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7 июля, среда | Последнее обновление — 10:37 | vz.ru
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Рябков назвал небылицами сообщения о причастности России к кибератаке на США
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Те, для кого нежелательна перспектива нормализации отношений России и США продолжают «придумывать небылицы» о хакерских атаках, якобы связанных с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о том, что на прошлой неделе предположительно «связанная с Россией» хакерская группировка Cozy Bear якобы взломала Национальный комитет республиканской партии США.
Рябков отметил, что в США «немало тех, кому перспектива хотя бы относительной стабилизации российско-американских отношений претит, кому такая перспектива представляется нежелательной». «Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, из-за «отсутствия фантазии» у авторов подобных материалов им «приходится» использовать «вторсырье». «В виде вот этих басен про неких российских хакеров. Вот и все», – констатировал замминистра.
Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе «российскими правительственными хакерами» Нацкомитета Республиканской партии США. В Республиканской партии США также заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Лавров предупредил о последствиях новых недружественных шагов США
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Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека».
«Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». К слову, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», – добавил министр.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Москва считает, что саммит Россия – США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает. «При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», – указал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что президент США Джо Байден во время саммита в Женеве не пытался проявлять менторство, с главой российского государства Владимиром Путиным разговаривать в таком тоне невозможно.
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что на российских властях якобы лежит ответственность за пресечение действий хакеров на территории России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
«Я подчеркну, что взгляд президента [США Джо Байдена] и взгляд администрации [Соединенных Штатов] заключаются в том, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно правительство России, они все равно несут ответственность», – приводит мнение Псаки ТАСС.
«В отношении того, какие действия мы можем предпринять или не предпринять, то я дам возможность нашей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, решить это», – сказала Псаки в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Россия допустила участие США в урегулировании на Украине
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Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.
Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
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Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Песков рассказал, почему Байден не может выстраивать добрые отношения с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент Джо Байден не может выстраивать добрые отношения с Москвой, так как в США такая риторика не воспринимается.
«Президент США, к сожалению, не может сказать, что нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное, мы их накажем, если что. Ведь мы слышим по-прежнему именно такую риторику, потому что в Америке просто невозможно говорить о хороших отношениях с Россией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
Песков отметил, что президент США имеет обременение в виде других ветвей власти и мнения политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой. «Второе, это проблема, с которой неоднократно уже мы сталкивались. Дело в том, что президент Путин, он, когда он что-то говорит, он это и имеет в виду. И когда он это имеет в виду, он потом это реализует в жизнь, по возвращению домой», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».
«В данном случае президент Соединенных Штатов, он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти. И в виде, скажем так, мнения политистеблишмента у себя дома, который не допускает какого-либо конструктивизма в отношении с русскими», – добавил он.
По его словам, России только слышит от США, что они будут говорить с русскими там, где посчитают необходимым, а главное, накажут, если что.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что атмосфера Женевы была конструктивная и ориентирована на диалог тех, кто по многим вопросам имеет диаметрально противоположные позиции. Как подчеркнул Песков, «Конструктивизм» на саммите Россия-США в Женеве все-таки доминировал. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет», – сказал он.
«Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени», – добавил представитель Кремля.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности
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Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).
«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
Байден оценил ущерб американскому бизнесу от атаки хакеров на Kaseya
Хакерская атака на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа») причинила минимальный ущерб американскому бизнесу, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Утром наша команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, предоставила мне обновленные данные. Она [кибератака], судя по всему, нанесла минимальный урон бизнесу США, но мы все еще собираем информацию об атаке в ее полном объеме», – приводит ТАСС ответ Байдена вопрос о возможных ответных действиях Вашингтона.
«Я смогу сказать больше на эту тему в течение нескольких следующих дней, мы получаем более детальную информацию», – добавил Байден.
Ранее во вторник Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России.
В воскресенье Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.
По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США
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Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.
По сведениям источников Bloomberg, атака была осуществлена посредством взлома систем компании – поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. В статье приводится заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании «знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft».
Bloomberg при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля «не было признаков того», что сети комитета подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Он уточнил, что сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex «могла подвергнуться» внешнему вмешательству.
«Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР)», – заявил Рид. Bloomberg отмечает, что нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к атакам вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Песков прокомментировал сообщения о новой кибератаке на США
Кремль не располагает информацией, что Россия передавала данные США в связи с последней кибератакой на них, даты встречи по кибербезопасности пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены. Нет, не поступали», – ответил он на вопрос, поступали ли какие-то запросы из США по данной теме, передает РИА «Новости».
Песков напомнил, что президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом были достигнуты договоренности о создании механизма консультаций по теме кибербезопасности. «Пока мне неизвестно об этом», – прокомментировал пресс-секретарь президента вопрос о дате первой такой встречи.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на данные американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, сообщало, что первоначальной целью атаки с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний. Через системы этих компаний можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула уже более 1 тыс. компаний в 17 странах.
По версии Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. Агентство утверждает, что они якобы могут быть связаны с Россией. В то же время президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия.
В работе TikTok произошел глобальный сбой
В ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальной сети TikTok, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции, Италии, Германии, Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США. Сообщившие о сбоях пользователи в основном испытывают трудности с просмотром видео, передает ТАСС.
