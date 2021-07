Малый ракетный корабль «Ингушетия» начал переход в Средиземное море Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой 8 июля 2021, 23:55

Для сопровождения самолета-разведчика «Атлантик-2» ВВС Франции над Балтийским морем подняли российский истребитель Су-27, сообщило Минобороны России. Истребитель вылетел, когда средства контроля воздушного пространства обнаружили над Балтийским морем неопознанную воздушную цель. Цель двигалась в сторону российской границы. Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и ПВО Балтийского флота подняли «для опознавания и недопущения нарушения государственной границы», передает ТАСС. Цель была идентифицирована как французский самолет-разведчик. Самолет ВВС Франции не нарушал границу России. Су-27 соблюдал во время вылета международные правила использования воздушного пространства, сообщили в российском военном ведомстве. Напомним, 8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была прервана из-за извещения о тревоге и срочном вылете двух натовских самолетов на перехват.

Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка 7 июля 2021, 08:26

Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости». По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен. При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он. Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства. «Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля. В Японии потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы 7 июля 2021, 07:46

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах, передает РИА «Новости». Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan. «Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море», – заявил hy3. «Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!», – призвал пользователь satan. «Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?», – задался вопросом kvx. «Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?», – задался вопросом uen. «Опять наше правительство примется выражать «сожаления». Япония превращается в жалкого цыпленка!», – добавил usa. Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке. Су-30 отогнали Poseidon от границы России над Черным морем 7 июля 2021, 12:16

Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны России. «Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркивается в сообщении. Напомним, в понедельник депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова. МИД: Провокаторы в Черном море получат по носу 6 июля 2021, 12:10

Великобритании и другим желающим следует оставить провокации в Черном море и «не соваться» нарушать границы России, отпор будет дан любому авантюристу, «по носу они получат», заявил во вторник замглавы МИД Сергей Рябков. Говоря об инциденте с эсминцем «Дефендер», Рябков отметил, что Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. «А высокая конфликтогенность этой темы понятна всем... При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами – это провокаторы. Вне зависимости от того, что они пишут у себя на карточках, какие должности они занимают», – подчеркнул Рябков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Международная жизнь». «С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место где подобного рода игры допустимы», – заявил он. Он подчеркнул, что Москва «готова дать отпор любому авантюристу» и нарушителям своих границ в Черном море, но не будет этого делать, этот сигнал со стороны президента должен быть услышан в Лондоне, указал Рябков. «Вопрос серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения, и то, что прозвучало на прямой линии у президента, просигнализировало об архисерьезности этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее», – пояснил Рябков. «Лучше оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», – резюмировал замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Офицер НАТО предсказал войну в Черном море 6 июля 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что действия России в Черном море якобы привели к увеличению количества эсминцев, из-за чего в акватории может произойти инцидент, после которого начнется война. По словам Табаха, опасную ситуацию в Черном море якобы создал президент России Владимир Путин. По приказу главы государства, якобы происходит провокация кораблей НАТО на столкновение, передает телеканал 360 со ссылкой на издание «Обозреватель». «Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как «Дефандер», как «Кук», россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться пресечь путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту», – заявил Табах. Он добавил, что по такому сценарию часто начинались конфликты и войны. При этом Табах отметил, что сейчас Черное море не играет большой стратегической роли. Акватория просматривается и простреливается со всех сторон. Офицер заявил, что Черное море окажется закрытым, стоит лишь Турции перекрыть пролив Босфор. Ранее СМИ сообщали, что одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая. При этом в США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией в Черном море. Британцы оценили перехват американского самолета российскими Су-30 8 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Материал вызвал активный отклик читателей. «Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет», – написал пользователь SpeakTruly, передает РИА «Новости». «Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?» – задался вопросом Hawk85. «Это задний двор России – ожидаемо», – отметил alsocurious. «Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?» – написал Castor. «Что такого интересного в Черном море?» – спросил welshwilfy. «Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет», – выразил мнение Mallory. В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Военные США тайком ночью покинули авиабазу Баграм в Афганистане 6 июля 2021, 10:36

Американские военные покинули аэродром Баграм в Афганистане ночью, не уведомив нового афганского командира авиабазы. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда. Власти США объявили 3 июля, что полностью покинули свой самый большой аэродром в Афганистане – Баграм. Уже 5 июля армия Афганистана демонстрировала журналистам опустевшую авиабазу. «Мы слышали о том, что американцы покинули Баграм, и получили подтверждение этому к 7.00», – заявил новый командующий Баграма генерал Мир Асадулла Кохистани, добавив, что американцы полностью обесточили базу и отключились от ее управления. «Все находится под нашим контролем, включая сторожевые вышки, воздушное сообщение и больницу», – добавил военный. Баграм долгое время был символом сил Запада, развернутых для поддержки афганского правительства, которое после начала вывода войск столкнулось с наступлением талибов. Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ. Названа доля Moet в импортируемых в Россию игристых винах 6 июля 2021, 16:25

Компания Moet Hennessy, сообщившая о приостановке поставок шампанского в Россию, поставляла около 1% игристых вин в страну, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. «Moet Hennessy ввозит в РФ около 190 тыс. литров с небольшим игристых вин в год. А всего импорт такой продукции в 2020 году составил 46,6 млн литров», – сообщил Шапкин ТАСС. Он пояснил, что приостановка поставок Moet не отразится на большей части российских потребителей, так как они «предпочитают напитки попроще». По данным источника агентства на алкогольном рынке, за пять месяцев 2021 года в России было продано 752,916 млн литров алкоголя. Из них 104,4 млн литров составило игристое вино. Продажи шампанского, по этим данным, составили 198,45 тыс. литров, 80 тыс. из которых продавались под брендом Moet и 36 тыс. литров – под брендом «Вдова Клико». Напомним, французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом о маркировке «игристое вино» для бутылок шампанского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему французы решили приостановить поставки своего элитного напитка. Британия и Франция готовили удар по СССР в конце 1930-х годов 8 июля 2021, 08:18 Текст: Алина Назарова

