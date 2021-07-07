Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке В пробах гребцов сборной России нашли мельдоний Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию 7 июля 2021, 12:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами перед их поездкой на Олимпиаду в Токио, встреча прошла в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Наш президент уже проводил наших олимпийцев «на битву». Только не «на битву», а на спортивные соревнования олимпийские. Уже члены команды встречались с президентом в Кремле», – передает его слова РИА «Новости». Песков уточнил, что более массовой встречи со спортсменами не планируется: «Нет, она уже была». Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тыс. спортсменов. Из-за пандемии Игры были перенесены на год. Ранее Путин заявил, что сборной России окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии.

Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Состоялся первый разговор Путина и нового премьера Израиля 5 июля 2021, 14:27

Фото: Abir Sultan/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили сохранение исторической правды о Второй мировой войне, противодействие героизации нацизма и отрицанию Холокоста, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Беннет обсудили предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня. «Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов», – отметили в Кремле. В июне новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. До этого Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет подряд. Путин выразил соболезнования семье Меньшова 5 июля 2021, 16:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким. «Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном 5 июля 2021, 21:54 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне», – говорится в сообщении. Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавляется в сообщении. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. Матыцин назвал инициатора запрета медведя на купальниках российских синхронисток 6 июля 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Изображать медведя на купальниках, в которых российские синхронистки собирались выступать на Олимпиаде в Токио, запретил Международный олимпийский комитет (МОК), заявил министр спорта Олег Матыцин. «С медведем сложно, это было решение МОК. Официальная парадная форма сборной России ни у кого не вызывает сомнения, она ассоциируется с нашей страной, как и цвета этой формы. Уверен, все зрители Олимпиады будут понимать, что это представители России», – передает РИА «Новости» слова Матыцина во время встречи с представителями спортивных некоммерческих организаций и физкультурно-спортивных обществ. Ранее пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина рассказала, что синхронисткам из России запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио. МОК объяснил это решение тем, что медведь ассоциируется с Россией. Кроме того, из композиции «Калинка» попросили убрать слово «Россия», которое звучало на английском языке. Путин прибыл в Кемерово 6 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства – посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса». Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает РИА «Новости». Все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу. Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе 6 июля 2021, 16:44 Текст: Евгения Шестак

Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области в ближайшие пять лет, заявил президент России Владимир Путин. «Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться по меньшей мере 40 тыс. новых современных рабочих мест. Ранее Путин заявлял о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. Кремль анонсировал визит Путина в Кемерово 5 июля 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, несмотря на пандемию, при этом будут соблюдаться все эпидемиологические предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Региональные поездки будут продолжаться, безусловно», – передает ТАСС слова Пескова. «Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово, завтра он будет работать в Кемерово. Все мероприятия в рамках этой поездки будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе. «Также в ближайшее время мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», – передает РИА «Новости» слова Пескова о графике президента России. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова 5 июля 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями семье режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося 5 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент глубоко соболезнует. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, семье Владимира Меньшова», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Путину продемонстрировали строительство культурного кластера в Кемерове 6 июля 2021, 18:55 Президент Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово проинспектировал строительство объектов Сибирского кластера искусств, губернатор региона Сергей Цивилев рассказал главе государства о проектах культурно-образовательного и музейно-театрального кластера. «Хороший кластер получился», – сказал Путин в ходе осмотра площадки строительства и информационных стендов. Он подчеркнул, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири «не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург», передает ТАСС. Проект Театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса Путин назвал «конфеткой». Он уточнил у представителя подрядчика, будет ли объект сдан до конца 2023 года. «Очень будем стараться», – ответил строитель. «Надо к концу 2023 года. Сами знаете, стоит только затянуть, проблем только будет больше. И дороже [проект станет], и нарастают другие сложности», – подчеркнул Путин. Кузбасс в 2018 году стал одним из четырех регионов (наряду с Приморьем, Севастополем и Калининградской областью), получившим право на строительство культурного кластера. Культурно-образовательная часть проекта возводится в Ленинском районе Кемерова, часть зданий планируется сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Музейно-театральный комплекс должен быть открыт до 2023 года, помимо Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), в него войдут филиал Государственного Русского музея и Кузбасский центр искусств. Россиянам предложили поддержать олимпийскую сборную песней 6 июля 2021, 16:37 Текст: Елизавета Булкина

Министр спорта Олег Матыцин встретился с представителями спортивных некоммерческих организаций и физкультурно-спортивных обществ, с которыми обсудил мероприятия в поддержку российской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, был дан старт народному проекту «Верим в Россию!», в рамках которого любой россиянин сможет поддержать спортсменов песней. Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Всероссийская федерация школьного спорта инициировали всероссийский флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Любой человек, который захочет поддержать российских олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки спортсменов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «До начала Олимпийских игр остается чуть больше двух недель. Мы можем гордиться тем, что наши спортсмены завоевали 278 олимпийских лицензий. В Токио поедут почти 350 российских спортсменов. Подготовка к Играм была и остается очень сложной. Она была продлена на год в связи с переносом Игр. Кроме того, остается опасность распространения коронавируса, и наша команда тренируется сейчас практически в режиме обсервации, со строгим контролем тестирования», – сказал Матыцин. «Спортсменам необходима поддержка страны. Очень важно поддержать нашу сборную, объединить страну вокруг идеи спорта и Олимпийских игр. Наша задача – создать атмосферу единения, поддерживать наших олимпийцев здесь, в России, говорить об их достижениях, рассказывать об их подвигах. Олимпийские ценности – солидарность, взаимоподдержка, вера друг в друга – всегда были и остаются непреходящими. Абсолютно уверен в том, что вместе нам удастся помочь нашей команде почувствовать энергию всей страны», – добавил глава ведомства. Поддержать российских спортсменов также призвала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина. «В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно. Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов – это удар по спортсменам. Наша задача – поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать и болеть за них», – сказала спортсменка. Общественные организации планируют провести кампании в социальных сетях для привлечения людей к поддержке российских спортсменов. Для этого будут проведены конкурсы, созданы баннеры и видеоролики, аватарки и маски для соцсетей с флагом Российской Федерации и олимпийскими кольцами. Также активно будут распространяться информация о российских олимпийцах, статьи и новости о выступлении сборной команды России в Токио. 23 июля в Токио стартуют Игры XXXII Олимпиады. Впервые Игры будут проходить на фоне ограничений в связи с пандемией. Российским спортсменам придется выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов. Путин возложил цветы к памятнику «Память шахтерам Кузбасса» 6 июля 2021, 17:01 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», сообщила пресс-служба Кремля. Монумент находится в музее-заповеднике «Красная горка» – исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник авторства скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона. «Глава государства также посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 300-летию образования Кузбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, 6 июля Путин прилетел в Кемерово. В рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Путин поздравил Назарбаева с днем рождения 6 июля 2021, 10:55 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения», – сообщается на сайте Кремля. Во вторник Назарбаеву исполняется 81 год. Ранее Назарбаев рассказал Путину, что от коронавируса его спасли российские врачи. Первый президент Казахстана заболел 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы 7 июля 2021, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Борьба с преступлениями в киберсреде и незаконной миграцией, обеспечение экологической безопасности являются общими задачами для всех европейских стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств. По его оценке, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции находятся в числе вопросов, которые заслуживают «самого серьезного внимания». «Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента», – передает ТАСС слова Путина. Как отметил глава государства, российская прокуратура активно работает по всем этим направлениям. Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности. Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров. Напомним, ранее в среду в посольстве России в Вашингтоне заявили, что Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности. Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 7 июля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26. «С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном в среду на сайте Кремля. В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших. Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.