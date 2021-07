Ученый предупредил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе Изменились правила возвращения из-за границы привитых россиян 7 июля 2021, 08:11 Текст: Алина Назарова

Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода коронавирусом, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения. Соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля. Согласно ему, россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сделать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства. «Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг», – уточняется в документе, передает РИА «Новости». Требования к въезжающим из-за рубежа россиянам ужесточили в мае – их обязали сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. До получения результатов лабораторного исследования вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Россия с 28 июня возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, также было увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд уже «открытых» стран: в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Ряд зарубежных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал ТАСС, что Минздрав разрешил провести в России клинические испытания китайской вакцины CanSino Biologics. «Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом – допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», – рассказал он. Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт». В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы 6 июля 2021, 17:37

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию. Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости». Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии 7 июля 2021, 05:56

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости». «Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ. Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами. «Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он. Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые назвали длительность последствий коронавируса у переболевших 6 июля 2021, 16:19

Последствия коронавируса почти 40% переболевших ощущают на протяжении еще семи-девяти месяцев после выздоровления, среди них головная боль и быстрая утомляемость, говорится в исследовании ученых Женевского университета в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG). Отмечается, что коронавирус может вызывать такие продолжительные симптомы, как «постоянная усталость, неврологические и психиатрические расстройства», также встречаются проблемы с сердцем. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован COVID-19. В результате исследования выяснилось, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы», передает ТАСС. «Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)», – говорится в сообщении. При этом ученые отметили одну тенденцию: те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными проявлениями болезни. Также у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30-45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через семь-девять месяцев. Ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме пояснила, что длительные симптомы после COVID-19, «как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль». «Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», – сказала исследовательница. Кроме того, у людей в возрасте 40-60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляются мышечные боли. Ранее ученые рассказали об изменении симптомов коронавируса. В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео 6 июля 2021, 20:14

В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение. Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики. На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение. Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи. Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут. Песков оценил возможность закрытия границ регионов из-за коронавируса 6 июля 2021, 15:18 Текст: Алина Назарова

В ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но в то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», – сказал Песков, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ. Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий. «Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения», – сказал Песков, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869. В Словакии зафиксировано 6698 случаев нежелательных последствий вакцинации от COVID 6 июля 2021, 17:22 Текст: Елена Мирошниченко

Словацкие медики с 26 декабря 2020 года до начала июля установили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один связан с российской вакциной «Спутник V», сообщил на своем сайте Государственный институт по контролю лекарств. «Государственный институт по контролю лекарств, по данным на 30 июня включительно, получил уведомления о 6697 подозрениях на нежелательные последствия прививок против коронавируса (в Словакии), из них 564, или 8,4%, носят серьезный характер. По вакцине «Спутник V» поступило одно уведомление о нежелательном последствии, что выразилось в повышении кровяного давлении (пациента, сделавшего прививку российским препаратом)», – приводит сообщение ТАСС. В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Напомним «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». В Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс» 6 июля 2021, 12:39 Текст: Елизавета Булкина

В трех провинциях Турции впервые зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. «[Случаи заболевания штаммом] «дельта плюс» были зафиксированы в трех разных провинциях у трех людей. Одной из провинций является Стамбул, в Анкаре случаев нет. Заболевшие не вакцинированы, их общее состояние в норме», – передает его слова ТАСС. Министр уточнил, что в Турции наблюдается «неуклонный рост случаев заражения штаммом «дельта». «Число провинций, где были зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом, достигло 30», – сказал он. Ранее главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». С большей части российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения 6 июля 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что результаты тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на Кубе. «Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых», – рассказала она РИА «Новости». Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. За сутки в России выявили 23,4 тыс. случаев коронавируса 6 июля 2021, 11:03

За минувшие сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5498, Московской области – 2536, Санкт-Петербурге – 1869. Всего в стране выявлено 5 658 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 737 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 139 316 человек. Накануне, 5 июля, в России было выявлено 24 353 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 975. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса 6 июля 2021, 11:55 Текст: Наталья Ануфриева