Великобритания и Франция в 1939-1940 годах планировали совместно нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, следует из документов, впервые представленных в Москве на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941». Экспозиция открылась в среду в Москве в Выставочном зале федеральных архивов. На ней демонстрируется широкий круг исторических документов, находящихся на хранении в российских федеральных архивах, в госархивах Белоруссии, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны, Службы внешней разведки России. Экспозиция насчитывает более 300 исторических источников, многие из них впервые вводятся в научный оборот. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, передает РИА «Новости». Англия и Франция после подписания в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении («пакта Молотова-Риббентропа»), опасаясь усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР, прежде всего нефти, спланировали военные действия против Советского Союза. Предполагалось разбомбить бакинские нефтепромыслы, а также советские порты на Черном море Туапсе и Батуми. Для противодействия советско-германскому союзу также рассматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе посредством активизации национал-сепаратистских и религиозных движений, а в крайнем случае – военное вторжение в регион французской и британской армий. Предполагаемая операция против советских нефтедобывающих районов получила название Pike («Копье»). В конце марта 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью. Но спустя месяц премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что СССР меняет политический курс в отношении Германии, и операцию Pike отменили. Согласно обнародованным архивам, 4 ноября 1939 года народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия со ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской внешней разведки, сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе, по его сведениям, грузились войска, которые отправлялись в сирийские порты, а в самой Сирии сосредоточили около 300 тыс. солдат под командованием французского генерала Максима Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане, отмечал Берия в другом докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года. Советская военная разведка также докладывала о планах Лондона и Парижа. В начале февраля 1940 года начальник Пятого управления РККА Иван Проскуров направил на имя замнаркома обороны СССР Григория Кулика разведывательную сводку «по событиям на Западе». «По данным, исходящим из масонских кругов Бельгии, англо-французский стратегический план операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза», – писал Проскуров. Советское руководство приняло надлежащие меры. Четвертого мая 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме СССР издал постановление «Об обеспечении перевозок частей и грузов Народного комиссариата обороны в Закавказский и Северо-Кавказский военные округа», направленное на усиление сил и средств Красной Армии в Закавказье. Этот документ для выставки предоставил Государственный архив России. Французы и британцы для достижения своих целей в Закавказье рассматривали возможность диверсий на советской территории. Российским государственным военным архивом представлен подлинник сообщения Берии Ворошилову о сотрудничестве эмигрантов из числа видных горцев с военной разведкой Франции. В документе, датированном 22 марта 1940 года, нарком НКВД приводил агентурные данные, полученные советской внешней разведкой в этой стране. «Представители горской эмиграции Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев были приглашены в Генеральный штаб, где им было прямо заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку правительства, то должны выполнить ряд заданий Второго бюро», – писал Берия. «Вторым бюро Генерального штаба» в те годы назывался орган французской военной разведки. Из Генштаба троих эмигрантов тут же направили во «Второе бюро», где им предложили назвать «абсолютно надежных людей» и передать их в полное распоряжение французской военной разведки. «Ими были названы семь человек. Эти люди предназначены для диверсионной работы в Закавказье», – сообщал нарком НКВД. В Генштабе Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев, по словам Берии, заявляли, что руководство горской эмиграции всегда было против русской монархии и «в силу национального и исторического родства стоит за присоединение Дагестана и Азербайджана к Турции». Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений НАТО 8 июля 2021, 10:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. «На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра. «Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя», – указывается в сообщении. Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.



В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника. Пуски ракеты были электронными – то есть отработаны целеуказание, предстартовая подготовка комплексов, а также действия при боевом применении, но без фактического запуска ракет. Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге 6 июля 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях подняты по тревоге в ходе начавшихся учений, сообщили в Минобороны. «Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений. В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах», – приводит сообщение Минобороны ТАСС. По информации военного ведомства, в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78. «Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля», – сообщили в министерстве. В минувшую субботу морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО. Стратегические бомбардировщики провели пуски ракет по полигону в Арктике 8 июля 2021, 03:30

Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщают ВКС России. В рамках летно-тактических учений были проведены пуски ракет по наземным целям на полигоне, пуски прошли штатно, цели были поражены. При этом самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и пролетели 4 тыс. км. Кроме того, на полигоне в Иркутской области отрабатывались стрельбы из кормовых авиационных пушек. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до 9 июля, передает ТАСС. Во вторник подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. В среду два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Американский десантный корабль направился в Черное море 8 июля 2021, 07:53

Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США. «Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter. BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021 Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучена одна из основных проблем в создании Ил-112В 7 июля 2021, 13:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Отсутствие квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны нового военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. В понедельник в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. В ходе поездки он отметил, что специалисты работают над созданием Ил-112 на протяжении последних трех лет. «Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть – план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства», – цитирует ТАСС Гордеева. По словам вице-спикера Госдумы, в планах на воронежском заводе – выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно, потребность в Ил-112В оценивается на уровне 200 самолетов в течение десяти лет. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируются две модификации: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. Малый ракетный корабль «Ингушетия» начал переход в Средиземное море 8 июля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота приступил к переходу из Черного моря через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. «Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. В Средиземном море МРК «Ингушетия» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», – цитирует сообщение ТАСС. В ЧФ пояснили, что «Ингушетия» сменит экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево», который выполняет спецзадачи с февраля 2021 года. Напомним, МРК «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море в марте. «Ингушетию» приняли в состав ЧФ в декабре 2019 года.