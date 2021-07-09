Мишустин рассказал о проблемах кибербезопасности в космической сфере

Вопросы кибербезопасности выходят на передний план в том числе в космической сфере, где тоже требуется защита от возможных хакерских атак, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении на английском языке к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.

Напомнив, что в этом году отмечалось 60-летие первого полета человека в космос, Мишустин подчеркнул, что за прошедшие годы отрасль сильно изменилась.

«Вопросы кибербезопасности выходят на передний план. Нужно защитить от возможных атак космические аппараты и наземные станции, а также обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно», – передает ТАСС слова Мишустина.

По его словам, Россия обеспечит доступность интернета на всей своей территории к 2030 году.

«Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году. А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населенных пунктах», – сказал он.

Мишустин подчеркнул, что устранение цифрового неравенства остается одним из приоритетов государства. Он также отметил, что в современном мире свободный доступ к интернету, возможность посещать различные информационные ресурсы, общаться в социальных сетях и совершать покупки онлайн стало важным критерием качества жизни.

Глава правительства сделал акцент на том, что довести интернет до самых удаленных уголков страны особенно важно, потому что это не только информация, но и новые опции с точки зрения трудоустройства. «Уже сейчас мы видим, что число вакансий, которые предполагают дистанционную работу, растет. Удаленная занятость набирает популярность», –констатировал он.

Мишустин отметил, что под влиянием «цифры» изменился не только рынок труда, но и другие сферы экономики – искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей активно внедряются на производстве и в транспортной инфраструктуре, в медицинских учреждениях, государственных органах и различных наукоемких отраслях. По его словам, технологии дополненной реальности и машинного обучения трансформируют промышленность и энергетику. Они открывают новые, более экологичные перспективы для развития, подчеркнул Мишустин. Системы технического зрения помогают освоению космоса и защите планеты от катастроф, добавил он.

Премьер также отметил, что быстрое создание вакцин от коронавируса было бы невозможным без использования современных технологий. «Использование искусственного интеллекта позволяет ускорить ведение исследовательской деятельности, так что на разработку новых лекарств требуется в разы меньше времени», – заключил он.

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин заявил, что для регулирования интернета нужен консенсус на мировом уровне, а результатом этого должен стать документ (глобальный пакт), определяющий согласованные подходы и политики.