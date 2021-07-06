Матыцин назвал инициатора запрета медведя на купальниках российских синхронисток

Афины назвали Украину родиной греческой революции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что год 30-летия независимости Украины является знаковым и для его страны, и указал, что греческая национально-освободительная революция 200 лет назад началась на Украине.

«В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно здесь, в Киеве, в столице Украины, – это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция, началась на Украине. Мы всегда помним, что Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей – в Греции мы называем его «Филики Этария». Общество с единственной целью – создать независимое греческое государство», – сказал Дендиас, передает РИА «Новости».

«Вот почему этот украинский город, а также Украина как страна так близки сердцам нас, греков. И это одна из многих причин, по которым Греция всегда будет готова помочь Украине в ее европейских устремлениях. Мы считаем, что вы принадлежите к Европейскому Союзу рядом с нами», – продолжил министр.

По словам Дендиаса, греки гордятся тем, что соглашение об ассоциации ЕС и Украины было подписано в 2014 году, во время председательства Греции в Совете Евросоюза.

«Греция также последовательно поддерживает давнее партнерство Украины с НАТО. Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Недавний саммит НАТО в Брюсселе подтвердил приверженность союзников решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году», – сказал Дендиас. По его словам, статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях и тренировках НАТО.

Кроме того, Дендиас заявил, что «Греция четко выразила свою принципиальную позицию» по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что ряд греческих политиков периодически заявляет о том, что греческая революция началась с Украины, которой в 1821 году еще существовало. Сам Дендиас меняет риторику в зависимости от собеседников. Так, на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи 25 мая он «выражал благодарность России за ее особый вклад в освобождение нашей страны». В телефонных разговорах с Лавровым греческий министр также постоянно говорил об «особо важной роли, которую Россия сыграла в период независимости Греции».

На официальной церемонии открытия Года истории Россия-Греция 2 июля первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что «нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи».