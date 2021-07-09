Эпидемический процесс замедлился в Москве и Петербурге

На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится все меньше выявляемых в России случаев заражения коронавирусом, развитие эпидемического процесса происходит в основном в регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что в данный момент «на Москву приходится меньше значительно удельный вес, чем это было две-три недели назад», и в сумме «на Москву, область и Санкт-Петербург общая доля значительно снизилась», однако «доля всех оставшихся регионов в структуре заболеваемости за прошедшую неделю увеличилась с 44% до 52%», передает ТАСС.

«Следовательно, эпидситуация развивается в субъектах России, в разных – по-разному», – добавила она.

По ее словам, преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный, к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ.

«Основные меры предпринимаются именно здесь», – подчеркнула Попова.

Ранее Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. В Кремле заявили, что это труднодостижимый результат, поскольку всегда остаются антипрививочники, но важно вакцинировать подавляющее большинство населения.

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