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Блогера Mellstroy за избиение девушки приговорили к исправительным работам
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Вынесен приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время стрима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что суд назначил наказание, о котором в прениях сторон просило гособвинение. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Полиция возбудила уголовное дело против блогера в октябре 2020 года – тогда он в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.
Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра
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Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий».
«Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах.
«Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер.
Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года.
Сухоруков покинул Театр Моссовета
Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия».
Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков.
«Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.
Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что на российских властях якобы лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
«Я подчеркну, что взгляд президента [США Джо Байдена] и взгляд администрации [Соединенных Штатов] заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность», – приводит мнение Псаки ТАСС.
«В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это», – сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Продажи книги об иудаизме выросли на 200% благодаря Моргенштерну
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Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) в интервью блогеру Дане Поперечному рассказал, что книга еврейского мудреца «365 размышлений Ребе» изменила его взгляды на жизнь, после этого продажи книги выросли на 200%.
Издательский дом «Книжники» заметил аномально высокий спрос на малоизвестную в России книгу «365 размышлений Ребе» и выяснил, что рост продаж в 200% за десять дней книге обеспечило то, что о ней мимоходом упомянул Моргенштерн. В интервью Моргенштерн рассказал, что «скатился в депрессию, забухал». Из этого состояния его вывела книга, которую ему подарили в синагоге.
«Маленькая книжка, я ее прочитал, и такой: черт, так вот же в чем секрет простой счастливой жизни, нужно просто отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе», – приводит слова рэпера Bfm.ru.
Главный редактор издательского дома «Книжники», который опубликовал книгу, Борух Горин рассказал, что об ажиотаже они узнали от Google Search.
«Они написали нам письмо, мол, у вас происходит что-то непонятное: номер журнала 20-летней давности посетили больше, чем обычно, на 15 тысяч процентов. Мы не поняли, что происходит, зашли туда и поняли, что там опубликован отрывок из этой книги еще тогда, когда ее первый раз издали, и люди, когда ищут «365 размышлений Ребе», попадают на эту страницу», – рассказал он.
Горин в своем Facebook также оценил поступок Моргенштерна.
«Удивителен мне довольно частый вопрос «А хорошо ли, что Моргенштерн...?». Парень, который добился того, о чем его сверстники и не мечтают, приходит к раввину со словами: «Я не знаю, как дальше жить. Тупик, кризис». Его слушают, с ним разговаривают, ему дарят книгу. Не смотрят, что у него там на лбу написано, во что он одет, как он формулирует, на его лексикон. Человек пришел за советом, ему его дают. Делай больше добра, воспользуйся своим влиянием, чтобы прислушивающиеся к тебе становились лучше. Потом он читает книгу, и там про то же. И ему становится легче понять, куда идти. Хорошо ли? Один из счастливейших моментов в моей издательской жизни», – написал главный редактор издательского дома.
Отмечается, что издательство срочно заказало еще 30 тыс. экземпляров и ожидает, что за две-три недели оно продаст столько же этих книг, сколько было продано за предыдущие 20 лет.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн направил 666 666 рублей фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии.
Алентову выписали из больницы
Актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой, об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова.
«Мамочка дома», – написала она в своем Instagram.
Ранее Театр Пушкина опроверг сообщения о переводе Алентовой в реанимацию.
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Юлия Меньшова публично обратилась к ушедшему отцу
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«В эти дни Москва безоговорочно верит слезам», написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в соцсетях, добавив, что ее отец Владимир Меньшов «растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет».
«Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам», – написала Меньшова в Instagram.
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Она рассказала, как еще мальчишкой режиссер приходил на Новодевичье кладбище и, «замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович».
«Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом... Ты бы точно в ответ присвистнул: «ешкин кот!», – поделилась актриса.
Она добавила, что 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида, затем отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Меньшов будет похоронен рядом с могилой актера Василия Ланового, передает РИА «Новости».
Напомним, Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера его жене, дочери и близким.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов».
Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс.
«Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости».
Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.
«Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова.
Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
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Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Умер народный артист России Михаил Глуз
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Народный артист России, композитор Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет, сообщили в театре «Ленком».
В сообщении на сайте театра указывается, что в четверг «пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза».
«Михаил Семенович – автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени Михоэлса», – говорится в тексте.
Музыка Глуза, в частности, звучит в спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении знаменитой постановки.
«О месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже», – отмечается на сайте.
