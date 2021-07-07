«Женская тройка» возглавила федеральный список Партии роста на выборах в Госдуму

Член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова возглавят общефедеральную часть списка Партии роста на выборах в Госдуму, решение было принято в среду на съезде партии.

«Мы выдвигаем женскую тройку. Она активная, принимающая все близко к сердцу. В тройке Ксения Безуглова – президент фонда «Возможно все» и просто человек, который делает жизнь колясочников по всей стране лучше. Также в тройку вошла Елена Ульянова – создатель пяти кампаний. Это наш мотор команды, который давал жару в Томской думе, а теперь займется этим же в Государственной. Ну и Ирина Миронова – визионер, человек будущего, имеющий интересный взгляд», – сказал лидер партии Борис Титов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вместе с этой тройкой рассчитывает на лучший результат в истории партии, так как ему удалось собрать сильнейшую команду.

В федеральный список партии вошли 300 кандидатов. Список партии состоит из 37 региональных групп. Также в ходе съезда было выдвинуто 108 кандидатов по одномандатным округам в 40 регионах, передает ТАСС.

Партия роста обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в думских выборах не нужно собирать подписи.

Отмечается, что Титов на выборах возглавит московскую региональную группу.

В ходе съезда партия приняла манифест, в котором выступила за проведение экономических реформ: «Самым важным мы считаем экономические реформы, потому что они могут создать средний сильный класс. Если будет средний класс, значит будет и основной заказчик демократических реформ. Начинать надо с экономики, экономические свободы стоят, по нашему мнению, на первом месте из всего, что нужно делать в этой стране».

Также партия намерена создать «новый предпринимательский климат» в России, потому выступает за изменения в налоговой и тарифной системах, а также за проведение судебной реформы.

Кроме того, партия выступает за выборы глав муниципальных образований, проведение реформы пенсионной системы, развитие IT-сектора и «уважительную друг к другу мировую политику».

«Все это можно суммировать в одном: честность, мир, достоинство, достаток, устойчивый рост, изменения, ненасильственные обновления, национальный диалог, ротация на всех уровнях власти, свободная экономика, основанная на частной инициативе, отказ от корпоративного государства», – перечислил Титов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.