Альбац раскритиковала Кураева и «Дождь» за анекдот про еврея и геев

Журналист Евгения Альбац назвала мерзким анекдот об отношении еврея к геям, который в эфире телеканала «Дождь» рассказал протодиакон Андрей Кураев.

«И вновь вспомнился Борис Леонидович Пастернак: «Когда к ужасам привыкают, они становятся основанием хорошего тона». Сегодня в утреннем «Дожде» дьякон Кураев позволил себе в прямом эфире мерзкий анекдот. Прямой эфир – бывает. Но и потом ни корреспондент, ни ведущие, ни канал никак не посчитали нужным себя дистанцировать от этой мерзости. Жду реакции. Не хочется сразу банить канал – там работают люди, к которым я отношусь с уважением», – написала она на своей странице в Facebook.

Пост прокомментировал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко: «Женя, добрый вечер! Спасибо за внимательность. Это действительно довольно мерзкий анекдот от Кураева и недопустимая реакция на него. Поговорю с коллегами», – пообещал он.

«Спасибо, Тихон, не сомневалась», – написала в ответ Альбац.

Кураев в свою очередь объяснил, что анекдот вообще не про евреев и геев, а про цензуру.

«Ожидаемо прайд бросился лаять. А так-то они очень толерантные. Но лишь к своим мерзостям. А для остальных при малейшей возможности устанавливают жесткие санкции и цензуру» – написал он в своем Facebook.

«И анекдот-то ведь не про геев и не про евреев, а про цензуру. Но свое дерьмо не пахнет даже у либералов», – добавил Кураев.

Речь, как пояснил он, идет о следующем анекдоте:

Старый еврей заказывает в ОВИРе загранпаспорт. Его спрашивают:

– Абрам Моисеевич, в Вашем почтенном возрасте Вы решили заняться туризмом?

– Нет, я хочу совсем уехать.

– Почему? Что вас не устраивает? Вы столкнулись с антисемитизмом? Мы разберемся!

– Нет, меня никто не обижал.

– Но тогда отчего же Вы уезжаете. Такой заслуженный уважаемый человек, ветеран...

– Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!

– А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?

– А вы посмотрите на тенденцию: при Сталине за это расстреливали, при Хрущёве и Брежневе — сажали и принудительно лечили, сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным!