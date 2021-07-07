Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка Су-30 отогнали Poseidon от границы России над Черным морем 7 июля 2021, 12:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны России. «Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркивается в сообщении. Напомним, в понедельник депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова.

Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Фото: Nina Liashonok/ZUMA/ТАСС

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка 7 июля 2021, 08:26

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости». По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен. При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он. Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства. «Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля. МИД: Провокаторы в Черном море получат по носу 6 июля 2021, 12:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Великобритании и другим желающим следует оставить провокации в Черном море и «не соваться» нарушать границы России, отпор будет дан любому авантюристу, «по носу они получат», заявил во вторник замглавы МИД Сергей Рябков. Говоря об инциденте с эсминцем «Дефендер», Рябков отметил, что Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. «А высокая конфликтогенность этой темы понятна всем... При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами – это провокаторы. Вне зависимости от того, что они пишут у себя на карточках, какие должности они занимают», – подчеркнул Рябков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Международная жизнь». «С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место где подобного рода игры допустимы», – заявил он. Он подчеркнул, что Москва «готова дать отпор любому авантюристу» и нарушителям своих границ в Черном море, но не будет этого делать, этот сигнал со стороны президента должен быть услышан в Лондоне, указал Рябков. «Вопрос серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения, и то, что прозвучало на прямой линии у президента, просигнализировало об архисерьезности этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее», – пояснил Рябков. «Лучше оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», – резюмировал замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Офицер НАТО предсказал войну в Черном море 6 июля 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что действия России в Черном море якобы привели к увеличению количества эсминцев, из-за чего в акватории может произойти инцидент, после которого начнется война. По словам Табаха, опасную ситуацию в Черном море якобы создал президент России Владимир Путин. По приказу главы государства, якобы происходит провокация кораблей НАТО на столкновение, передает телеканал 360 со ссылкой на издание «Обозреватель». «Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как «Дефандер», как «Кук», россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться пресечь путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту», – заявил Табах. Он добавил, что по такому сценарию часто начинались конфликты и войны. При этом Табах отметил, что сейчас Черное море не играет большой стратегической роли. Акватория просматривается и простреливается со всех сторон. Офицер заявил, что Черное море окажется закрытым, стоит лишь Турции перекрыть пролив Босфор. Ранее СМИ сообщали, что одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая. При этом в США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией в Черном море. «Тайфун-ВДВ» вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой 5 июля 2021, 08:28

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», готовящийся к поставкам в российскую армию, получил модернизированный боевой модуль с 30 мм пушкой, обладающий уникальной для своего класса оружия дальностью поражения, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель» Игорь Зарахович. «По результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка – это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4 <...> Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении», – передает РИА «Новости» слова Зараховича. Собеседник агентства воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако отметил, что она стреляет значительно дальше другого оружия данного класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров). По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика данного модуля – ЦНИИ «Буревестник» фактически создали его для «Тайфуна-ВДВ» заново – им пришлось его полностью перепроектировать минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика. «Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, её возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас всё соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает», – отметил Зарахович. Конструктор считает, что приняв на вооружение «Тайфун-ВДВ», российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что даст возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела. «Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны. В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол 5 июля 2021, 12:29 Текст: Алина Назарова

Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» проекта 10510 («Лидер») заложен на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Вы знаете, что на Дальнем Востоке идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», – сказал он, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что «по результатам 2020 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1%, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок». В то же время Путин попросил вице-премьера Борисова доложить о диверсификации предприятий ОПК. «Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?» – обратился президент к Борисову в начале встречи. Ранее Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, отметив, что страна будет дальше его развивать. Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать. В Японии потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы 7 июля 2021, 07:46

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Текст: Дмитрий Зубарев

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах, передает РИА «Новости». Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan. «Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море», – заявил hy3. «Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!», – призвал пользователь satan. «Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?», – задался вопросом kvx. «Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?», – задался вопросом uen. «Опять наше правительство примется выражать «сожаления». Япония превращается в жалкого цыпленка!», – добавил usa. Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке. Военные США тайком ночью покинули авиабазу Баграм в Афганистане 6 июля 2021, 10:36

