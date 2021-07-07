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Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму
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В Крыму следует ужесточить ограничительные меры по профилактике коронавируса в связи с ростом заболеваемости, заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина», – цитирует РИА «Новости» Пеньковскую.
По ее словам, в связи с этим будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий список городов с более жесткими ограничениями, в который уже включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта.
Кроме того, она отметила, если негативные тенденции по росту распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться, к августу будет подниматься вопрос прекращения приема на отдых организованных групп детей из других регионов страны.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.
Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.
Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии
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Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости».
«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса.
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Минздрав допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России
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Ряд зарубежных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал ТАСС, что Минздрав разрешил провести в России клинические испытания китайской вакцины CanSino Biologics.
«Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – рассказал он.
Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт».
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
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Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы
Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию.
Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости».
Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
Ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших
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Последствия коронавируса почти 40% переболевших ощущают на протяжении еще семи-девяти месяцев после выздоровления, среди них головная боль и быстрая утомляемость, говорится в исследовании ученых Женевского университета в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG).
Отмечается, что коронавирус может вызывать такие продолжительные симптомы, как «постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства», также встречаются проблемы с сердцем. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован COVID-19. В результате исследования выяснилось, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает ТАСС.
«Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)», – говорится в сообщении.
При этом ученые отметили одну тенденцию: те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными проявлениями болезни. Также у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев.
Ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме пояснила, что длительные симптомы после COVID-19, «как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль». «Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», – сказала исследовательница. Кроме того, у людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляются мышечные боли.
Ранее ученые рассказали об изменении симптомов коронавируса.
В Крыму пообещали жесткий ответ на проходы британских кораблей
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В случае повторения инцидента с британским эсминцем Россия ответит жестко и адекватно, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб является провокатором высшего ранга.
«Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.
Он отметил, что властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции.
Ранее Рааб заявил, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Песков оценил возможность закрытия границ регионов из-за коронавируса
В ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – сказал Песков, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ.
Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий. «Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869.
В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID
Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств.
«Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС.
В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.
Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V».
Журнал Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V»
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Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность, написал ведущий научный журнал Nature.
В публикации указывается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину, передает ТАСС.
Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации.
Издание приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%.
К похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.
В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%.
Данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 тыс. 387 вакцинированных и 146 тыс. 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Ранее заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
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С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения
Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе.
«Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости».
Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.
В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения
Мэр Ялты Янина Павленко предупредила о возросшей угрозе оползней после наводнения, зарегистрировано 600 опасных участков.
«Изменение климата ставит нам новые вызовы, приводит к экстремальным погодным условиям. На территории Крыма всего зарегистрировано 1,5 тыс. оползней, из них 600 оползней – на территории Ялты. Почва нагружена водой. Мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнением могут случаться оползни», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщают РИА «Новости».
Она призвала местных жителей сообщать о выявленных деформациях и нарушениях опорных стен, обвалах грунта, чтобы «держать руку на пульсе». Для этого будут созданы специальные группы в соцсетях.
Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. В воскресенье три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.
Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки
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Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, сообщает РИА «Новости».
Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты.
Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
«Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».
Как уточнил врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.
«Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он.
Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет.
В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков.
Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
В Бразилии обнаружили три новых штамма COVID
Ученые обнаружили три новых мутации варианта «гамма» коронавируса нового типа, получивших распространение в бразильском штате Амазонас начиная со второй половины мая, сообщает портал UOL.
По словам вирусолога Фелипе Навеку из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при минздраве Бразилии, ученые полагают, что непрерывная циркуляция варианта «гамма» среди населения Амазонии, для которого характерен высокий уровень иммунитета, приобретенного как вследствие непосредственного заражения SARS-CoV-2, так и в результате вакцинации, могла поспособствовать возникновению второго поколения штамма P.1, которое окажется более стойким к лечению, передает ТАСС.
Исследователи пытаются выяснить насколько вероятна возможность массового распространения этих новых разновидностей инфекции среди населения с высокой долей вакцинированных. Вместе с тем, отмечает Навека, одна из мутаций имеет общие черты с вариантом «дельта», вызвавшим рост числа госпитализаций в Великобритании. «Мутация P681H уже встречалась в образцах из штатов Гояс и Сан-Паулу, но рост заражений в Амазонасе заставляет обратить внимание на этот случай», – говорит один из авторов работы.
По мнению ученых, эти подвиды SARS-CoV-2 «вероятно продолжат распространяться по штату Амазонас и другим бразильским штатам в ближайшие месяцы» и станут доминирующими, как ранее это произошло с вариантом «гамма».
Ранее ученые из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл (США) спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавируса.
В посольстве Кубы назвали «технической проблемой» ситуацию с изолированными российскими туристами
Кубинские власти привержены незамедлительному урегулированию ситуации с российскими туристами в Варадеро, заявил советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, отметив, что это техническая проблема, которая не должна повторяться.
Карлос Эскалона также подчеркнул, что на Кубе борьба с третьей волной пандемии была весьма напряженной из-за весьма агрессивного и заразного штамма. По его словам, в результате некоторые лаборатории работают на пределе своих возможностей, передает РИА «Новости».
«На Кубе насчитывается более 30 лабораторий, из которых более половины были созданы за последние 12 месяцев. В разгар эпидемии Куба также сталкивается с погодными явлениями и их последствиями. С другой стороны, на Кубе продолжается массовая вакцинация с использованием собственных вакцин, и уже почти два миллиона кубинцев вакцинируются тремя дозами, что составляет 20% населения страны», – заявил советник, подчеркнув, что последнее, хотя и является позитивным фактором, создает дополнительную нагрузку на кубинскую систему здравоохранения.
Ранее посол в Гаване Андрей Гуськов заявил, что резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну.
Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.