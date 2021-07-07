Мантуров рассказал школьникам о внедрении инноваций в российские производства

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообщался со школьниками и студентами в рамках просветительской инициативы Российского общества «Знание» на международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021. Отдельное внимание он уделил модернизации промышленных предприятий и внедрению инноваций в российские производства.

Слушателями лекции стали участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена», которые входят в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе беседы министр рассказал о вопросах защиты интеллектуальной собственности, экологии, развития электротранспорта и беспилотных технологий, мерах стимулирования возобновляемой энергетики, модернизации российских предприятий. В дискуссии также принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и инструменты поддержки на региональном и федеральном уровне для модернизации российских предприятий. На сегодняшний день существует перечень из 630 технологий, утвержденных Правительством для заключения специальных инвестиционных контрактов, локализации и внедрения на территории России. И еще более чем на 400 есть предложения от бизнеса. Это технологии, которые оптимизируют производственные циклы, автоматизируют производственные процессы, повышают конкурентоспособность – без них невозможно говорить о современном производстве», – отметил Мантуров.

«Есть мнение, что все умные дети хотят поскорее вырасти и уехать из России. Но я думаю, что это совершенно не так. Сегодня вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым я встретился со школьниками, которые не просто хотят остаться на Урале, они мечтают сделать его лучше», – добавил Куйвашев.

Также на полях выставки Российское общество «Знание» организовало экскурсию для школьников и студентов, которую провел программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин. Он рассказал о новейших технологических разработках российской и зарубежной промышленности, в том числе разработках по борьбе с распространением COVID-19, технических новинках в области судоходства, транспортной, авиационной промышленности, достижений области робототехники и цифровизации.

Днем ранее Российское общество «Знание» организовало лекцию министра здравоохранения Михаила Мурашко для студентов вузов Екатеринбурга об особенностях российского здравоохранения.

Напомним, российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны. На экскурсиях в знаковых местах, которые провели губернаторы, побывали участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Со школьниками и студентами главы регионов обсудили историю известных достопримечательностей и перспективы развития городов.