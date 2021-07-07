Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму

В Крыму следует ужесточить ограничительные меры по профилактике коронавируса в связи с ростом заболеваемости, заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина», – цитирует РИА «Новости» Пеньковскую.

По ее словам, в связи с этим будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий список городов с более жесткими ограничениями, в который уже включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта.

Кроме того, она отметила, если негативные тенденции по росту распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться, к августу будет подниматься вопрос прекращения приема на отдых организованных групп детей из других регионов страны.

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что всех сотрудников санаторно-курортной отрасли в Крыму планируется привить от коронавируса. Также в Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов.

Напомним, кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос.