Кузнецова заявила о важности поддержки всех категорий семей Майданов предложил включить в программу ЕР поддержку трудоустройства подростков 8 июля 2021, 12:26 Текст: Наталья Ануфриева

Заслуженный артист России, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Майданов предложил включить в народную программу партии «Единая Россия» поддержку трудоустройства подростков. Майданов заявил на стратсессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми», что «мы предлагаем внести изменения в законодательство, которые будут стимулировать работодателей принимать подростков на работу», а также «создать базу проверенных вакансий», говорится в сообщении в Telegram-канале «Единая Россия. Официально». Отмечается, что 76% подростков хотели бы иметь возможность легального заработка во время летних каникул, а 60% работодателей готовы привлекать подростком на работу, но не хотят брать на себя нагрузку, связанную с законодательными ограничениями. Ранее россияне назвали желаемые профессии для своих детей.

В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей 6 июля 2021, 19:23 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве. «Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве», –говорится на сайте МВД. Установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Застройщик запросил документы от его родителей, юноша отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным. Также подросток подделал платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган. «Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платежное поручение», – сообщили в МВД. Через некоторое время подросток обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счет продавца так и не поступили. Мальчик вскрыл замок, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он попытался продать ее в интернете. Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в Новосибирске старшеклассника заподозрили в незаконном лишении свободы несовершеннолетней знакомой якобы из-за ревности. В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей 6 июля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. «Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья. «Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он. Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет. В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков. Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости. В «Единой России» рассказали, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми 5 июля 2021, 18:16 Текст: Елена Мирошниченко

Если семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке «Единой России». Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия», сообщается на сайте партии. Как пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, в некоторых случаях семья с детьми может претендовать на получение сразу нескольких пособий. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья – малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тыс. рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а через полтора года – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. «Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», – объяснила Баталина. Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией. «Если у гражданина есть постоянная регистрация и нет никакой другой – то есть он живет там, где прописан – то выплата будет осуществляться по месту постоянной регистрации. Если женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не там, где она прописана, то мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале «Госуслуги», она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию», – разъяснила замминистра. По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%. «Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся «на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья – это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача – обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», – подчеркнула она. Одним из наиболее распространенных, по словам Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу. «Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть», – отметила она. Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Жительница Крыма рассказала о том, что не получает субсидию, поскольку ее ребенок учится на платном отделении вуза. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-летия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. «Совет Матерей», по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила. «Ребенок, который учится не на бюджетном месте, это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. Мы обратимся к фракции «Единой России» в Госсовет Республики Крым, чтобы это вопрос был отдельно поднят. Чтобы они нашли его решение в помощь многодетным семьям», – сказала она. Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в России нет единого понятия «многодетная семья». «Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят», – резюмировала она. Ранее председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, с какими проблемами сталкиваются нуждающиеся семьи в регионах при обращении за положенными им выплатами на детей. В Госдуму по инициативе ЕР внесли проект об установке камер на дорогах 5 июля 2021, 14:18 Текст: Алина Назарова

