Под Севастополем обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной

На железнодорожной станции «Мекензиевы горы» под Севастополем обнаружили немецкую авиабомбу SC-250 времен Великой Отечественной войны, пиротехники ее обезвредили, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, авиабомба весом 250 килограммов была обнаружена при выполнении работ на строительной площадки железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Масса взрывчатого вещества в бомбе 128 килограммов. Севастопольские пиротехники установили, что из-за повреждения бомбы ее невозможно вывезти на полигон. Было принято решение провести обезвреживание авиабомбы на месте обнаружения, передает РИА «Новости».

Как уточнили в ведомстве, операция была проведена 7 июля. МЧС Севастополя и руководством города были приняты все меры предотвращения нештатных ситуаций во время проведения работ. Отмечается, что в районе обнаружения бомбы расположено около 500 жилых домов, детский сад, железнодорожная станция и линия электропередач. Опасная зона была оцеплена, движение транспорта, в том числе железнодорожного, приостановлено, часть людей временно эвакуирована.

«Несмотря на техническую сложность этого обезвреживания, наши специалисты смогли выбрать верное решение. На месте оборудовали подрывную камеру глубиной около четырех метров. Боеприпас перемещали в неё дистанционным способом при помощи специального манипулятора и лебёдок. Чтобы предотвратить разлет осколков и погасить ударную волну при подрыве опасную находку накрыли практически 30-тонным куполом из грунта», – приводит слова начальника специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Николая Тисельского пресс-служба.

Для минимизации сейсмического воздействия от обезвреживания боеприпаса, на расстоянии семи метров от подрывной камеры была оборудована специальная предохранительная траншея, которая располагалась параллельно железной дороге и линии электропередач. Боеприпас был успешно обезврежен.

Саперы МЧС России с начала 2020 года обезвредили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна Черного моря в Крыму.