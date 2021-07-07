Невеста Ассанжа призвала Байдена прекратить преследование основателя Wikileaks

Гражданская жена Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис призвала президента США Джо Байдена закрыть дело и прекратить преследование ее партнера и основателя Wikileaks, пишет газета Evening Standard.

«Я обращаюсь непосредственно к администрации Байдена с призывом поступить правильно, даже на этом позднем этапе. Это дело не должно больше затягиваться ни на минуту. Прекратите преследование, защитите свободу слова и позвольте Джулиану вернуться домой к своей семье», – заявила Моррис, передает РИА «Новости».

В настоящее время Ассанж находится в заключении. Судья 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны подали апелляцию на это решение. Защита заключенного отметила, что процесс может затянуться на годы.

«Полгода назад судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции моего партнера Джулиана Ассанжа, поскольку его отправка в американскую тюрьму равносильна вынесению ему смертного приговора», – подчеркнула Моррис.

Она отметила, что «дело давно прогнило до костей». По ее словам, если США не прекратят попытки обжаловать решение, Ассанж останется в тюрьме на неопределенный срок, что крайне негативно скажется на его здоровье. «Мне представляется невероятным, чтобы президент Байден захотел продолжить рассмотрение этого дела, поскольку освобождение Джулиана воплощает в себе все наши демократические свободы. Журналистика не может быть преступлением в государстве, которое представляет себя как демократическое», – заявила Моррис.

Ранее один из свидетелей обвинения по делу в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа исландец Сигурдур Инги Тордарсон заявил, что дал против него ложные показания.

В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита попросила суд о дополнительном времени, чтобы ответить. Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов».

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США.

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