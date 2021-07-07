Стилист Сергей Зверев решил выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленые»

Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые».

«Это решение принять было очень непросто», – рассказал Зверев на пресс-конференции, его слова передает ТАСС. Он объяснил, что об участии в выборах в Госдуму его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью. По его словам, сначала он «все это игнорировал».

Член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова рассказала, что «Сергей является одномандатником от девятого округа и также возглавляет региональный список» по Бурятии и Иркутской области.

«Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине», – сказал Зверев.

Он отметил, что его «глобальная цель – это устойчивое развитие Байкальского региона».

«Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно», – рассказал он.

По словам Зверева, его экологическая деятельность давно вытеснила его концертную активность.

«Я уже несколько лет плотно работаю по теме защиты экологии, по Байкалу, мне не до выступлений. У меня ни времени на это нет, ни сил», – добавил стилист. Также он отметил, что свой салон он закрыл два года назад, «потому что надо было выбирать: либо экология, либо бизнес».

Партия «Зеленые» имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.

Напомним, в 2019 году Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале. Позже стилист сообщал, что его вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо до 40 часов обязательных работ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.