Подозреваемый в подготовке теракта в Уфе назвал цель взрыва

Готовивший теракт по указанию международных террористов уфимец сообщил, что планировал взорвать больницу МВД, об этом он заявил ФСБ после задержания.

«В этом доме я изготовил самодельное взрывное устройство», – заявил задержанный на ролике, распространенном ФСБ. Видеозапись опубликовали РИА «Новости» в Telegram-канале.

Он пояснил, что изготовил СВУ, чтобы подорвать больницу. «Больница сотрудников МВД», – ответил подозреваемый на уточняющий вопрос.

Также в ролике запечатлено, как правоохранители вместе с задержанным прошли в постройку, где тот указал, где хранит СВУ.

Ранее в ФСБ сообщили, что предотвратили теракт в Уфе. Правоохранители задержали жителя города 1995 года рождения, который по указанию запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовил подрыв одного из объектов правоохранительных органов.

В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.