В Госдуму по инициативе «Единой России» внесен законопроект, который защитит водителей от необоснованных штрафов с камер фиксации нарушений, поможет навести порядок при расстановке камер на дорогах, а также сделает прозрачным процедуру выставления штрафов. Поправки предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о введении единых требований к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже дала на документ положительный отзыв, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Ирина Рукавишникова. В законопроекте прописаны также нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения. Будет установлен и порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях. Определять обязательные требования будет правительство. «Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке. То есть постановления гражданин получает в электронном виде через портал Госуслуг. Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов», – отметил Турчак. Если в 2019 году для автоматической фиксации нарушений ПДД использовалось 17 тыс. специальных технических средств, то в 2020 году уже более 19,3 тыс. При этом на практике они могут давать сбои, затрудняя работу контрольно-надзорных органов, а также вызывая недовольство граждан, отмечают авторы законопроекта. Например, в Москве, Татарстане, Волгоградской, Вологодской и Тюменской областях из-за некорректной работы камер при фактическом отсутствии события правонарушения десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления. Напомним, в «Единой России» еще летом 2019 года предложили законодательно установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото- и видеофиксации на дорогах. Генпрокуратура при проверке соблюдения норм установки камер в регионах выявила серьезные нарушения. Депутаты от партии отмечали, что система фиксации нарушений не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег. Позже правительство учло в проекте ПДД предложения фракции «Единой России» об информировании водителей о мобильных камерах на дорогах. «Единая Россия» подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму 6 июля 2021, 14:07 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Документы занимают 53 папки и объединяют почти 28 тыс. страниц, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Всего от партии выдвинуто более 600 кандидатов. Почти треть из них – общественники и волонтеры. Это, в том числе, активисты движения «Мы Вместе» и ОНФ. Также среди кандидатов – победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Депутатов различных уровней – меньше половины. Подавляющее большинство кандидатов – мужчины (81%), каждый десятый – моложе 35 лет. «Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Государственной Думы. Мы – единая команда. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего Президента, основателя Единой России, нашего лидера Владимира Путина. И у нашей команды есть одна общая цель – это благополучие и безопасность наших граждан и развитие нашей страны. Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции в Госдуме. Сейчас мы вместе с людьми формируем Народную программу», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он указал, что Центральной избирательной комиссии и аппарату ЦИКа предстоит напряженный период. «Наши специалисты и юристы старались облегчить вашу задачу, тщательно подошли к отбору документов», – отметил Турчак. В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев передал слова благодарности фракции «Единой России» в Госдуме, которая, по его словам, активно поддерживает предложения Центризбиркома по развитию избирательной системы в стране. «Без этой поддержки Государственной думы и фракции «Единой России» мы вряд ли смогли бы говорить о том, что по многим направлениям избирательная система России является передовой. Думаю, что взаимодействие и с новым составов Госдумы и фракции «Единой России» у нас будет таким же эффективным, конструктивным, можно сказать, «товарищеским», – резюмировал Булаев. В свою очередь председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин сообщил, что кандидатуры из представленного в ЦИК списка «Единой России» проверялись дважды. Сначала каждый из соискателей, которых в этом году было более 5,7 тыс. человек, сдавал документы на региональном уровне, затем их проверял федеральный оргкомитет по проведению процедуры. «То, что мы применили для себя, надеюсь, облегчит и работу Избирательной комиссии», – заявил Карелин, напомнив, что, обращаясь к участникам Съезда партии, президент Владимир Путин отметил – это «хоть и промежуточный, но очень важный, дисциплинирующий экзамен». «Я хотел бы поблагодарить тех, кто, не являясь членом «Единой России», свою репутацию объединил с нами», – добавил сенатор. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах России, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тыс. кандидатов. 52% претендентов – беспартийные, примерно треть – волонтеры и общественники. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место, в отдельных регионах конкуренция доходила до 25 человек. Эксперт: Партия власти наиболее эффективно выстроила диалог с избирателем 5 июля 2021, 21:15 Текст: Елена Мирошниченко

Абсолютное большинство муниципальных мандатов, полученных единороссами на состоявшихся 4 июля муниципальных выборах в Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и Белгородской области, свидетельствует о том, что другие партии пока заметно отстают в выстраивании диалога с избирателем, заявил председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Только три кресла в местных советах достались самовыдвиженцам, еще одно – представителю от КПРФ. «Те, кто приходит на участки, идут голосовать за конкретного кандидата, делают это осознанно. И мы видим, что в абсолютном большинстве случаев такой осознанный выбор совершается в пользу партии власти. Это означает, что она диалог с избирателем выстроила наиболее эффективно. Другие партии в этом вопросе пока заметно отстают», – считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. По его мнению, это обусловлено тем, что «летнее месяцы – время традиционно минимальной электоральной активности, сейчас накладывается еще и фактор пандемии: на фоне растущей заболеваемости, вводимых ограничений, многие граждане стараются оградить себя от лишних контактов», сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). В Якутии средняя явка составила 22%, в Республике Башкортостан - порядка 45%, наиболее активны были избиратели Белгородской области: там число принявших участие в выборах составило 53,96%. Общественные наблюдатели, осуществлявшие контроль за выборами, отмечают, что выборы в целом прошли без существенных нарушений, нормы санитарной безопасности на участках строго соблюдались.



Член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Николай Барамыгин сообщил, что общественные наблюдатели присутствовали на участках во время голосования и при подсчете голосов. «Они регулярно информировали Общественный штаб региона о происходящем, жалоб и нарушений зафиксировано не было», – отметил он.



Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал о поступившей в избирком Губкинского городского округа жалобе от корреспондента издания «Молния». Жалоба была подана в связи с якобы имевшем место воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста во время подсчета голосов.



