Прокурор запросил наказание для блогера Mellstroy за избиение девушки

Гособвинение просит суд назначить наказание в виде шести месяцев исправительных работ для блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время прямого эфира в Сети, сообщила пресс-секретарь суда Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Кокая заявила, что «гособвинение в судебных прениях снова просит назначить обвиняемому Буриму, причинившему девушке побои в ходе прямой трансляции, наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства», передает ТАСС.

Отметим, что в июне прокурор уже запрашивал полгода исправительных работ для Mellstroy. Дело Бурима об избиении девушки во время стрима направили в суд в конце апреля.

Полиция возбудила уголовное дело против блогера в октябре 2020 года – тогда он в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.