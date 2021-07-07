Активистка РДШ возвела памятник Семье на российском сервере игры «Майнкрафт»

Активистка Российского движения школьников, игрок сервера «Yоucrafts. Россия» игры Minecraft Лиза Жилина из Анжеро-Судженска создала на виртуальной карте памятник семье по случаю Дня семьи, любви и верности.

Ученица 9 класса школы №17 уже шесть лет изучает возможности мира Minecraft. Решив попробовать себя в роли создателя новых объектов на сервере, Лизе пришла идея придумать свой собственный памятник. Арт-объект в виде мужчины и женщины, которые решили сплести свои судьбы в семью, это ее архитектурная фантазия, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Я решила создать памятник, посвященный любви и верности. Я так вдохновилась, что решила показать его всем. Чтобы люди могли смотреть на него своими глазами, не выходя из дома. Он символизирует крепкую любовь людей и их величайшую силу духа», – сказала Жилина.

Активистка РДШ подчеркнула, что наша страна не мыслима без семьи, поэтому её объект стал логичным дополнением сооружений сервера. Теперь она размышляет над тем, к какой постройке приступить далее, ведь на каникулах много свободного времени, которое можно потратить с пользой.

«РДШ максимально поддерживает творческие инициативы ребят, помогая им раскрываться, поэтому создание памятника семье – это особое событие, так как это индивидуальный замысел нашей активистки. Многие говорят, что игры и традиционные ценности несовместимы, но ребята доказывают обратное. День семьи, любви и верности относительно новый праздник для нашей страны, но имеющий глубокие корни. Он удивительно светлый и чрезвычайно важный, ведь семья – это крепкая основа нашей страны и крепость любого гармоничного человека. Как видим, дети это прекрасно понимают и используют новые форматы для самовыражения», – поделилась исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более восьми месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и многие другие.

Инициаторами идеи стали сами дети – более 1000 активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов. Например, приурочив свою работу к 7 годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, активист РДШ Иван Афанасьев из Липецка воссоздал живописную достопримечательность Севастополя Херсонес. А ко Дню России девятиклассница из Анжеро-Судженска Елизавета Жилина воссоздала памятник небесному покровителю Санкт-Петербурга Святому Благоверному Великому князю Александру Невскому.

Ранее активист Российского движения школьников вместе с командой единомышленников и администраторов российского сервера воссоздали Брестскую крепость в виртуальной вселенной Minecraft.