Причина смерти не уточняется.
Глуз родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры в Сахалинской области. В 1965 году переехал в Москву.
Учился в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении; с 1970 по 1975 год – в Российской академии музыки имени Гнесиных (класс композиции профессора Г. И. Литинского).
В 1971 году он стал руководителем вокального ансамбля дома культуры газеты «Правда». С 1977 по 1989 год работал главным дирижером, а затем художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра.
Является первым президентом Федерации еврейских общин России (1999-2005). Председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда поддержки отечественной культуры «Единство» (2001).
Глуз как исполнитель и композитор несколько раз представлял Россию в США, Канаде, Австралии, ЮАР, Израиле, Франции, Италии, Великобритании, Голландии, Бельгии и других странах на международных симпозиумах и конкурсах.
За значительный вклад в многонациональную культуру России, укрепление межнациональных и международных связей Глуз был награжден государственными наградами (Орденом Почета в 2002 году, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2007 году). Имеет благодарности президента России, международные премии и дипломы. Кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание».
Является композитором в мюзиклах «Танго жизни», «Шалом-Шагал», писал музыку для рок-оперы «Суламифь-Forever!» Театр Эстрады, кинофильмам «Мы едем в Америку», «Черная суббота», «Голубое и зеленое», «Этот неповторимый Шагал», «Хочу тебе сказать».
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали
Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса.
По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости».
Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса.
«Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель.
На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек.
Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил.
Умер режиссер и актер Роберт Дауни – старший
Режиссер и актер Роберт Дауни – старший умер на 86-м году жизни, сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену.
Дауни умер во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона, передает ТАСС.
Режиссер снял фильмы «Патни Своуп» (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина «Дворец Грисера» (Greaser’s Palace, 1972). Дауни-старший также снялся в нескольких фильмах, таких как «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, 1997), «Магнолия» (Magnolia, 1999), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A., 1985).
Дауни является отцом известного актера Роберта Дауни – младшего, также у него есть дочь актриса и писательница Эллисон Дауни.
США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности
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Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).
«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
AliExpress захотел помириться с пермяком, у которого по ошибке списал 100 тыс. рублей
AliExpress решил заключить мировое соглашение с жителе Перми, который судится с компанией из-за ошибочного списания у него 100 тыс. рублей за дешевые резиновые перчатки, сообщили в Кировском райсуде города.
«Суд вышел в предварительное заседание, оно было отложено для поиска ответчика. После выхода из зала судебных заседаний от ответчика поступил проект мирового соглашения, в котором он признает сумму заявленного иска и согласен возместить ее истцу. Этот проект направлен истцу», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
В случае, если стороны достигнут мирового соглашения, его утвердят определением суда, пояснили там. Предварительное заседание назначено на 28 сентября.
Пермяк подал в суд на AliExpress после списания с его кредитки за пару резиновых перчаток 109 тыс. рублей, покупка была совершена еще осенью 2019 года.
Покупатель отказался от сделки и «открыл спор» с магазином, продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов 75 килограммов, потому выросла стоимость.
Полтора года россиянин пытался вернуть списанные деньги, но его действия ни к чему не привели, а на списанные с кредитки средства начислялись проценты, и ему приходилось оплачивать задолженность. Кроме того, мужчине потребовалось нанять юриста, чтобы обратиться в суд и подготовить документы для разбирательства.
«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США
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Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.
По сведениям источников Bloomberg, атака была осуществлена посредством взлома систем компании – поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. В статье приводится заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании «знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft».
Bloomberg при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля «не было признаков того», что сети комитета подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Он уточнил, что сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex «могла подвергнуться» внешнему вмешательству.
«Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР)», – заявил Рид. Bloomberg отмечает, что нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к атакам вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Байден оценил ущерб американскому бизнесу от атаки хакеров на Kaseya
Хакерская атака на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа») причинила минимальный ущерб американскому бизнесу, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Утром наша команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, предоставила мне обновленные данные. Она [кибератака], судя по всему, нанесла минимальный урон бизнесу США, но мы все еще собираем информацию об атаке в ее полном объеме», – приводит ТАСС ответ Байдена вопрос о возможных ответных действиях Вашингтона.
«Я смогу сказать больше на эту тему в течение нескольких следующих дней, мы получаем более детальную информацию», – добавил Байден.
Ранее во вторник Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России.
В воскресенье Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».