Фото: army.mil

Текст: Алина Назарова

Американские военные покинули аэродром Баграм в Афганистане ночью, не уведомив нового афганского командира авиабазы. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда. Власти США объявили 3 июля, что полностью покинули свой самый большой аэродром в Афганистане – Баграм. Уже 5 июля армия Афганистана демонстрировала журналистам опустевшую авиабазу. «Мы слышали о том, что американцы покинули Баграм, и получили подтверждение этому к 7.00», – заявил новый командующий Баграма генерал Мир Асадулла Кохистани, добавив, что американцы полностью обесточили базу и отключились от ее управления. «Все находится под нашим контролем, включая сторожевые вышки, воздушное сообщение и больницу», – добавил военный. Баграм долгое время был символом сил Запада, развернутых для поддержки афганского правительства, которое после начала вывода войск столкнулось с наступлением талибов. Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ. Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге 6 июля 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях подняты по тревоге в ходе начавшихся учений, сообщили в Минобороны. «Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений. В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах», – приводит сообщение Минобороны ТАСС. По информации военного ведомства, в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78. «Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля», – сообщили в министерстве. В минувшую субботу морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО. В Болгарии британских военных призвали поблагодарить русских за «пощаду» 4 июля 2021, 15:11 Текст: Ксения Панькова

На болгарском портале Факти появился материал, посвященный обострению ситуации в Черном море. Читатели портала, комментируя ситуацию с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, выразили мнения, что те, кто были на корабле, должны благодарить русских «за пощаду». В своей статье издание стоит на антироссийских позициях. Автор отмечает, что учения «Морской бриз» помогут становлению морского флота Украины. А во всем негативе якобы виновата Россия, передает «Московский комсомолец». Однако среди читателей оказалось много сторонников России, которые не согласились с позицией автора и портала. Они отметили, что действия британского эсминца скорее раздразнили, чем напугали Россиию. «Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и квакание Запада: «Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации… у них остались друзья и родственники», – считает один из читателей. Остальные напомнили, что автор – Марк Ольшевский, выступает на стороне Украины, и ожидать от него иного не стоило. «Статья юмористическая и забавная, не имеющая ничего общего с реальностью», – пишут болгарские читатели. «НАТО плывет ... но Крым остается российским и останется таковым!», – подчеркивается в комментарии. «Озеро Русское. Кто не понял, тот поймет. И традиционно трудным способом», – считает один из болгарских пользователей. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем «Дефендер» в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США. Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца. Позднее Нидерланды заявили, что истребители ВКС якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что голландский фрегат «Эвертсен» двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. На прошедшей прямой линии Путин заявил, что даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны. Он заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Крейсер «Москва» возвращается в Севастополь после похода в Средиземноморье 5 июля 2021, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из похода в Средиземное море, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. «Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» осуществляют прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор», – передает ТАСС сообщение флота. Уточняется, что отряд кораблей совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь. В Средиземном море он выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота России в дальней морской зоне. «После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», – добавили на флоте. Как пояснили в пресс-службе, это был первый выход «Москвы» в дальнюю морскую зону после ремонта и модернизации. Ранее экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море. Российские военные начали слежку за кораблем-разведчиком Франции в Японском море 5 июля 2021, 22:01 Текст: Елена Мирошниченко

Силы Восточного военного округа (ВВО) осуществляют контроль за разведывательным кораблем Франции Dupuy-de-Lоme, который вошел в Японское море 5 июля, сообщил Национальный центр управления обороной России. «Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем Dupuy-de-Lоme ВМС Франции», – передает РИА «Новости» сообщение Центра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы Россия потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы. В Кремле обеспокоились развитием обстановки в Афганистане после вывода военных США 5 июля 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация», – сказал Песков, передает ТАСС. При этом он уточнил, что Россия не ведет обсуждений с властями Афганистана о вводе военного контингента в эту страну на фоне обострения ситуации в приграничных районах. Администрация США до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. При этом в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Дальность плавания патрульных кораблей 22160 увеличили до 7 тыс. миль 6 июля 2021, 10:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Дальность плавания патрульных кораблей проекта 22160 увеличена на 1 тыс. миль – до 7 тысяч, фактически корабль стал неограниченной зоны плавания, сообщил гендиректор АО «Объединенная промышленная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов. «Корабль с очень хорошей мореходностью, с дальностью плавания до семи тысяч миль с возможностью размещения экипажа, наличием всех необходимых условий для хранения. Это корабль неограниченной зоны плавания», – передает РИА «Новости» слова Мистахова. Кроме того, отметил он, вместе с Северным проектно-конструкторским бюро корабелы Зеленодольска вооружили экспортную версию корабля ударными комплексами Club (экспортная версия «Калибра») и зенитными комплексами «Панцирь-МЕ» побортно. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий должны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – 1700 тонн, численность экипажа – порядка 80 человек. Напомним, в январе патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму. На российской базе в Таджикистане проверили боеготовность С-300 6 июля 2021, 17:59 Текст: Евгения Шестак

На 201-й российской военной базе в Таджикистане состоялась проверка боевой готовности дивизионного комплекса зенитно-ракетных систем С-300, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС были подняты по тревоге. В ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы. По его словам, военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах. «Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300 ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции», – уточнили в пресс-службе. Комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии.