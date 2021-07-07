Вирусолог: Дельта-штамм научился «маскироваться» под сезонные инфекции Минздрав установил сроки диспансеризации после COVID 7 июля 2021, 22:18 Текст: Ксения Панькова

Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию по программе обязательного медицинского страхования не ранее, чем через два месяца после выздоровления. «Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или условиях стационара», – говорится в документе Минздрава России о порядке направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, передает РИА «Новости». В июне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется с 1 июля и будет проходить в два этапа, по ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация.

Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой 7 июля 2021, 13:12

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости». Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 7 июля 2021, 13:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. «Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии 7 июля 2021, 05:56

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости». «Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ. Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами. «Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он. Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу 7 июля 2021, 18:55

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт. Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе. Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой 7 июля 2021, 16:28 Текст: Ксения Панькова

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которую госпитализировали с коронавирусом, стало лучше, сообщил источник в аппарате омбудсмена. «Татьяна Николаевна (Москалькова – прим. ВЗГЛЯД) сообщила, что ей стало лучше», – сказал источник РИА «Новости». В понедельник уполномоченный по правам человека была госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция. Между тем ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. Разработчики «КовиВак» заявили о его эффективности против штамма COVID «дельта» 7 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина против коронавируса российского производства «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта», заявил директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. «Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», – приводит его слова ТАСС. Вакцина «КовиВак», созданная в Центре Чумакова, – то так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу «КовиВака» лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Журнал Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V» 7 июля 2021, 10:49

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность, написал ведущий научный журнал Nature. В публикации указывается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину, передает ТАСС. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации. Издание приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. К похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни. В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%. Данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 тыс. 387 вакцинированных и 146 тыс. 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Ранее заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле из-за COVID приостановили церемонию развода караулов Президентского полка 7 июля 2021, 17:12

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Из-за пандемии коронавируса с 10 июля будет приостановлена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России. «В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Также систему доступа по QR-кодам ввели на некоторые спектакли Большого театра. О запуске системы объявили Музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Кусково». Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали 7 июля 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса. По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости». Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса. «Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель. На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек. Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил. Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта 7 июля 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Медики пытаются постепенно вывести музыканта Петра Мамонова из искусственной комы, сообщила его жена Ольга Мамонова, она отметила, что это долгий процесс. «Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», – цитирует Мамонову РИА «Новости». Супруга артиста рассказала, что ее потрясла самоотверженность врачей, медсестер и добровольцев, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией. «Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <...> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам», – добавила Мамонова. Ранее сообщалось, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта. Голикова призвала продлить меры против коронавируса в Москве 7 июля 2021, 16:38 Текст: Елизавета Булкина

Предпринимаемые в связи с распространением коронавируса ограничительные меры в Москве должны быть продлены, считает вице-премьер Татьяна Голикова. «Снижение (показателей заболеваемости) мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. И мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», – передает ее слова РИА «Новости». Эти меры должны приниматься также в регионах, подчеркнула она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России. «Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, но если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах. Это свидетельствует, конечно же, о необходимости реализации руководителями регионов всего спектра ограничительных мер, с которым они хорошо знакомы и который мы всегда применяли», – сказала Голикова. Ранее правительство поручило, чтобы в регионах неукоснительно соблюдались ограничения на проведение массовых мероприятий во время распространения коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета 7 июля 2021, 13:31

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%. «Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов. Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года. Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной. За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса 7 июля 2021, 11:17

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 23962 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5621, Московской области – 2531, Санкт-Петербурге – 1906. Всего в стране выявлено 5 682 634 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 121 919 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 725 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 140 041 человек. Накануне, 6 июля, в России было выявлено 23 378 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 584. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врачи обнаружили признаки энцефалопатии у пациентов после COVID-19 7 июля 2021, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Специалисты в Москве наблюдают обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус, сообщила главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Ковидный «хвост» все расширяется и расширяется. Думаю, что в МКБ (международная классификация болезней) будет внесен термин «постковидный синдром», потому что это целый комплекс проблем, которые вызывает эта инфекция. К сожалению, дебюты серьезных расстройств здоровья происходят не только у тяжело переболевших пациентов. Эта проблема возникает и у тех пациентов, которые легко переносят эту инфекцию – очень многие жалуются, что у них проявления энцефалопатии, то есть они не могут собраться, нарушается сон, теряется концентрация на работе», – передает ТАСС слова Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что есть еще такое понятие как мультисистемный воспалительный синдром – это тяжелое заболевание, которое в основном было описано у детей, но сейчас есть и у взрослых. К сожалению, появляются и системные заболевания. Например, системная красная волчанка с поражением почек. «Безусловно, обостряются легочные заболевания и многие другие», – подчеркнула главврач. По ее словам, у женщин, которые перенесли индийский штамм коронавируса, появляются на свет инфицированные вирусом дети. «Почему так долго решался вопрос о вакцинации беременных? Это абсолютно нормальный процесс, так как есть материалы, которые запрещают проводить клинические испытания на беременных женщинах и детях до того, как препарат прошел все фазы проверок и апробации. На сегодня после 22 недель можно прививаться, и никакой опасности для ребенка нет. Наоборот, ребенок получит от мамы антитела и будет защищен», – уточнила Лысенко. Она добавила, что женщинам, которые только собираются завести детей, стоит сначала укрепить иммунитет. Ранее ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших. Немецкий эпидемиолог: Необходимости прививаться каждый год от COVID не будет 7 июля 2021, 17:58 Текст: Алексей Дегтярев

Нужды в ежегодных прививках от коронавируса не будет, как это происходит с гриппом, нужно будет вакцинироваться «раз в пару лет», заявил эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс. «Повторные прививки в целом не являются обязательными, но для пожилых они имеют смысл, они были привиты первыми, и их иммунная система и так слаба. <...> Необходимости прививаться каждый год как против сезонного гриппа не будет. Но, возможно, нужно будет делать раз в пару лет повторные прививки – также, как и с другими регулярными прививками», – пояснил Ульрихс РИА «Новости». Ученый, комментируя решение российских властей о повторной вакцинации, отметил, что «было бы более разумным достичь более высокой доли привитого населения и лучше, чтобы они были полностью привиты, чтобы дельта-вирус («индийский» штамм) не мог распространяться». По его словам, в Германии, где почти полностью привиты 40% жителей, а 57% сделали только одну инъекцию, ситуация «не столь плоха». «Мы продвигаемся вперед в вакцинации, но нужно еще привить еще больше, чтобы увеличить процентную долю привитых к осени», – указал профессор. Ранее премьер России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.