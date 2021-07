Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию Следствие определило основные версии авиакатастрофы на Камчатке Китай выразил протест Японии из-за высказывания вице-премьера о Тайване 6 июля 2021, 13:47 Текст: Елизавета Булкина

МИД Китая выразил протест Японии в связи с высказыванием вице-премьера страны о необходимости совместной защиты Тайваня со стороны Японии и США в случае вторжения на остров Народно-освободительной армии КНР, заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. «Такого рода высказывания крайне ошибочны и рискованны, они серьезно нарушают принципы четырех китайско-японских документов, а также подрывают политическую основу отношений между КНР и Японией. Китай выражает в этой связи глубокое недовольство и возражает против этого. Мы уже заявили японской стороне решительный протест», – передает его заявление ТАСС. «Для описания бесчисленного числа агрессивных преступлений и злодеяний японского милитаризма в отношении Китая не хватит бумаги. При этом некоторые политиканы и по сей день не забывают о Тайване, что в полной мере свидетельствует о том, что они не сделали глубоких исторических выводов», – добавил Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что Китай сегодня – это давно уже не Китай той эпохи и не допустит попыток любых стран вмешаться в проблему Тайваня. «Никому нельзя недооценивать решимость китайской нации отстаивать государственный суверенитет родной страны, ее непоколебимую волю и могучие возможности», – заключил официальный представитель МИД КНР. Ранее вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо допустил, что в случае вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая, Токио и Вашингтон вместе будут вынуждены его защищать в рамках коллективной самообороны. По его словам, вторжение Китая на Тайвань будет связано с прямой угрозой национальной безопасности самой Японии. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР. Ранее министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая». МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.

Афины назвали Украину родиной греческой революции 5 июля 2021, 15:51

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине. «В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости». «Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр. По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза. «Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО. Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции». На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи». Названы сроки завершения строительства опытного образца ИЛ-96-400М 5 июля 2021, 21:40

Строительство опытного образца самолета ИЛ-96-400М планируется завершить в Воронеже в 2021 году, сообщается на портале органов власти Воронежской области. В понедельник вице-премьер России Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Воронеж посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. «В этом году ВАСО планирует завершить постройку опытного образца самолета ИЛ-96-400М», – говорится в сообщении. Ил-96-400М представляет собой глубокую модернизацию самолета Ил-96-300. Новая машина длиннее предыдущей версии на 9,5 м. Самолет имеет длину 64 м, размах крыла 60,1 м и высоту 15,7 м. Модернизация предполагает не только увеличение размеров и взлетной массы лайнера (она выросла на 20 т и составляет 270 т), но и полную замену навигационного оборудования. Самолет Ил-96-400М оснащен двигателями ПC-90А1. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, зачем Россия модернизирует созданный еще в советское время лайнер. Москалькову госпитализировали с COVID 5 июля 2021, 20:44

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, она чувствует себя удовлетворительно, сообщили в окружении омбудсмена. «Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», – приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану. Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявили 24353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. На Украине рассказали о плане захвата Донбасса 6 июля 2021, 08:40

Вооруженные силы Украины способны захватить часть территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, Украина не выполняет Минские соглашения не просто так. Он отметил, что документ, который был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не имеет обязательного характера, пишет ФАН. «Политическая часть Минских соглашений является дискутабельной. То есть она является предметом переговоров. В чем вся загвоздка: все почему-то думают, что минские договоренности являются безальтернативными и должны быть обязательно выполнены. Но это не так. «Минск – 2» является доброй волей сторон. Это международно-правовой договор, который не имеет обязательного характера, то есть за его невыполнение не наступают правовые последствия. А это означает, что документ выполняется, когда есть добрая воля двух сторон», – сказал он. Также он заявил, что Минские соглашения не были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. По его словам, в английском варианте документа нет слова «одобряет», а есть – «приветствует». Именно из-за этого, заявил Арестович, Украина и не должна выполнять минские договоренности. Советник украинской делегации в ТКГ рассказал и о военном пути решения конфликта в Донбассе. По его словам, вооруженные силы Украины могли бы захватить ДНР и ЛНР, захватив часть территории. Это бы сделало, по его мнению, невозможным дальнейшее существование народных республик. «Что такое Донбасс – большая городская агломерация, поэтому для нас такие жертвы неприемлемы. Единственный вариант, когда мы можем пойти в вооруженное наступление – если нам навяжут войну. Тогда мы пойдем в контрнаступление. Но сами мы «освобождать» Донбасс военным путем не будем. Нас от наступления останавливает только плотная городская застройка. А это означает, что если будут идти бои, то неминуемо будет гибнуть мирное население. Отвоевать Донбасс мы, конечно, можем. Мы освободим ту часть территории, которая сделает дальнейшее существование ДНР и ЛНР невозможным. Мы окружим, разделим и будем доставать артиллерией до границы с Россией», – резюмировал он. Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии 6 июля 2021, 07:27

