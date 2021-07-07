Рябков назвал небылицами сообщения о причастности России к кибератаке на США

США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности

Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).

«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.

«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.

При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.

Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.

Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.

В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».

Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».