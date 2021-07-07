«Зеленые» решили выдвинуть на выборы в Госдуму 341 кандидата

Съезд партии «Зеленые» принял решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам, сообщил председатель партии Андрей Нагибин.

«Вчера состоялся съезд политической партии «Зеленые». Избрано по федеральным спискам 243 кандидата. 98 кандидатов по одномандатным округам. И 46 региональных групп определены съездом», – передает его слова ТАСС.

Общефедеральная часть списка будет состоять из 10 кандидатов. В первую пятерку кандидатов общефедеральной части вошли Нагибин, сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава регионального отделения партии в Башкортостане Руфина Шагапова и член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова.

По словам Шахматова, партия в случае успеха на выборах намерена работать над «зеленым кодексом, собрать воедино законы в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды».

«Наша задача в Государственной думе – провести полную ревизию экологического законодательства, законодательства, которое связано со здоровьем жителей России, постараться кодифицировать, привести в систему порой противоречащие друг другу федеральные и региональные законодательства», – сказал он. Нагибин со своей стороны указал, что «Зеленые» – это «партия малых дел», которая будет активно продвигать свою повестку в регионах.

В свою очередь Кудзагова сообщила, что предвыборная программа партии состоит из 10 тезисов. «Мы их назвали десятью тезисами устойчивого развития Российской Федерации», – сказала она. В первую очередь программа партии предусматривает создание новой экологической политики, включая повышение штрафов и сумм возмещения ущерба до уровня выше затрат на ликвидацию последствий экологических катастроф.

«Зеленые» также требуют отказаться от бюджетного финансирования любой экономической деятельности, снижающей стоимость природного капитала России. Среди других тезисов деурбанизация, соблюдение принципа технологической нейтральности в климатической повестке, снижение химической нагрузки на окружающую среду, стимулирование реальной утилизации отходов, поддержка органического сельского хозяйства, создание автоматизированной системы мониторинга всех компонентов окружающей среды, всеобщее экологическое образование. Партия намерена подать документы в Центризбирком 12 июля.

Партия «Зеленые» имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.