Как подчеркнул Брод, в соответствии с законом, представители СМИ имеют право в дни голосования находиться в помещениях для голосования и вести фото- и видеосъемку, однако для работы во время подсчета голосов им необходима аккредитация. Заявка на аккредитацию должна быть подана не позднее чем за три дня до начала голосования. «От издания «Молния» такой заявки в городской избирком не поступало. У журналиста имелось лишь аккредитационное удостоверение, выданное ему ЦИК России в августе прошлого года для работы в единый день голосования прошлого года (13 сентября 20202 года). Для того, чтобы присутствовать при подсчете голосов на дополнительных муниципальных выборах, необходимо было получить аккредитацию ТИК в установленном порядке, но такого запроса от издания не поступало. Именно поэтому представитель СМИ получил совершенно правомерный отказ», – пояснил Брод.



Он также уточнил, что в течение дня голосования журналист свободно перемещался по избирательным участкам и никаких проблем у него не возникало.



В Республике Башкортостан, где муниципальная кампания была по-настоящему массовой, нарушений также не было зафиксировано. «В целом атмосфера на участках была спокойная. Наши общественные наблюдатели уверенно оперировали своими правами и обязанностями. Они были беспристрастны и объективны. Выборы прошли открыто и прозрачно, что увеличило доверие со стороны общества к избирательному процессу», – отмечает член общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкирия Юлия Картешко.



Руководитель штаба общественных наблюдателей, член ОП РФ Ольга Панчихина отметила в свою очередь, что общественные наблюдатели присутствовали практически на всех участках. «Для Республики это был первый опыт общественного наблюдения на местных выборах. Общественники внимательно следили и за избирательным процессом, и за соблюдением норм санитарной безопасности», – подчеркнула она. Что касается наблюдателей от партий, то наибольшее их число представила «Единая Россия», ее представители вели наблюдение на большинстве участков. «На нескольких участках были наблюдатели от ЛДПР, на 2-3 участках – наблюдатели от КПРФ, «Справедливой России», – рассказала она, отметив, что слабая активность партий многих ее коллег неприятно удивила. В России стартовал экологический проект «Дни зеленых действий» 5 июля 2021, 17:58 Текст: Елена Мирошниченко

В России по инициативе экс-главы Минприроды и врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина стартует масштабный экологический проект «Дни зеленых действий». Об этом Кобылкин сообщил на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате России. Говоря о бережном освоении арктических земель, он подчеркнул важность консолидации усилий общественников, научного и экспертного сообществ, управленцев и волонтеров не только на отдельных территориях, но и в стране в целом, об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Сейчас мы запускаем проект «Чистая Арктика», для нас принципиально сохранить эту уникальную часть планеты, там более, что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете. Но и в других регионах мы также продолжим работу – начнем с нескольких в этом году запуском проекта «Дни зеленых действий». Приглашаю волонтеров, жителей принять участие в этой работе. Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований. Россия – это наш дом. А охранять природу, значит, охранять Родину», – рассказал Кобылкин. Говоря о проекте «Чистая Арктика», он также напомнил, что с 2010 по 2018 годы он руководил Ямало-Ненецким автономным округом, а после, до 2021 года, возглавлял Минприроды России. В 2018 году участвовал в запуске национального проекта «Экология». «Мы видим, что с каждым годом Арктика становится все более мощным центром притяжения политических и экономических интересов многих стран и транснациональных компаний. Здесь происходят значимые геополитические процессы, которые в перспективе способны изменить жизнь многих государств и народов. Очень важно сегодня, несмотря ни на какие трудности, заложить прочное основание для дальнейшего бережного освоения Арктики, ее ресурсов, развития инфраструктуры и повышения качества жизни населения», – подчеркнул он. Напомним, идея общественно-гражданской инициативы «Чистая Арктика», направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда России Геннадию Антохину. Ранее губернатор НАО назвал загрязняющие побережье Арктики факторы. Австриец попросил вернуть из детдома в Сыктывкаре рожденных суррогатной матерью детей 7 июля 2021, 08:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых мать передала в детский дом в Сыктывкаре, сообщил его адвокат Игорь Трунов. В своем заявлении гражданин Австрии пишет, что заключил договор о программе суррогатного материнства, оформлении документов и получения свидетельств о рождении, передает РИА «Новости». Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Прошло уже больше года, пишет он, но у детей еще нет свидетельств о рождении и отец не может получить документы для выезда с ними в Австрию. Более того, указывает он, суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар. По его словам, она, няня и сотрудники агентства продолжают вымогать у него денежные средства. Он смог увидеть дочерей лишь один раз. «Мне дали возможность провести время с детьми только несколько часов. Няня с суррогатной матерью требовали от меня еще больше денег под угрозой передать моих детей в орган опеки, что я также расцениваю, как шантаж, вымогательство», – пишет заявитель. В итоге при изначальной стоимости контракта в 34 тыс. евро он заплатил уже более 115 тысяч. «До настоящего времени свидетельство о рождении в отношении моих детей не получено, дети мне не переданы. Более того, суррогатная мать и няня выполнили свои угрозы и передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Я был у них на приеме, поставил в известность о сложившейся ситуации. Дети сейчас находятся под их опекой», – пишет он. Адвокат пояснил, что компания, с которой был заключен договор, аффилирована с клиникой, врачи которой арестованы в Москве по делу о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями. «Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО «СПАРТа» и ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей», – сказал адвокат. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж. В июле прошлого года были арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. Напомним, в марте Басманный суд Москвы продлил до середины июня арест гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и других фигурантов дела о торговле людьми. Врач назвал возраст формирования предрасположенности к болезням у детей 7 июля 2021, 15:14 Текст: Елена Мирошниченко

