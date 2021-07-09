Эксперт объяснил участие колумбийцев в убийстве президента Гаити

«Колумбийские военные часто участвуют в качестве наемников в различных спецоперациях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец, комментируя сообщения о причастности бывших военнослужащих Колумбии к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

«Колумбийские отставные военные не раз участвовали в качестве наемных военнослужащих в тех или иных спецоперациях. Тут нет ничего удивительного», – отметил профессор РАН, директор Центра иберо-американских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.

По словам собеседника, колумбийская армия отличается высоким профессионализмом. «Это обученная армия с опытом полувека боевых действий подавления партизанского движения. Наверное, ни в одной армии Латинской Америки нет такого опыта боевых действий», – пояснил эксперт.

«Профессионалов в армии Колумбии хватает, – добавил Хейфец. – Когда объем конфликтов в стране сократился, были подписаны мирные соглашения, профессионалов стало меньше – кто-то оказался вне армии. А работа людям нужна».

Глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что из 28 членов отряда, убившего президента Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. По словам задержанных американцев гаитянского происхождения Джеймса Солажа и Жозефа Венсана, они «были переводчиками» в группе, напавшей на резиденцию президента.

Минобороны Колумбии признало, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. 11 человек задержали на территории посольства Тайваня в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Убийство президента Гаити – не первый случай участия военизированных группировок из Колумбии в провокациях на территориях других стран. Так, в 2015 году, президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию во вторжении «парамилитарес» (нерегулярных вооруженных групп) в приграничный штат Тачира. Кризис в отношении между двумя странами вылился в закрытие границы и депортацию колумбийских граждан из Венесуэлы, и встречных обвинениях со стороны Колумбии в проникновении венесуэльских войск через границу.

«Поэтому сам факт участия колумбийских военных в тех или иных инцидентах, связанных с использованием вооруженных людей, меня не удивляет, – подчеркнул Хейфец. – Если это действительно колумбийцы, потому что в гаитянской тюрьме можно рассказать все, что угодно. Там по-прежнему вся эта история выглядит очень странно».

Добавим, что в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: Москва призывает наказать заказчиков и пособников убийства президента Гаити.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об основных версиях убийства Жювенеля Моиза.