Специалист по протоколу оценила этичность конспирации президента Израиля

Главе государства с этической точки зрения вполне приемлемо применять маскировку, чтобы сохранить анонимность. Однако ранее за современными президентами такого замечено не было, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, комментируя обнародование снимка израильского лидера Реувена Ривлина в гриме и парике.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) обнародовала фото президента Реувена Ривлина, на котором у него темные волосы и борода, а также его сопровождают несколько человек в штатском. Снимок был сделан во время визита главы государства в одно из оперативных подразделений ШАБАК. СМИ страны высказали предположение, что благодаря такому виду президент имел возможность гулять, сохраняя анонимность.

«Мне не неизвестно, чтобы кто-то из современных президентов применял маскировку, чтобы сохранить анонимность. Но, если верить историкам, то, например, Петр I иногда переодевался в простого человека и выходил на базар, чтобы пообщаться с людьми», – рассказывает Холгова.

Оценивать этичность такого подхода достаточно сложно, продолжает эксперт. Она полагает, что это зависит от того, насколько жизнь и здоровье главы государства в опасности. Если таковая присутствует, то использовать грим вполне уместно. Но если угрозы нет, то и необходимость маскироваться отпадает.

«Мы знаем примеры европейских президентов и премьер-министров, которые ходят на работу пешком, стоят в очереди вместе с обычными людьми к банкомату, летают эконом-классом. Владимир Владимирович, кстати, в одном из интервью тоже признавался, что иногда гуляет по улицам. Но без маскировки», – заключила собеседница.

Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что за все время работы на государственной службе он ни разу не слышал о том, что кто-либо из российских политических лидеров использовал бы грим, чтобы его не узнавали окружающие. «Я ни о чем подобном никогда не слышал вообще. Причем ни за годы, пока был на госслужбе, не впоследствии. Поэтому не могу прокомментировать то, что не знаю», – сказал Палажченко.

В феврале 2020 года президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать своего дублера в целях безопасности, однако глава государства отказался от этой идеи, подчеркнув, что никогда не привлекал двойников.