Подростки находятся в группе риска по заболеваниям, связанным с сердечно-сосудистой системой, рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков. Он пояснил, что после 14 лет подростков перестает вести педиатр, дети оказываются предоставлены сами себе, и у них формируются предпосылки к будущим болезням. Врач считает, что в 14 лет питание и образ жизни становятся более хаотичным, и в результате некоторые после 20 лет оказываются на приеме у кардиолога со здоровьем, характерным для 45-летнего человека, передает «Ридус». «Достаточно высокий уровень гипертонии у молодых людей 15-16 лет. К сожалению, это поколение у нас потеряно. С одной стороны, педиатры занимаются более младшим возрастом от 0 до 10-13 лет. К взрослым врачам начинают ходить с 18 лет. В редчайших случаях с 16-ти лет. И вот этот вот временной период между 14 и 16-17 – э то практически потерянное поколение, потому что в это время как раз формируется предрасположенность к болезням, формируется начало болезней», – рассказал Беленков. Кардиолог подчеркнул, что существует биологический возраст и возраст по паспорту, сосуды на приеме всегда показывают биологический возраст пациента. «Плюс они все в это время знают, сами себе на уме, родителям и врачам не верят, верят в TikTok. И вот они переходят к нам уже к взрослым врачам в возрасте 17-ти, 19-ти, 20-ти лет. Тогда уже в принципе манифестирована артериальная гипертония. Я недавно смотрел молодого человека. У него в 24 года раннее облысение уже. Облысение – это ведь тоже сосудистый процесс, потому что плохо питаются луковицы волосяных фолликул, волосы выпадают. У парня биологический возраст где-то на 45, а ему только 24 года», – поделился врач. По словам врача, в подростковом возрасте можно не только замедлить процесс развития болезни, но и обернуть его вспять при помощи смены образа жизни. «Замок на холодильник в восемь вечера. Прогулка перед сном километров пять-шесть с хорошим темпом, занятия спортом – самые банальные и скучные вещи, являются наиболее действенными в этом возрасте, потому что очень не хочется начинать терапию лекарственными препаратами до 30 лет, потому что все эффективно действующие лекарства имеют побочные эффекты», – заключил врач. Ранее инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях. Путин поручил реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет 7 июля 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. «Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Разработанный «Единой России» закон защитил права работников на удаленке 6 июля 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Разработанные и внесенные «Единой Россией» поправки в Трудовой кодекс в условиях новой волны коронавируса закрепили права и обязанности работников и работодателей при различных формах удаленной занятости. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие регионы объявили о переводе части сотрудников на удаленную работу. Такие меры ввели, в частности, Ленинградская, Оренбургская, Пензенская, Волгоградская области, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва, говорится в сообщении на сайте «Единой России». При этом формат дистанционной работы в целом стал более востребованным вне зависимости от коронавирусных ограничений. Согласно исследованиям, весной в России удаленно работали более 3 млн человек – порядка 5,5% от общего числа. А в долгосрочной перспективе эта цифра может вырасти до 10% – или 5,5 млн человек, прогнозирует Минтруда. Годом ранее, до пандемии, официально дистанционных работников было лишь порядка 30 тысяч. И их права не всегда четко регулировались законодательно. В связи с этим фракция «Единой России» разработала и внесла поправки в Трудовой кодекс. Они закрепили права и обязанности работников и работодателей при различных формах удаленной занятости. С распространением коронавируса эти нормы не теряют актуальности, считает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. «Вопрос перехода на удаленку уже полностью урегулирован. Это и условия временного перевода, защита прав работников при этом. Те условия, которые должен соблюсти законодатель. При участии «Единой России» была создана рабочая группа, которая следит за применением закона совместно профсоюзами и работодателями. Нарушений или споров, которые возникли в связи с реализацией положений этого закона, зафиксировано не было», – отметил Исаев. Фракция партии продолжит работу над совершенствованием трудового законодательства. В частности, остался неурегулированным вопрос о ненормированном рабочем дне, заключении срочных трудовых договоров, электронном документообороте. Он будет решаться уже в новом созыве Госдумы, резюмировал Исаев. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подтвердили – пока массовых запросов на усовершенствование закона от работников не поступало. «Он еще мало работает, и во многом удаленная работа зависит от волн пандемии. Но сейчас мы уже наблюдаем, что сама организация труда вышла на определенный уровень, когда те, кто могут работать на удаленке, уже это делают. А новых сотрудников особо не отправляют - есть специфика: существуют специальности, которые не могут работать дистанционно. Поэтому пока никакого потока дополнительных предложений нет. Но мы готовы рассматривать их и решать любые такие вопросы», – отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Скорее всего, в России будет развиваться частичная удаленка – комбинированный способ организации труда, когда человек трудится определенное время на рабочем месте в коллективе. «Есть, конечно, какие-то отдельные вопросы, которые можно решать удаленно. Но это не дает большого выигрыша работодателю, поэтому бурного роста не ожидается», – считает он. Напомним, в январе вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые защитили права удаленных работников – их разработала и обеспечила принятие в Госдуме фракция «Единой России». Поводом послужил массовый перевод сотрудников офисов и предприятий в режим удаленной работы в связи с пандемией коронавируса. Поправки определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или допсоглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы. ЕР проведет стратегическую сессию по программе поддержки семей с детьми 7 июля 2021, 18:00 Стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми» пройдет 8 июля, сообщили в партийной пресс-службе. Участниками сессии станут представители профильных НКО, эксперты и депутаты, они представят предложения по поддержке материнства и детства, сообщается на сайте «Единой России». Модератором мероприятия выступит председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. Участие в дискуссии примет уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Речь пойдет о формировании целостной системы мер поддержки семей с детьми и многодетных семей, бабушек и дедушек, которые помогают родителям в воспитании детей, одиноких матерей и отцов, детей-сирот. Также участники стратегической сессии представят предложения по расширению программы маткапитала, развитию сети кризисных центров, совершенствованию программы капремонта школ и созданию детской инфраструктуры в малых городах и сельских территориях. Мероприятие начнется в 11.00 мск, трасляция будет доступна на сайте ЕР. В Москве рассказали о состоянии первых получивших «Спутник V» подростков 7 июля 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Более 20 подростков в Москве уже получили первую дозу вакцины «Спутник V» в рамках испытаний, все они чувствуют себя хорошо, только у двух немного повысилась температура, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова сообщила, что «в понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет», перед прививкой дети проходили «тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования», передает ТАСС. «Вчера начался процесс первых вакцинаций – 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 – в детской больнице имени Башляевой и 10 – в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо», – добавила заммэра. Ранее ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кузнецова заявила о важности поддержки всех категорий семей 8 июля 2021, 11:45 Текст: Алина Назарова

Для повышения благополучия семей в первую очередь нужно сделать акцент на поддержке многодетности, чтобы рождение каждого последующего ребенка не снижало доходы семьи, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на стратсессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми». Также важным направлением работы она назвала увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 100% от заработной платы и периода ухода за ребенком до трех лет. «Нужно принимать закон о многодетных семьях, в котором такая семья будет иметь гарантии, думать о расширении материнского капитала. Важно предусмотреть налоговые льготы для организаций, которые помогают молодой семье решить жилищную проблему. И, конечно, рассмотреть возможность снижения для бабушек, которые помогают ухаживать за ребенком, возраста выхода на пенсию и сохранить возможность получения ими «пенсионных декретных», – заявила Кузнецова, слова которой приводятся в Telegram «Единой России». Напомним, с 1 июля в России можно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.