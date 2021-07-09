Эксперт поддержала призыв главы «Сириуса» восстановить советскую сеть детских кружков

«Статью вполне можно назвать программной, – видно, что руководитель «Сириуса» хорошо разбирается во всех аспектах образования, знает его болевые точки», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова, комментируя публикацию руководителя «Сириуса» Елены Шмелевой о системе образования.

«Мысли в статье, на мой взгляд, очень верные, начиная с той, что не бывает неталантливых детей, что необходима разветвленная система, которая по всей стране будет выявлять и развивать эти таланты», – считает председатель координационного совета «Ассоциация учителей литературы и русского языка», член Совета по русскому языку при президенте Людмила Дудова.

Эксперт согласна со Шмелевой в том, что пора восстановить существовавшую в СССР сеть тематических кружков и центров дополнительного образования, в которых дети с самого раннего возраста могли бы развивать природные способности и получать заодно профориентацию на будущее. «Нам нужно возродить Дома творчества не только в мегаполисах, но и в малых городах, на селе. Нынешние «кванториумы» – это хорошо, но нужны и бесплатные центры, где получат развитие художественные и спортивные задатки ребят. Нужно воссоздать единое образовательное и воспитательное пространство – причем реальное, а не то виртуальное, в которое сегодня погружены наши дети», – посетовала эксперт.

Дудова также отметила важность сотрудничества школ с учреждениями культуры и с действующими предприятиями. «Одна поездка на металлургический завод или в агрохолдинг даст школьникам больше, чем десятки часов рассказов и тысячи страниц учебников», – поясняет Дудова.

Эксперт также выразила солидарность с призывом Шмелевой снизить бюрократическое давление на учителей: «Сегодня заполнение отчетности отнимает у педагогов порой больше времени, чем сам учебный процесс – особенно в регионах».

Согласна Дудова и с тезисом Шмелевой о необходимости снижения учебной нагрузки на самих школьников, правда Дудова замечает, что реализовать эту идею будет непросто – особенно в условиях пандемии, когда школьники часто уходят на дистанционное обучение. «Разгружая ребят, мы должны предоставить им возможности занять это время с пользой для гармоничного развития. Но если во всех образовательных комплексах страны будут созданы такие же возможности для этого, как в «Сириусе», то проблема будет решена», – полагает собеседница.

«Мне также импонирует мысль Шмелевой, что образование должно ориентировать следующие поколения на традиционные российские ценности, что, кстати, записано и в поправках к нашей Конституции. Правда, для этого нужно разработать грамотный и тонкий педагогический инструментарий, чтобы не перегнуть палку», – добавила Дудова.

«Стоит отметить, что Елена Шмелева – первый в стране руководитель территории, имеющей особый статус прямого федерального подчинения. Кроме того, она – лицо «Единой России» на выборах. Безусловно, это обстоятельство придает дополнительный вес мыслям, высказанным в статье», – сказала глава Ассоциации. «Елену Владимировну я знаю как очень целеустремленного человека. Надеюсь, она станет депутатом Госдумы и сможет воплотить в жизнь многое из того, о чем пишет в этой статье», – подытожила Дудова.

В пятницу глава образовательного центра «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева выступила в «Российской газете» со статьей о совершенствовании системы образования в РФ. «Необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным», – пишет, в частности, Шмелева.

Ранее Шмелева вошла в первую пятерку кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». Ее кандидатуру предложил Владимир Путин.