Власти Литвы в политическом угаре уже не ведут подсчет пострадавших от антибелорусских санкций компаний, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что недавно Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, среди прочего были наложены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. «Чем санкции обернулись для самих европейцев, в частности литовцев? По оценкам начальника порта Клайпеды Латакаса, на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба. Подавляющая часть из которых – калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены. Потери от операционной деятельности будут критическими. Литовские эксперты все как один заявляют, что замену белорусскому калию найти будет, скорее всего, почти невозможно. Политический обозреватель Алексей Ильяшевич прямо говорит: «власти Литвы пролоббировали «смертный приговор» Клайпедскому порту», – отметила Захарова. Как отметила дипломат, «побочно жертвой станет АО «Литовские железные дороги», четверть грузовых перевозок которых обеспечивает Белоруссия. «За ним, как костяшки домино (последуют) смежные и подчиненные предприятия – это все говорят эксперты», – добавила официальный представитель МИД России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как ради наказания Лукашенко Литва лишает себя миллиардов долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров предупредил о последствиях новых недружественных шагов США 6 июля 2021, 02:57

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека». «Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». К слову, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», – приводит слова Лаврова ТАСС. «Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», – добавил министр. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Москва считает, что саммит Россия – США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает. «При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», – указал Лавров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что президент США Джо Байден во время саммита в Женеве не пытался проявлять менторство, с главой российского государства Владимиром Путиным разговаривать в таком тоне невозможно. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа возможная причина исчезновения Ан-26 с пассажирами на Камчатке 6 июля 2021, 08:50

Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могло произойти в результате ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости, сообщил источник в экстренных службах. «По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки техники пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», – сказал источник ТАСС. По данным из открытых источников, самолет эксплуатировался с 20 октября 1982 года, а выпущен был 24 мая. Его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года. Его первым эксплуатантом был «Аэрофлот», также эксплуатантами были Air Mali, Perm Motors и другие. У нынешнего оператора самолет находится с 2013 года. Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. По данным прокуратуры, предварительно, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно 5 июля 2021, 17:46

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи. «Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно». Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию 5 июля 2021, 18:05

Французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом, сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь. «Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», – цитирует РИА «Новости» Грималь. В свою очередь президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, комментируя поправки поправки к Федеральному закону №171 «О регулировании алкогольной продукции», заявил, что настоящее шампанское делается во французской Шампани. «Очень важно защищать российские вина на нашем рынке и оказывать им всестороннюю протекцию. Но принимаемые законодательные меры должны быть разумными и не противоречить здравому смыслу», – добавил он. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года. Накануне Bloomberg со ссылкой на сообщение компании сообщил, что Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которая будет поставляться в Россию, как «игристое вино». Эксперт назвал четыре главные симптома штамма COVID «дельта» 5 июля 2021, 15:20 Текст: Елена Мирошниченко

При заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко. «Несколько изменилась симптоматика – у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», – рассказал Бутенко Ura.ru. Он также отметил, что «дельта» опасен высокой скоростью распространения. «Связано это с его более высокой контагиозностью – при меньших контактах происходит больше заражений от одного человека к другим людям. Кроме того, у нового штамма сниженный инкубационный период – если при SARS-CoV-2 он проходит от трех до 14 дней, то здесь, как правило, от двух до четырех-пяти дней», – добавил эксперт. По мнению Бутенко, пока нельзя говорить о том, что индийский вариант коронавируса опаснее других штаммов в плане частоты летальных исходов. «Если судить по Индии, то там высокая летальность связана с отсутствием, особенно в сельской местности, медицинского обслуживания и всяких мер предосторожности при очень высокой плотности населения. В России анализа еще не было, и никто пока не может ответить на этот вопрос», – пояснил профессор. Ранее британские ученые из ZOE COVID Symptom Study провели исследование, которое показало, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. В Раде предупредили об окончательном развале Украины 6 июля 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что попытки героизации пособников нацистов в условиях внутреннего военного конфликта приведут к окончательному развалу Украины. «Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Кива добавил, что «именно эту задачу» выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными. «Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», – заключил парламентарий. К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашистской Германии и генерал-майора вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал «организацию Гелена», на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии. Накануне в Раде предложили вернуть звание Героя Украины участникам коллаборационистских движений времен ВОВ Степану Бандере и Роману Шухевичу. Напомним, новое руководство Украины после захвата власти в 2014 году стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. При этом США и Украина традиционно голосовали против. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил причины молчаливого ухода войск США из Баграма 6 июля 2021, 12:16

«Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Афганистану Андрей Серенко. Так он оценил поспешную эвакуацию военных США с базы ВВС близ Кабула, без уведомления афганских союзников. «С одной стороны, это нормальное поведение военных при существовании угрозы нападения боевиков. Американские чиновники и политики всегда прилетали в Афганистан без предупреждения и согласования с афганским командованием. Поэтому покинуть страну могли так же», – полагает руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко. С другой стороны, такое поведение американцев лишний раз свидетельствует о том, что открытая военная часть миссии США в Афганистане завершилась неудачно, заметил востоковед. Поэтому не только авиабазу ВВС в Баграме близ Кабула, но и другие свои опорные пункты в Афганистане американцы покинули по-английски, без предупреждения. Как ранее сообщили «Известия», американские военные эвакуировались из Баграма ночью, не поставив в известность вновь назначенного афганского командира авиабазы Мир-Ассадулу Кохистани. «Ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул... Через некоторое время в воздух поднялся американский военно-транспортный самолет. Это был C-17A Globemaster. А минут через 20 освещение включилось. И лишь к утру мы поняли, что американские военные покинули Баграм... Никакой официальной церемонии убытия не было», – цитировал Кохистани портал «Военное обозрение». После отбытия американцев на базу в Баграм «нанесли визит» не только грабители, но и боевики «Талибана» (организация запрещена в России), отмечает Серенко. «Попытку талибов атаковать базу успешно отразили афганские силы безопасности», – сообщил собеседник. База Баграм располагается к северу от Кабула. Использовалась советскими ВВС во время войны 1979–1989 годов. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она стала основной базой американских сил. Свой контингент американцы начали выводить в мае. Как заявлял президент США Джо Байден, силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в последние недели темп выхода американского контингента из страны резко ускорился. После закрытия баграмской базы в стране останется лишь около тысячи американских солдат, которые будут охранять аэропорт Кабула и посольство США. В ближайшее время число военных может снизиться до 650, сообщали источники Associated Press. По оценке разведслужб США, проамериканский режим президента Ашрафа Гани может потерять контроль над Афганистаном в течение полугода. Талибы, контролирующие значительную часть территорий страны, уже захватили ряд ключевых северных районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан разместить на своей территории несколько тысяч проамерикански настроенных афганцев, которым может грозить месть после реванша «Талибана». Офицер НАТО предсказал войну в Черном море 6 июля 2021, 08:57 Текст: Алина Назарова

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что действия России в Черном море якобы привели к увеличению количества эсминцев, из-за чего в акватории может произойти инцидент, после которого начнется война. По словам Табаха, опасную ситуацию в Черном море якобы создал президент России Владимир Путин. По приказу главы государства, якобы происходит провокация кораблей НАТО на столкновение, передает телеканал 360 со ссылкой на издание «Обозреватель». «Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как «Дефандер», как «Кук», россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться пресечь путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту», – заявил Табах. Он добавил, что по такому сценарию часто начинались конфликты и войны. При этом Табах отметил, что сейчас Черное море не играет большой стратегической роли. Акватория просматривается и простреливается со всех сторон. Офицер заявил, что Черное море окажется закрытым, стоит лишь Турции перекрыть пролив Босфор. Ранее СМИ сообщали, что одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая. При этом в США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией в Черном море. ЛНР и ДНР готовы видеть США в нормандском формате 5 июля 2021, 15:24

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) предложили провести встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) вместе с представителями Донбасса и США, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник. Он рассказал, что предложение с просьбой инициировать проведение встречи было передано заместителю руководителя администрации президента России Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову. «Конструктивного и действенного диалога как в нормандском, так и в минском форматах, сегодня в действительности нет. Все переговорные процессы сознательно блокированы Украиной на процедурных вопросах, Киев сводит переговоры к ничего не значащей имитации процесса. Точкой перезапуска полноценного диалога могла бы стать совместная встреча советников нормандского формата, представителей США и представителей ЛДНР», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, проведение такого заседания было бы «вполне адекватной инвестицией в урегулирование конфликта, длящегося семь лет». «Конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на данный момент. Грубые попытки блокировать возможность донесения до мировой общественности точки зрения второй стороны конфликта контрпродуктивны, и к результатам не приводят годами. А между тем продолжается кровопролитие и деградация густонаселенных территорий», – написал он. Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. США призвали Грузию наказать противников гей-парада 6 июля 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты осуждают применение насилия со стороны противников проведения марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. «Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», – приводит слова Прайса ТАСС. В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ. Позже митингующие ворвались в офис организации «Тбилиси прайд», занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании организации «Стыдно». По факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие». Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. В итоге организаторы отметили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство. Напомним, 1 июля в Грузии уже началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.