». От действий задержанных пострадало до ста человек. Арестованным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. МВД не называет имен задержанных, только клички некоторых из них – «Мясник», «Чижик», «Перец» и так далее. Ученый допустил появление «второй Луны» 9 июля 2021, 08:59

Фото: nasa.gov

Текст: Дмитрий Зубарев

Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе «второй Луны», рассказал на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. «Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», – передает РИА «Новости» слова ученого. Как напомнил Авдеев, в конце 2019 года одна из самых ярких звезд на небосклоне начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась. В любом случае звезда взорвется в ближайшее десятки-сотни тысяч лет, заключил Авдеев. Ранее Роскосмос раскрыл район посадки российских космонавтов после полета на Луну. Эксперт оценил обещания талибов в Москве бороться с ИГИЛ и наркотрафиком 9 июля 2021, 11:32

Фото: REUTERS

Текст: Елена Лексина

«Талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко, комментируя итоги консультации делегации политического офиса движения «Талибан» со спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым. В частности, прозвучало обещание талибов бороться с ИГИЛ* и прекратить наркотрафик. Руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко убежден, что доверять словам запрещенного в России движения «Талибан» не стоит. «Они действуют в соответствии с традициями джихада. Один из его принципов гласит, что война – это путь обмана. На практике это означает, что талибы говорят и обещают то, что от них хотят услышать. И в данном случае Москва – не исключение», – считает эксперт. Вечером в четверг МИД России распространил сообщение по итогам визита делегации афганского движения «Талибан» в Москву. Визит продолжался два дня, делегатов возглавлял один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами, сообщило РИА Новости. Представители талибов встретилась с директором второго департамента Азии МИД, спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. «На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – передает агентство. Таким образом талибы заверили, что не будут использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны. «Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ* в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», – говорится в сообщении МИД. «Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ* никогда не было на территории Афганистана», – заявил в пятницу ТАСС Шахабуддин Делавар. Обещание талибов не вторгаться на территорию республик Центральной Азии, в принципе, может быть правдой, отмечает Серенко. «Я склонен в это поверить, потому что сейчас им это невыгодно, – полагает востоковед. – Но есть один нюанс. Те, кто приезжал на переговоры в Москву – это люди, представляющие политический офис «Талибана» в Катаре. Они не воюют на поле боя и даже не находятся в Афганистане. Они живут на территории страны, расположенной в нескольких тысячах километров от Афганистана. Поэтому они просто не в состоянии гарантировать то, что происходит на месте». Востоковед указал, что у «Талибана» существует два реальных центра управления талибами на поле боя. «Первый лидер – это Сираджуддин Хаккани, возглавляющий сеть Хаккани (одна из фракций движения «Талибан», которая тесно связана с пакистанской разведкой). По мнению Серенко, сеть Хаккани активно манипулирует и брендом «Талибан», и брендом «ИГИЛ», а также поддерживает очень тесные связи с пакистанскими спецслужбами. Лидер второй фракции – мулла Якуб, сын основателя движения «Талибан» муллы Омара, указал Серенко. «Оба они находятся в Пакистане. Эти две силы реально контролируют ситуацию в Афганистане. Офис талибов в Катаре никого не контролирует. Поэтому повлиять на реальные действия боевиков на фронте они не в состоянии», – отметил Серенко. Что касается обещания бороться с ИГИЛ, то, по мнению собеседника, это тоже «красивая картинка, которой талибы активно жонглируют в своей пропагандистской деятельности». «Они прекрасно понимают, что такое обещание вызывает положительную реакцию со стороны России и стран Центральной Азии. Здесь используется принцип противопоставления бренда «плохого джихадиста» (ИГИЛ) «хорошему джихадисту» («Талибану»), – уточнил Серенко. Специалист пояснил, что на самом деле обе структуры вполне неплохо сосуществуют в Афганистане. «Есть очень веские основания полагать, что как минимум часть боевиков, действующих под флагом ИГИЛ, контролируется сетью Хаккани. Анализ наблюдений за терактами, совершаемых в Афганистане в последние годы, фиксирует очень любопытную зависимость. Как только там происходит крупный теракт, в результате которого гибнут представители силовых структур, ответственность за теракт на себя берут талибы», – отметил Серенко. «Если же в ходе теракта что-то пошло не так и из-за этого гибнут мирные граждане, в частности, женщины и дети, то ответственными немедленно представляются члены ИГИЛ. В то время как афганские силовики обладают достоверной информацией о том, что оба теракта произвели одни и те же люди. Поэтому заявление о борьбе с ИГИЛ для талибов означает борьбу с одной из фракций внутри себя. Это невероятно. Поэтому это тоже неправда», – рассказывает эксперт. Собеседник также убежден, что обещание талибов прекратить наркопроизводство – тоже ложь. «Талибы сами крупнейшие производители наркотиков. Не менее половины доходов «они получают от ведения наркобизнеса. Поэтому они могут многое пообещать, но никогда не прекратят этот бизнес», – пояснил собеседник. По словам Серенко, сейчас «Талибан» уже не представляет оппозицию внутри Афганистана. «Это гибридное подразделение пакистанской армии, которое ведет войну против правительства Афганистана. Цель заключается в свержении афганской власти и создания там марионеточного правительства, которое бы действовало в фарватере интересов Исламабада. Все остальное – исламская система, исламские эмираты и так далее – это просто бантики», – заключил эксперт. Добавим, что в четверг официальный представитель политофиса талибов Сохаил Шахин заявил: движение не намерено атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане, а также благотворительных организаций. В том числе, по словам Шахина, талибы заверили: они обеспечат безопасность сотрудников генерального консульства России в Мазари-Шарифе, крупном провинциальном центре близ границы с Узбекистаном. «Мы не собираемся их (российских дипломатов – прим. ВЗГЛЯД) атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения?» – заявил официальный представитель офиса талибов. В среду Германия объявила о закрытии своего консульства в Мазари-Шарифе. Тогда же посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что на тот момент Мазари-Шариф не перешел под контроль «Талибана», но ситуация в этом городе – неспокойная, передает RT. В пятницу представитель талибов заявил, что движение не обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций. Россия в случае необходимости примет дополнительные меры, чтобы не допустить агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ситуация на таджикско-афганской границе находится под пристальным вниманием Москвы, 201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия Душанбе в контроле над ситуацией, подчеркнула Захарова. «В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций», – добавила представитель МИД. Захарова также сообщила, что 15-16 июля глава российской дипломатии Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Ташкент и примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Одной из главных тем встречи будет ситуация в Афганистане в свете вывода войск США и активизации талибов. На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику» 9 июля 2021, 03:53

Фото: ВМС ЗС України/Facebook

Текст: Антон Антонов

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины. В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook. Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС. Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы. Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили». «Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС. Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма.