Врач назвал возраст формирования предрасположенности к болезням у детей

Подростки находятся в группе риска по заболеваниям, связанным с сердечно-сосудистой системой, рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

Он пояснил, что после 14 лет подростков перестает вести педиатр, дети оказываются предоставлены сами себе, и у них формируются предпосылки к будущим болезням. Врач считает, что в 14 лет питание и образ жизни становятся более хаотичным, и в результате некоторые после 20 лет оказываются на приеме у кардиолога со здоровьем, характерным для 45-летнего человека, передает «Ридус».

«Достаточно высокий уровень гипертонии у молодых людей 15-16 лет. К сожалению, это поколение у нас потеряно. С одной стороны, педиатры занимаются более младшим возрастом от 0 до 10-13 лет. К взрослым врачам начинают ходить с 18 лет. В редчайших случаях с 16-ти лет. И вот этот вот временной период между 14 и 16-17 – э то практически потерянное поколение, потому что в это время как раз формируется предрасположенность к болезням, формируется начало болезней», – рассказал Беленков.

Кардиолог подчеркнул, что существует биологический возраст и возраст по паспорту, сосуды на приеме всегда показывают биологический возраст пациента.

«Плюс они все в это время знают, сами себе на уме, родителям и врачам не верят, верят в TikTok. И вот они переходят к нам уже к взрослым врачам в возрасте 17-ти, 19-ти, 20-ти лет. Тогда уже в принципе манифестирована артериальная гипертония. Я недавно смотрел молодого человека. У него в 24 года раннее облысение уже. Облысение – это ведь тоже сосудистый процесс, потому что плохо питаются луковицы волосяных фолликул, волосы выпадают. У парня биологический возраст где-то на 45, а ему только 24 года», – поделился врач.

По словам врача, в подростковом возрасте можно не только замедлить процесс развития болезни, но и обернуть его вспять при помощи смены образа жизни.

«Замок на холодильник в восемь вечера. Прогулка перед сном километров пять-шесть с хорошим темпом, занятия спортом – самые банальные и скучные вещи, являются наиболее действенными в этом возрасте, потому что очень не хочется начинать терапию лекарственными препаратами до 30 лет, потому что все эффективно действующие лекарства имеют побочные эффекты», – заключил врач.

Ранее инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях.