Теща президента Таджикистана умерла от коронавируса В больницах Москвы организовали пункты вакцинации от коронавируса для медиков и персонала 5 июля 2021, 19:00 Текст: Елена Мирошниченко

В стационарах Москвы создали кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников, первый из них начал работу в больнице в Коммунарке, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко. «То, о чем говорили главврачи, – свершилось. Нас поддержал департамент здравоохранения правительства Москвы, и в стационарах организованы кабинеты вакцинации от COVID-19 для сотрудников. Начиная с 1 июля этот процесс реализован и в ГКБ № 40. Забота не только о больных, но и о сотрудниках, и создание условий для медиков, работающих в условиях сверхнагрузок, может быть реализована и в других субъектах страны. Опыт столицы – для врачей России», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что самый большой в России прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.

Умер режиссер Владимир Меньшов 5 июля 2021, 11:11

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает пресс-служба «Мосфильма». «Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении на сайте «Мосфильма». Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – добавляется в тексте соболезнования. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно в конце июня. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области. При этом сообщалось, что Меньшов заболел в легкой форме. Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани. До поступления в институт Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова. В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 год работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии. В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Перехват» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2006), «Легенда № 17» (2012), сериалы «Диверсант» (2004), «Ликвидация» и другие. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш» о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. В 1978 году начались съемки картины «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрели почти 90 млн зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар». В 1984 году Меньшов снял картину «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз «Золотую ладью». В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов». С 2009 года Владимир Меньшов вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Он входил в попечительский совет ВГИКа. Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за актерскую работу» (1973), обладателем главного приза «За вклад в комедию» VI Российского фестиваля «Улыбнись, Россия!» (2005), премии Russia Movie Awards (2009). В 2014 году он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана в кинофильме «Легенда № 17». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Дима Билан ответил на угрозы Макса Покровского 5 июля 2021, 01:31

Фото: кадры из видео

Текст: Антон Антонов

Певец Дима Билан прокомментировал угрозу фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского выпустить про него песню. Покровский винит Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге. Конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия, передает РЕН ТВ. Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана»: «Я что-то не понял. Позавчера мы с вашим директором утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет, о чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть?». Как отметил Покровский, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей. После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан». Билан утверждает, что «заметил вопли» Покровского не сразу и поначалу не собирался отвечать на «неадекватную агонию», так как человек «неконфликтный». Комментируя ситуацию на своем концерте, Билан заявил, что сам не может «выполнять организационную работу за других людей», «следить за правилами в каждом городе», а также «надевать лично маску на лицо каждому уважаемому зрителю». Билан заверил, что «неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы», а также отметил, что сам привит и носит на площадке маску. «Хорошего вам вечера. Уверен, что у вас такого давно не было – 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», – заявил Билан, который охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также признался, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого». Напомним, псковские чиновники лишились должностей после концерта Niletto и Клавы Коки в начале апреля. На видеозаписях с концерта запечатлено, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, их число значительно превысило разрешенное. Кроме того, Роспотребнадзор начал проверку концерта группы «Руки вверх» в Волгограде, который не согласовали с региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом. Названы страны-лидеры по вакцинации населения от COVID-19 5 июля 2021, 08:32 Текст: Алина Назарова

Объединенные Арабские Эмираты обогнали Сейшельские острова и стали лидером по проценту вакцинированных от коронавируса граждан от общего числа населения, сообщает агентство Bloomberg. Так, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок – достаточных для защиты 72,3% жителей страны от COVID-19. На Сейшельских островах использовали 138 тыс. доз вакцин, которых должно было хватить для 71,7% населения, передает РИА «Новости». Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где вакцинировали 69,7% населения с использованием 2,07 млн прививок. В пятерку также попали Мальта (683 тыс. доз, 69,1% вакцинированных) и Каймановы острова (89,6 тыс. доз, 68,9% вакцинированых). Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала в ОАЭ эффективность 97,8% против коронавируса и 100% – против тяжелых случаев заболевания. На Кубе из-за коронавируса изолировали свыше 150 туристов из России 5 июля 2021, 03:54

Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными, сообщила российский генконсул Нана Мгеладзе. По ее словам, «речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля». На первом «тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133» случая COVID-19, «включая членов экипажа». Повторные тесты подтвердили коронавирус у 33 человек, «но даже это достаточно много», заявила генконсул. Еще примерно 130 человек изолировали в последующие дни. Кроме того, в гостинице-обсерваторе находятся с подтвержденным коронавирусом 14 россиян, которые прибыли до 29 июня. Один госпитализирован в Гавану с осложнениями, передает РИА «Новости». При этом сами туристы в соцсетях утверждают, что никто из них не болеет. Указывается, что многие вакцинированы, у них есть справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. «Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, – кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», – сказала Мгеладзе. Еще свыше 150 человек хотели отправить в гостиницу-обсерватор с последних рейсов, но дипломаты убедили кубинские власти оставить граждан России в их гостиницах. Сейчас россияне должны оставаться в номерах «до разъяснения ситуации». Куба третий день подряд обновляет антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 3519 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии, передает ТАСС. Напомним, первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили 204247 случаев коронавируса. Куба разработала собственные вакцины от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт назвал четыре главные симптома штамма COVID «дельта» 5 июля 2021, 15:20 Текст: Елена Мирошниченко

При заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко. «Несколько изменилась симптоматика – у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», – рассказал Бутенко Ura.ru. Он также отметил, что «дельта» опасен высокой скоростью распространения. «Связано это с его более высокой контагиозностью – при меньших контактах происходит больше заражений от одного человека к другим людям. Кроме того, у нового штамма сниженный инкубационный период – если при SARS-CoV-2 он проходит от трех до 14 дней, то здесь, как правило, от двух до четырех-пяти дней», – добавил эксперт. По мнению Бутенко, пока нельзя говорить о том, что индийский вариант коронавируса опаснее других штаммов в плане частоты летальных исходов. «Если судить по Индии, то там высокая летальность связана с отсутствием, особенно в сельской местности, медицинского обслуживания и всяких мер предосторожности при очень высокой плотности населения. В России анализа еще не было, и никто пока не может ответить на этот вопрос», – пояснил профессор. Ранее британские ученые из ZOE COVID Symptom Study провели исследование, которое показало, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Эстония решила ужесточить пересечение границы с Россией 5 июля 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Правила пересечения российско-эстонской границы будут ужесточены из-за распространения коронавируса в России, сообщила газета «Постимеэс». Согласно информации издания, по предложению министра юстиции Марис Лаури к 8 июля возглавляемое ею ведомство разработает законопроект, который, в частности, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России, передает ТАСС. Напомним, в воскресенье в оперштабе сообщили, что за сутки в России выявили 25 тыс. 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания. В России оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году 5 июля 2021, 07:17

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Ущерб экономике России от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году». «Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – передает РИА «Новости» текст документа. Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд рублей, уточняется в докладе. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей, поясняется в документе.



«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное. Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 млрд рублей», – отмечается в докладе. Напомним, потери мировой экономики от коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МГУ перестал допускать к работе не прошедших вакцинацию сотрудников 5 июля 2021, 15:35

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Сотрудники Московского государственного университета им. Ломоносова, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не имеющие медотвода и не переболевшие COVID-19, не будут допускаться на рабочие места, сообщили в вузе. «Для того, чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского (государственного) университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом вакцины (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме), отметили в вузе. Ранее сообщалось, что большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения. Частичную обязательную вакцинацию ввели в Омской области 4 июля 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Омской области, говорится в постановлении местного Роспотребнадзора. Речь идет о тех, кто работает «в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания». Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники «подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ», просветительских мероприятий и госслужащих. Главы соответствующих организаций должны обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины до 31 июля, вторым – до 28 августа, передает РИА «Новости». В конце апреля сообщалось, что жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 24,4 тыс. случаев коронавируса 5 июля 2021, 11:36

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 24 353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6557, Московской области – 2651, Санкт-Петербурге – 1828. Всего в стране выявлено 5 635 294 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 083 441 человека, из них 14 540 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 654 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 138 579 человек. Накануне, 4 июля, в России было выявлено 25 142 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 789. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. СК начал проверку в отношении копавшихся в вещах ветерана сотрудников «скорой» 4 июля 2021, 21:18 Текст: Елизавета Булкина

Следственный комитет проверит поступившую из СМИ информацию о том, что сотрудники скорой помощи якобы копались в вещах ветерана во время вызова в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова. В Сети появилось видео, на котором сотрудник скорой помощи обыскивал вещи ветерана, к которому приехал на вызов. В пресс-службе департамента здравоохранения столицы позже сообщили РИА «Новости», что медики были из коммерческой организации, к Московской станции скорой помощи им. Пучкова они не имеют отношения. «По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова. Следователи уже посетили ветерана, к которому приезжала «скорая». По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что житель Москвы заявил в полицию о пропаже с его банковской карты 46 тыс. рублей после визита сотрудников скорой медицинской помощи. Позже сообщение о краже денег медиками скорой помощи в Москве опровергли. Медик объяснил, когда тест на коронавирус может ошибиться 5 июля 2021, 09:12 Текст: Алина Назарова

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, как избежать ошибок в ПЦР-тестах на коронавирус. Корректность результата анализа зависит в том числе от качества материала, который нужно исследовать. Чтобы тест ПЦР сработал надежно, Роспотребнадзор не рекомендует есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло за три часа до взятия мазка. Нельзя закапывать жидкости или промывать нос, а также полоскать горло. Соблюдение этих ограничений имеет очень большое значение, отметил Водовозов. «Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным», – сказал врач в интервью радио Sputnik. Он добавил, что большое значение имеет также то, каким образом берут материал для анализа. Существуют определенные инструкции, которые определяют все нюансы этой процедуры. «В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным», – уточнил Водовозов. Врач подчеркнул, что из-за неточного анализа на наличие коронавирусной инфекции, человек может вовремя не получить необходимую медицинскую помощь. Чтобы своевременно выявить заболевание, необходимо соблюдать все правила и инструкции при сдаче теста ПЦР и уберечь таким образом себя и окружающих от ненужного риска. Путин выразил соболезнования семье Меньшова 5 июля 2021, 16:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким. «Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Премьер Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 4 июля 2021, 23:29

Фото: Vincent Lescaut/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель, у которого выявили коронавирус, госпитализирован «в качестве меры предосторожности», сообщил кабмин страны. Беттель госпитализирован на сутки «для проведения дополнительных обследований». Коронавирус у него выявили неделю назад после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Напомним, саммит ЕС состоялся 24–25 июня в Брюсселе. Роспатент зарегистрировал бренд AURORA-CoV для вакцины «ЭпиВакКорона-Н» 5 июля 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

В пресс-службе центра «Вектор» сообщили, что Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н». «Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка № 2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора... Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» – вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», – приводит сообщение РИА «Новости». Уточняется, что заявка направлена по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие). «Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины», – приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева. Он отметил, что значимую роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынке. Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».