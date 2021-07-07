Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами Путин поручил реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет 7 июля 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. «Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.

Состоялся первый разговор Путина и нового премьера Израиля 5 июля 2021, 14:27

Фото: Abir Sultan/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили сохранение исторической правды о Второй мировой войне, противодействие героизации нацизма и отрицанию Холокоста, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Беннет обсудили предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня. «Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов», – отметили в Кремле. В июне новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. До этого Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет подряд. Путин выразил соболезнования семье Меньшова 5 июля 2021, 16:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким. «Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном 5 июля 2021, 21:54 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне», – говорится в сообщении. Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавляется в сообщении. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей 6 июля 2021, 19:23 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве подростка заподозрили в афере с квартирой стоимостью 17,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве. «Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержан 17-летний москвич, подозреваемый в мошенничестве», –говорится на сайте МВД. Установлено, что в марте 2021 года между застройщиком и 17-летним покупателем в онлайн-режиме была осуществлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице, стоимостью 17,5 миллиона рублей. Застройщик запросил документы от его родителей, юноша отправил продавцу решение органов опеки о признании его полностью дееспособным, которое впоследствии оказалось поддельным. Также подросток подделал платежное поручение, которое предоставил компании. После этого был составлен договор купли-продажи, который был передан в регистрирующий орган. «Однако после регистрации компания выявила отсутствие поступлений денежных средств по отправленному им платежному поручению, о чем продавец сообщил клиенту. На это подросток сообщил, что он отозвал предыдущий платеж из-за проблем с банком, а через некоторое время отправил новое платежное поручение», – сообщили в МВД. Через некоторое время подросток обратился в компанию с жалобой на то, что у него возникли сложности с заселением в квартиру. Ему объяснили, что проблемы возникли из-за того, что деньги на счет продавца так и не поступили. Мальчик вскрыл замок, поменял личинку, а также прописался в квартире. После этого он попытался продать ее в интернете. Уточняется, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в Новосибирске старшеклассника заподозрили в незаконном лишении свободы несовершеннолетней знакомой якобы из-за ревности. В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей 6 июля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. «Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья. «Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он. Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет. В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков. Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости. Путин прибыл в Кемерово 6 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства – посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса». Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает РИА «Новости». Все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу. Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе 6 июля 2021, 16:44 Текст: Евгения Шестак

Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области в ближайшие пять лет, заявил президент России Владимир Путин. «Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться по меньшей мере 40 тыс. новых современных рабочих мест. Ранее Путин заявлял о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. В «Единой России» рассказали, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми 5 июля 2021, 18:16 Текст: Елена Мирошниченко

Если семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке «Единой России». Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия», сообщается на сайте партии. Как пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, в некоторых случаях семья с детьми может претендовать на получение сразу нескольких пособий. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья – малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тыс. рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а через полтора года – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. «Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», – объяснила Баталина. Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией. «Если у гражданина есть постоянная регистрация и нет никакой другой – то есть он живет там, где прописан – то выплата будет осуществляться по месту постоянной регистрации. Если женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не там, где она прописана, то мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале «Госуслуги», она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию», – разъяснила замминистра. По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%. «Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся «на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья – это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача – обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», – подчеркнула она. Одним из наиболее распространенных, по словам Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу. «Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть», – отметила она. Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Жительница Крыма рассказала о том, что не получает субсидию, поскольку ее ребенок учится на платном отделении вуза. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-летия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. «Совет Матерей», по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила. «Ребенок, который учится не на бюджетном месте, это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. Мы обратимся к фракции «Единой России» в Госсовет Республики Крым, чтобы это вопрос был отдельно поднят. Чтобы они нашли его решение в помощь многодетным семьям», – сказала она. Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в России нет единого понятия «многодетная семья». «Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят», – резюмировала она. Ранее председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, с какими проблемами сталкиваются нуждающиеся семьи в регионах при обращении за положенными им выплатами на детей. Кремль анонсировал визит Путина в Кемерово 5 июля 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, несмотря на пандемию, при этом будут соблюдаться все эпидемиологические предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Региональные поездки будут продолжаться, безусловно», – передает ТАСС слова Пескова. «Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово, завтра он будет работать в Кемерово. Все мероприятия в рамках этой поездки будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе. «Также в ближайшее время мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», – передает РИА «Новости» слова Пескова о графике президента России. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова 5 июля 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями семье режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося 5 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент глубоко соболезнует. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, семье Владимира Меньшова», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Путину продемонстрировали строительство культурного кластера в Кемерове 6 июля 2021, 18:55 Президент Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово проинспектировал строительство объектов Сибирского кластера искусств, губернатор региона Сергей Цивилев рассказал главе государства о проектах культурно-образовательного и музейно-театрального кластера. «Хороший кластер получился», – сказал Путин в ходе осмотра площадки строительства и информационных стендов. Он подчеркнул, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири «не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург», передает ТАСС. Проект Театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса Путин назвал «конфеткой». Он уточнил у представителя подрядчика, будет ли объект сдан до конца 2023 года. «Очень будем стараться», – ответил строитель. «Надо к концу 2023 года. Сами знаете, стоит только затянуть, проблем только будет больше. И дороже [проект станет], и нарастают другие сложности», – подчеркнул Путин. Кузбасс в 2018 году стал одним из четырех регионов (наряду с Приморьем, Севастополем и Калининградской областью), получившим право на строительство культурного кластера. Культурно-образовательная часть проекта возводится в Ленинском районе Кемерова, часть зданий планируется сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Музейно-театральный комплекс должен быть открыт до 2023 года, помимо Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), в него войдут филиал Государственного Русского музея и Кузбасский центр искусств. Путин возложил цветы к памятнику «Память шахтерам Кузбасса» 6 июля 2021, 17:01 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», сообщила пресс-служба Кремля. Монумент находится в музее-заповеднике «Красная горка» – исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник авторства скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона. «Глава государства также посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 300-летию образования Кузбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, 6 июля Путин прилетел в Кемерово. В рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Путин поздравил Назарбаева с днем рождения 6 июля 2021, 10:55 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения», – сообщается на сайте Кремля. Во вторник Назарбаеву исполняется 81 год. Ранее Назарбаев рассказал Путину, что от коронавируса его спасли российские врачи. Первый президент Казахстана заболел 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Австриец попросил вернуть из детдома в Сыктывкаре рожденных суррогатной матерью детей 7 июля 2021, 08:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданин Австрии просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых мать передала в детский дом в Сыктывкаре, сообщил его адвокат Игорь Трунов. В своем заявлении гражданин Австрии пишет, что заключил договор о программе суррогатного материнства, оформлении документов и получения свидетельств о рождении, передает РИА «Новости». Прошлым летом суррогатная мать родила в Санкт-Петербурге девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Прошло уже больше года, пишет он, но у детей еще нет свидетельств о рождении и отец не может получить документы для выезда с ними в Австрию. Более того, указывает он, суррогатная мать увезла детей в Сыктывкар. По его словам, она, няня и сотрудники агентства продолжают вымогать у него денежные средства. Он смог увидеть дочерей лишь один раз. «Мне дали возможность провести время с детьми только несколько часов. Няня с суррогатной матерью требовали от меня еще больше денег под угрозой передать моих детей в орган опеки, что я также расцениваю, как шантаж, вымогательство», – пишет заявитель. В итоге при изначальной стоимости контракта в 34 тыс. евро он заплатил уже более 115 тысяч. «До настоящего времени свидетельство о рождении в отношении моих детей не получено, дети мне не переданы. Более того, суррогатная мать и няня выполнили свои угрозы и передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Я был у них на приеме, поставил в известность о сложившейся ситуации. Дети сейчас находятся под их опекой», – пишет он. Адвокат пояснил, что компания, с которой был заключен договор, аффилирована с клиникой, врачи которой арестованы в Москве по делу о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями. «Детей используют как способ вымогательства. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Гражданин Австрии просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО «СПАРТа» и ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его несовершеннолетних детей», – сказал адвокат. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж. В июле прошлого года были арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. Напомним, в марте Басманный суд Москвы продлил до середины июня арест гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова и других фигурантов дела о торговле людьми.