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина. Драпкина сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «нельзя делать (вакцинацию от коронавируса) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции». «Третье – это все же период лактации. Четвертое – это обострение любого хронического заболевания (...) Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура», – добавила она. Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что в данный момент проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет. «Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо», – рассказала Драпкина. Подчеркивается, что непривитые люди – это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны. Терапевт также рассказала на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО», что антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок и социальной дистанции после прививки нельзя, передает РИА «Новости». Полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, однако даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя. «Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию», – добавила Драпкина. Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на две-четыре недели. Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой. Ранее вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»: она не воздействует на ДНК человека. Напомним, вакцинация от COVID проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины – «Спутник Лайт». В посольстве Кубы назвали «технической проблемой» ситуацию с изолированными российскими туристами 6 июля 2021, 16:03 Текст: Ксения Панькова

Кубинские власти привержены незамедлительному урегулированию ситуации с российскими туристами в Варадеро, заявил советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, отметив, что это техническая проблема, которая не должна повторяться. Карлос Эскалона также подчеркнул, что на Кубе борьба с третьей волной пандемии была весьма напряженной из-за весьма агрессивного и заразного штамма. По его словам, в результате некоторые лаборатории работают на пределе своих возможностей, передает РИА «Новости». «На Кубе насчитывается более 30 лабораторий, из которых более половины были созданы за последние 12 месяцев. В разгар эпидемии Куба также сталкивается с погодными явлениями и их последствиями. С другой стороны, на Кубе продолжается массовая вакцинация с использованием собственных вакцин, и уже почти два миллиона кубинцев вакцинируются тремя дозами, что составляет 20% населения страны», – заявил советник, подчеркнув, что последнее, хотя и является позитивным фактором, создает дополнительную нагрузку на кубинскую систему здравоохранения. Ранее посол в Гаване Андрей Гуськов заявил, что резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну. Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации. Врач назвал самый безопасный вид поцелуев 6 июля 2021, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Во Всемирный день поцелуев, 6 июля, который в 2021 году приходится на третью волну пандемии коронавируса, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какой вид поцелуя меньше всего грозит человеку заражением вирусами. Лапа отметила, что наименее вредный с точки зрения медицины тип поцелуя – это тот, при котором контакт с биологическими жидкостями целуемого человека сводится к минимуму, передает «Ридус». «В макушечку можно. Но сейчас лучше и этого избегать, – пошутила терапевт. Она добавила, что в условиях распространения COVID-19 поцелуи становятся особенно опасны в силу специфики заболевания, когда носитель вируса может болеть бессимптомно и даже не догадываться, что заражает партнера. Врач напомнила, что близкие телесные контакты в таких условиях лучше сократить. «День поцелуев следовало бы перенести, пока пандемия не закончится, – сказала она. Ранее ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что в 2020 году на фоне пандемии доля россиян, которые приветствуют родных и друзей поцелуем, снизилась в 1,5 раза и составила 27% (с 40% в 2019). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венгрия анонсировала начало производства «Спутника V» 6 июля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия), сообщил на международном промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Стратегическое сотрудничество ведется также в области того, что в конце следующего года в Дебрецене будет открыт завод по производству вакцин, и мы намерены производить там «Спутник V», учитывая тот факт, что он применяется в 65 странах мира и, по всей вероятности, большой спрос на эту вакцину будет наблюдаться в будущем», – цитирует ТАСС Сийярто. По его словам, самую успешную программу в ЕС осуществили в Венгрии, и в этом большую роль сыграло прагматическое сотрудничество с Россией. «Я хочу четко сказать, что мы бы не смогли привить так быстро такое количество людей, если бы не закупили в России вакцину «Спутник V», – сказал он, отметив, что благодаря этому удалось привить 1 млн венгерских граждан. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.