Блогера Mellstroy за избиение девушки приговорили к исправительным работам

Умер режиссер и актер Роберт Дауни – старший

Режиссер и актер Роберт Дауни – старший умер на 86-м году жизни, сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену.

Дауни умер во сне в своем доме в Нью-Йорке в среду. Он страдал от болезни Паркинсона, передает ТАСС.

Режиссер снял фильмы «Патни Своуп» (Putney Swope, 1969), также положительно критиками была воспринята картина «Дворец Грисера» (Greaser’s Palace, 1972). Дауни-старший также снялся в нескольких фильмах, таких как «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, 1997), «Магнолия» (Magnolia, 1999), «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A., 1985).

Дауни является отцом известного актера Роберта Дауни – младшего, также у него есть дочь актриса и писательница Эллисон Дауни.