Эксперты назвали главные интриги предстоящих выборов в Госдуму

Главные интриги предстоящих в сентябре выборов в Госдуму заключаются в том, в каком порядке расположатся партии, занявшие второе, третье и четвертое места и войдет ли в новый состав парламента пятая партия, считают эксперты, представившие в среду доклад Фонда исследования проблем демократии о конкуренции на выборах в России.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин обозначил на пресс-конференции в Москве еще два важных вопроса: кто одержит победу в левой, правой, зеленой и других «нишах» и чем завершатся баталии между лидерами региональных списков.

Пока, по мнению политолога, проанализировавшего опросы ФОМ, проведенные в период с 24 по 27 июня методом интервью по месту жительства респондента, прогноз по результатам на сегодняшний день такой. У «Единой России» сохраняется первое место, КПРФ сможет сохранить вторую позицию, за третье и четвертое место будут бороться «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР». Будет ли в Госдуме пятая партия – пока вопрос. «Все съезды показали, что партии готовы к жесточайшей конкуренции. Вместе с тем конкуренция происходит и внутри самих партий», – заявил политолог. В проанализированном опросе приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превысила 2,5%.проанализировал этап выдвижения кандидатов по партийным спискам в ходе начавшейся думской кампании.

«Анализ партийных списков в разных партиях говорит о том, что их головная часть составлялась у всех по-разному. Если «Яблоко» ограничилось одним представителем в лидерской части списка, то КПРФ выставила целых 15 кандидатов. К слову, именно КПРФ и ЛДПР лоббировали увеличение численности общефедеральной части списков, дабы на гарантированные места поставить ресурсных кандидатов», – приводятся слова Данилина на сайте «Независимого общественного мониторинга».

На пресс-конференции директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о результатах проведенного фондом исследования: за последние годы число зарегистрированных кандидатов на муниципальных и региональных кампаниях постоянно увеличивалось.

«Сравнивая показатели 2020, 2019 года и ранних лет, мы выявили увеличение количества выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах высших должностных лиц, депутатов в региональные парламенты, в органы местного самоуправления», – рассказал Григорьев.

Также, по словам автора доклада, в составах региональных парламентов существенно увеличилось число политических партий. Так, показательны примеры Костромской, Рязанской, Челябинской, Калужской и Новосибирской областей, где в парламенты прошли «Новые люди», «За правду», «Российская партия пенсионеров со социальную справедливость» и другие политические силы.



Во многом позитивная тенденция на расширение партийно-политического представительства, убежден Григорьев, связана и с тем, что за последние годы избирательные комиссии всех уровней в целом изменили свое отношение к кандидатам, позволяя им исправлять ошибки в документах при выдвижении.



Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод убежден, что кампания в Госдуму будет «чрезвычайно конкурентной».

«Для нас важен независимый непартийный подход с точки зрения обеспечения законодательства и равных возможностей для всех участников избирательного процесса. Мы ратуем за четкую профессиональную и открытую работу избирательных комиссий», – заявил в ходе пресс-конференции Брод. Эксперт подчеркнул, что Ассоциация НОМ продолжит проводить постоянную работу с региональными экспертами, общественными штабами и наблюдателями, настраивая их на фиксацию случаев применения административного ресурса, давления и подкупа избирателей, а также проведение мониторинга информационного пространства.

По мнению заместителя руководителя общественного штаба по контролю за выборами в Республике Карелия Анатолия Цыганкова, самовыдвиженцы на думской кампании будут представлены минимально, что обусловлено сложностью в сборе подписей и возможностями финансовых ресурсов. «Если сравнить с предыдущими кампаниями, в этом электоральном цикле в Республике Карелия на выборах регионального и местного уровня уже выдвинулось в полтора – два раза больше политический партий», – сообщил эксперт, отметив, что также наблюдает тренд на повышение уровня конкуренции на выборах.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.