Напомним, 29 июня пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google. В тот же день сбой зафиксировали в работе соцсети Instagram. Еще один похожий случай произошел в 24 июня. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram.
Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Перед этим пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.
Россия отреагировала на обвинения в атаке на Республиканскую партию
Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
«Обратили внимание на публикацию [агентства] Bloomberg от 6 июля о якобы взломе «российскими правительственными хакерами» компьютерных систем Национального комитета Республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления», – приводит текст заявления ТАСС.
В комментарии особо отмечается, что «в самой Республиканской партии опровергли факт кибернападения». «Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», – констатировали в дипмиссии.
В посольстве призвали журналистов агентства «вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения». «Напомним, что в ходе саммита президентов России и США в Женеве тематика кибербезопасности заняла одно из центральных мест. Была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме», – указывается в тексте.
«Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают», – заявили в посольстве.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
Ранее посольство России в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
В Республиканской партии США отреагировали на сообщения о кибератаке
Хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии США, говорится в заявлении главы аппарата сотрудников комитета Ричарда Уолтерса.
«На выходных нам стало известно, что атаке подвергся сторонний поставщик [IT-услуг] Synnex. Мы немедленно перекрыли доступ к нашим облачным серверам из сети Synnex. Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами [корпорации] Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что [хакеры] не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии», – приводит ТАСС слова Уолтерса, переданные Bloomberg.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
В Москве выразили надежду на обеспечение послу Антонову должного круга общения
Российская сторона рассчитывает, что послу Анатолию Антонову в Вашингтоне будет обеспечен должный уровень и круг общения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись и у посла [США Джона] Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами. В то же время в Москву вернулся посол США Джон Салливан.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Названы самые популярные соцсети в России
Наиболее популярными в России социальными сетями являются «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%) и YouTube (34%), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В сообщении Центра говорится, что «наиболее популярные в России социальные сети: «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан», передает РИА «Новости».
Также пользователей спросили о том, в какой из соцсетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением: «лидером» рейтинга стала «ВКонтакте» (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).
При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.
Среди респондентов 42% считают, что за последние пять лет в отечественном сегменте Сети выросло число оскорбительных постов и комментариев. Еще 27% полагают, что их число не изменилось, а 9% ответили, что их стало меньше.
Чаще всего российские интернет-пользователи сталкивались со следующими проявлениями травли в Сети: 10% получали в свой адрес грубые комментарии (49% встречали подобное по отношению к другим людям), 7% страдали от троллинга и злых насмешек в свой адрес (39% знают о таких случаях), 6% получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов (34% встречали подобное в адрес других людей), в отношении 5% распространялись оскорбительные слухи (31% были свидетелями подобных ситуаций), 3% получали угрозы насилия в свой адрес (21% видели подобное по отношению к другим людям), 2% были жертвой публикации приватной информации, интимных фотографий или видео (21% знают такие случаи), об 1% публиковались обидные фотографии или видео (26% видели подобное по отношению к другим людям).
Также россияне рассказали о способах борьбы с обидчиками: почти половина пользователей (49%) полагают, что лучший способ защититься от оскорблений и агрессивного поведения - блокировка обидчика и удаление его из контактов, 23% считают, что нужно обратиться в поддержку интернет-ресурсов, 22% предлагают игнорировать оскорбления, 19% считают, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, а 7% – перестать на время пользоваться социальными сетями.
В ходе опроса выяснилось, что «подавляющее большинство россиян (84%) пользуются интернетом, при этом 72% пользуются им ежедневно, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день». Не пользуются интернетом 16% россиян.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 июня. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее Верховный суд России определил размер штрафов за оскорбления в мессенджерах и соцсетях.
МИД заявил о планах провести в июле переговоры с США по стратегической стабильности
Москва надеется до конца июля провести установочный раунд диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Пока же непонятно, что будет происходить. Мы рассчитываем, что до конца июля мы встретимся, проведем первый установочный раунд, опять-таки подчеркиваю, в межведомственном формате, и дальше процесс получится некоторым образом структурировать», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что механизма с отстроенной, структурированной схемой ведения дел по стратегической стабильности с США нет.
«У нас есть договоренность, оформленная в совместном заявлении президентов в Женеве, о том, что мы будем вести энергичный, целенаправленный, сфокусированный, комплексный диалог по этим вопросам. Диалог на наш взгляд, на взгляд российской стороны, должен быть межведомственным, и наверное американцы с этим согласятся, он должен вестись на разных уровнях», – добавил Рябков.
По словам замглавы МИД, Москва считает, что помимо пленарных встреч в составе делегаций должны создаваться экспертные рабочие органы, которые тематически разобьют все то, что рассматривается сторонами в пленарных форматах и что вменено президентами двух стран «как путевое задание», по сегментам, блокам.
«Вот я надеюсь, что наши американские коллеги подтвердят нам готовность этот диалог вот так отстроить. Потом, когда мы поймем, в чем именно различия, но и возможные точки соприкосновения в наших подходах, тогда, я надеюсь, возникнет вопрос об организации официальных, то есть формальных переговоров. Я надеюсь, что американская сторона не уйдет от такой постановки вопроса», – подчеркнул он.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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