Мишустин поручил сверить данные о вакцинированных со сведениями на госуслугах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса со сведениями на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства указывается, что поручение адресовано Минздраву, Роспотребнадзору, Минцифры, а также органам исполнительной власти субъектов России.

«Обеспечить выверку сведений о гражданах, содержащихся в реестре вакцинированных, для обеспечения возможности получения электронного сертификата вакцинированного в личном кабинете пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в обязательном порядке без заявлений граждан», - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минцифры обеспечить предоставление пользователям портала госуслуг данных о тестах на коронавирус и прививках от него, в том числе сделанных в частных клиниках.

Указывается, что обращения граждан по вопросам коронавируса будут рассматриваться в течение суток.

Главе Роспотребнадзора Анне Попова поручено обеспечить взаимодействие главных государственных санитарных врачей в регионах с органами исполнительной власти по вопросам коронавируса.

Кроме того, надзорному ведомству следует в трехдневный срок разработать и утвердить изменения в санитарно-эпидемиологические требования к территориям городских и сельских поселений, определив для санаторно-курортных организаций порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничения доступа для посторонних людей.

Эти нормы должны действовать до 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России создадут цифровой генетический паспорт пациента.

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